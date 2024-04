Újabb fordulat az eltűnt és meggyilkolt kétéves szerb kislány ügyében

Egész Szerbiát megrázta a kétéves Danka Ilics eltűnése és halálhíre. A kétéves Danka Ilics március 26-a délutánján tűnt el Bor városában. A kislány édesanyjával és testvérével tartózkodott a település külvárosi részén. Az anya beszámolója szerint csupán egyetlen pillanatra fordult el, hogy másik gyerekének vizet adjon, amikor visszapillantott, a kislánynak már teljesen nyoma veszett. Az eltűnést követően hihetetlen megmozdulás indult a kislány felkutatása érdekében. A keresés során a hatóságok minden lehetséges eszközt bevetettek, a polgárokat pedig SMS-ben értesítették. Az egész ország az eltűnt kislányt kereste.

Már hatodik napja keresték a kislányt, amikor egy Bécsben dolgozó szerb férfi bejelentést tett a belgrádi rendőrségen, miszerint úgy véli, hogy az eltűnt kislányt látta az osztrák fővárosban. A férfi videót is készített a kislányról, amit a rendőrség is megkapott. Ekkor már a magyar rendőrség is felhívást adott ki, a nyomozást kiterjesztették Montenegróra is, valamint az Interpol is körözést adott ki. Az egész világ emberrablásra gyanakodott. A videóról később kiderült, hogy nem az eltűnt gyerek látható rajta.

Tíz nap után következett be a fordulat a nyomozásban

Tíz nap telt el, mire a rendőrség megértette, hogy tévúton járnak, emberrablás helyett gyilkosság áll a háttérben. A nyomozás során a rendőrség látókörébe a kamerafelvételek vizsgálata során a helyi kommunális közvállalat két dolgozója, Dejan Dragijevics és Srdjan Jankovics került.

A bűncselekményt nem sokkal később Dejan Dragijevics beismerte. Kiderült, hogy az út közepén álló gyereket Fiat Panda gépjárművükkel gázolták el. A violán mögött ülő Srdjan Jankovicsnak fel sem tűnt a gázolás, a mellette ülő Dragijevics figyelmeztette. Dragijevics ezt követően a vérző kislány testét behelyezte a jármű csomagtartójába. Nem sokkal később a kislány magához tért, ami pánikot okozott a két férfinél, Dragijevics pedig megfojtotta, majd egy illegális szeméttelepre vitték. Miután kidobták a kocsiból, szemetet hordtak a kislány holttestére.

A nyomozás során a rendőrök átvizsgálták az elkövetők házait. A helyszíneléskor rengeteg bizonyítékot gyűjtöttek, illetve a velük szoros kapcsolatban állókat is megvizsgálták. Ezt követően került a hatóságok horizontjába Dejan Dragijevics testvére és apja, Dalibor, illetve Rade Dragijevics.

A gyanút Dejan Dragijevics is igazolta a Legfelsőbb Ügyészség pénteki meghallgatásán. A kislány gyilkosának vallomása után a rendőrség szombaton vette őrizetbe annak testvérét és apját. A hozzátartozókat azzal gyanúsították, hogy segítettek az ügy első számú gyanúsítottjának a holttest elrejtésében – írta a horvát Index. Mint később kiderült, a gyilkosság után többször is visszatértek a holttesthez.

Az őrizetbevétel másnapján már nem élt a fivér

A Szabad Magyar Szó tájékoztatása szerint a két férfi a letartóztatás után a bori rendőrség fogdájába került, de Dalibor Dragijevics nem érte meg a reggelt. A legfrissebb információk alapján éjjel, nem sokkal az őrizetbevétel után meghalt.

A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi a hajnali órákban lett rosszul, a rendőrök azonban hiába avatkoztak közbe. Az újraélesztés minden erőfeszítés ellenére sikertelen volt, így a gyanúsított hajnali 3 óra 10 perckor elhunyt. A szerb sajtó tájékoztatása szerint a férfi természetes halált halt. A holttestet orvosszakértői vizsgálatnak vetik alá, amit Belgrádban fognak elvégezni.

A gyilkosság fokozott közhangulatot okozott a délszláv országban. Az esetet követően Aleksandar Vucsics szerb elnök a halálbüntetés visszaállítását hozta kilátásba.