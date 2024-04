Önző okuk van a hallgatásra a kétéves szerb kislányt meggyilkoló férfiaknak

Több mint két hét telt el azóta, hogy Danka Ilics, egy kétéves kislány eltűnt a szerbiai Bor településről, majd egy héttel ezelőtt kiderült, hogy meggyilkolták, holttestét pedig elrejtették egy szeméttelepen. A rendőrség napok óta próbál információt szerezni a gyerek megölésével vádolt gyanúsítottaktól, hogy pontosan hová rejtették a holttestet, a horvát Index tájékoztatása alapján egyelőre sikertelenül.

Mint arról beszámoltunk, egész Szerbiát megrázta a kétéves kislány, Danka Ilics eltűnése és halálhíre. A kétéves Danka Ilics március 26-a délutánján tűnt el Bor városában, ahol a családi házuk udvarán játszott a testvéreivel. Édesanyja csupán egyetlen pillanatra fordult el, amíg a másik gyerekét megitatta, amikor visszapillantott, a kislánynak már nyoma veszett. Az eltűnést követően Szerbia soha nem látott erőket mozgósított a kislány felkutatására, gyakorlatilag az egész ország, ezen kívül az Interpol és az Europol is a kis Dankát kereste. Több szemtanú is jelentkezett felvételekkel, amelyeken a gyereket vélték felfedezni az osztrák fővárosban, a hatóságok emiatt emberrablásra gyanakodtak. A videókról később kiderült, hogy nem az eltűnt kislány látható rajtuk.

A nyomozás tizedik napján jött rá a rendőrség, hogy nem emberrablás, hanem gyilkosság áll a háttérben, amikor egy kamerafelvétel miatt a látókörükbe került a helyi kommunális közvállalat két dolgozója, Dejan Dragijevics és Srdjan Jankovics, akikről kiderült, hogy elgázolták a kislányt. A volán mögött ülő Srdjan Jankovicsnak fel sem tűnt a gázolás, a mellette ülő Dragijevics figyelmeztette, aki a vérző kislány testét a jármű csomagtartójába rakta, ám a gyerek nem sokkal később váratlanul magához tért, amitől a két férfi bepánikolt, ezért szintén Dragijevics megfojtotta Dankát. Ezután a holttestet egy illegális szeméttelepre vitték és szemetet hordtak rá. Őket a rendőrség társtettességben elkövetett minősített emberöléssel gyanúsítja. Dragijevicsnek a gyanú szerint apja és testvére is segített elrejteni a holttestet, akik többször is visszatértek az elrejtés helyszínére. A családtagokat is letartóztatták, a fivér a vizsgálati fogság alatt természetes halált halt a börtönben.

Danka Ilić 💔 Počivaj u miru anđele! Saučešće porodici i građanima Srbije 🖤 pic.twitter.com/L9HgF35k3X — Slavica Plavšić (@SlavicaPlavsic) April 4, 2024

Nem véletlenül hallgatnak Danka Ilics gyilkosai

A rendőrség munkáját nehezíti a kislány holttestének felkutatásában, hogy az autót vezető Srdjan Jankovics jelenleg hallgat, nem hajlandó beszélni a bűncselekményben játszott szerepéről.

A rendőrség szerint azért nem árulják el, hová rejtették a kislány testét, mert fennáll a lehetősége annak, hogy a bűncselekmény természete nagyon csúnya, és a gyanúsítottak attól tartanak, hogy a holttest megtalálása tovább bonyolítaná a helyzetüket az ellenük indított eljárásban.

Milliónyi információ van még, amit nem közöltünk. Legutóbbi verziónk az, hogy valami szörnyűséget csinált azzal a testtel

– mondta korábban Ninoslav Cmolics, a szerbiai nyomozó hatóság vezetője, aki hozzátette, hogy hiába próbálják a gyanúsítottak így megúszni az életfogytiglani börtönbüntetést, már elég bizonyítékuk van a büntetőeljárás lefolytatásához.

Rengeteg bizonyítékunk van: az elkövetők vallomásai, a vér az autón, a közlekedési baleset 3D-s rekonstrukciója, amelyből ki fog derülni, hogy 20 kilométer per óra sebesség önmagában nem okoz végzetes balesetet, mindezek alapján nagyon valószínű, hogy úgy ölték meg Danka Ilicset, ahogyan azt az egyik vádlott már beismerte

– állítja a nyomozást vezető rendőrtiszt, hozzátéve, hogy a halottkémi vizsgálat tesz majd pontot az ügy végére.