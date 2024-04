A boszniai szerbek továbbra is számíthatnak Magyarország támogatására, a két nép egymásra van utalva – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a boszniai Banja Lukában pénteken, miután átvette a boszniai Szerb Köztársaság Érdemrendje láncon kitüntetést Milorad Dodiktól, a többségében szerbek lakta boszniai entitás elnökétől.

Orbán Viktor közölte, az Európai Unióban hiányzik az a felismerés, hogy Európának szüksége a van szerbekre, a szerbek nélkül nincs európai biztonság, nincs stabilitás, nincs egészséges Európai Unió. Hangoztatta, megtiszteltetés a kitüntetés, amely a barátság, a bizalom és jövőbe vetett kölcsönös optimizmus kifejezése is.

Méltatásában Milorad Dodik kiemelte, a boszniai Szerb Köztársaság napja alkalmából adományozott kitüntetést az a hozzájárulás indokolta, amelyet Orbán Viktor tett a kétoldalú kapcsolatok terén. Kiemelte a két fél barátságát, köszönetet mondott a folyamatos támogatásért, és hangoztatta: biztos benne, hogy közösen még jobb eredményeket tudnak elérni. Ezt a kitüntetést Orbán Viktor előtt Vlagyimir Putyin orosz elnök is megkapta.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy az európai uniós csatlakozásra törekvő nyugat-balkáni országoknak kétszeresen rossz az ukrajnai háború, hiszen elvonja az uniós erőforrásokat a bővítéstől. Hangoztatta, közös az érdek, hogy mielőbb lezárják a háborút, és befejezzék be az elkezdett integrációs munkát.

Dodik egyetértését fejezte ki Orbán Viktorral, és kijelentette: a hosszú távú érdekeket kell szem előtt tartani. Egyetértett azzal, hogy a Balkán gyorsabban fejlődhetne, ha „a háború nem vinné el a pénzt”.

Kiszámítható együttműködések

Banja Lukában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is felszólalt pénteken. A tárcavezető a Magyarország és a boszniai Szerb Köztársaság által rendezett üzleti fórum megnyitóján mondott beszédében kiemelte, hogy az utóbbi éveket talán a kiszámíthatatlansággal lehetne leginkább jellemezni, ugyanis rövid időn belül három olyan válsággal is szembekerült a világ, amelyek mindenkit, így az állami és a vállalati szereplőket is a gazdasági stratégiájuk újragondolására késztettek.

Ilyen helyzetben a kiszámítható együttműködések jelentősége rendkívüli mértékben megnő, az olyan kiszámítható együttműködéseké, mint például a boszniai Szerb Köztársaság és a Magyarország közötti gazdasági, kereskedelmi és vállalatközi együttműködés

– hangsúlyozta.

Szijjártó Péter, akit a fórumra 24 hazai vállalat 32 képviselője kísért el, arról számolt be, hogy az érintett cégek a saját területükön mind a világ élvonalába tartozó technológiákkal rendelkeznek, és sok helyen bizonyítottak már, komoly referenciákkal és tapasztalatokkal bírnak. „És ezért őszintén, bátran és önbizalomtól telten ajánljuk ezeket a magyar vállalatokat a boszniai Szerb Köztársaság vállalatvezetőinek figyelmébe” – jelentette ki.

A két kormány között nincsen vitás politikai kérdés

Majd rámutatott, hogy ezek a cégek nagyban hozzájárulhatnak a boszniai Szerb Köztársaság gazdasági fejlődéséhez, a technológiai színvonal növeléséhez, a kihívások sikeres kezeléséhez.

Itt vannak velünk azok a magyar vízipari vállalatok, amelyek a Távol-Kelettől kezdve Közép-Ázsián át Afrikáig hajtanak végre fontos beruházásokat. Itt vannak velünk az energetikai területen tevékenykedő vállalatok, amelyek a megújuló energiák, valamint a környezetkímélő módon történő energiaelőállítás terén szintén a világ legjobbjai közé tartoznak

– sorolta.

„Itt vannak velünk azok a mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalatok, amelyek a világ legszigorúbb élelmiszerbiztonsági előírásai közepette tevékenykednek Magyarországon, és ezért biztosak lehetnek benne, hogy mindaz, amit ők előállítanak, nemcsak finom, hanem egészséges is” – húzta alá.

És itt vannak velünk a gépgyártásban, a fém- és faiparban tevékenykedő vállalatok, amelyek hagyományosan magas arányt képviselnek a magyar gazdaság teljesítményéből történő részesedés tekintetében. És itt vannak velünk azok az építőipari vállalatok is, amelyek a közlekedési infrastruktúra fejlesztésében való részvételük nyomán már regionális hírnévre is joggal tettek szert

– folytatta.

A miniszter azt mondta, a két kormány között nincsen nyitott vagy vitás politikai kérdés. „A politikai kapcsolatrendszerünk kiváló feltételeket biztosít a gazdasági együttműködéshez, ezért arra kérem és arra biztatom önöket, hogy ezt ma használják ki. Sok sikert kívánunk az üzletkötésekhez!” – mondta.