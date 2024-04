Megjelent a The Washington Postban egy írás, amely azt taglalja névtelen forrásokra hivatkozva, milyen béketervet eszelt ki Donald Trump, volt amerikai elnök az ukrajnai háború befejezésére. Az állítólagos kijelentések Trump kampánycsapatához is eljutottak, és álhírnek nevezték azokat. Volodomir Zelenszkij ukrán elnök is reagált a világsajtót bejárt vakhírre, és még Orbán Viktor neve is előkerült.

Bejárta a világsajtót a The Washington Post arról szóló cikke, hogy miként vetne véget Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok volt elnöke 24 óra leforgása az ukrajnai háborúnak. A kijelentés korántsem friss, Trump – többek között – tavaly júliusban, egy televíziós interjúban beszélt arról, ha ő lenne az amerikai elnök, akkor a Volodimir Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnök közti párbeszéd szorgalmazásával egy nap alatt véget vetne a háborúnak, hiszen mindkettejüket jól ismeri, és tárgyalóasztalhoz tudná ültetni őket. A lap most olyan részleteket közölt az ominózus cikkben „a tervet ismerő személyekre” és forrásokra hivatkozva, amelyeket maga Volodomir Zelenszkij, Ukrajna elnöke is kommentált, és primitívnek nevezett.

A külpolitikai szakértők és egyes republikánus képviselők figyelmeztetéseitől hangos dolgozat arra épít, hogy Trump nyomásgyakorlással venné rá Ukrajnát arra, hogy területeket engedjen át Oroszországnak, egészen pontosan a Krímet és a donbászi határvidéket. Ez pedig a lapban említett szakértők szerint Vlagyimir Putyin orosz elnököt „jutalmazná”, és szemet hunyna a nemzetközileg elismert határok erőszakos megsértése fölött.

Az a bizonyos 24 óra

Donald Trump többször megemlítette már, hogy könnyedén véget tudna vetni az ukrajnai háborúnak, tavaly nyáron, a Fox News Sunday Morning Futures című műsorában is beszélt arról, hogy képes lenne tárgyalni egy békeszerződésről Oroszország és Ukrajna között.

Felhívnám Zelenszkijt, és azt mondanám neki: itt a vége, ideje megállapodni valamiben. Aztán felhívnám Putyint, és azt mondanám neki: ha nem állapodtok meg, rengeteg mindent adunk nekik [az ukránoknak]. Sokkal több mindent adunk nekik, mint amit valaha kaptak

– mondta Trump a Fox News adásában.

Amerika volt elnökének terveiről azonban eddig semmilyen részletet nem ismerhettünk meg, főként, mert visszautasította, hogy nyilvánosan határozza meg, miként rendezné gyorsan a több mint két éve dúló és több tízezer katona és civil életét követelő háborút. A Trump-közeli külpolitikai gondolkodók azonban megneveztek néhány ilyen háború befejezésére irányuló célkitűzést, úgy, mint a NATO bővítésének korlátozását, vagy annak a megtervezését, hogy miként lehetne visszafordítani Oroszország egyre növekvő függőségét Kínától katonai, ipari és gazdasági téren.

Az amerikai lap – egy olyan személyre hivatkozva, aki állítólag személyesen tárgyalt Donald Trumppal – azt állítja, a volt elnök szerint Ukrajna „egyes részein élő emberek” nem bánnák, ha Oroszországhoz tartoznának, hiszen mind Ukrajna, mind Oroszország érdeke az, hogy véget érjen a háború. Ezzel szemben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban kijelentette, nem hajlandó egyetlen annektált terület átadására sem, hiszen a területcsere a tűzszünetért cserébe rosszabb helyzetbe hozná Ukrajnát, és nem lenne biztosíték arra, hogy Oroszország nem fegyverkezik fel újra, és nem folytatja a támadásait.

Trump Ukrajnával kapcsolatos tervének híre a The Washington Post állítása szerint tavaly novemberben terjedt el Washingtonban, egy, a Heritage Foundation által szervezett találkozón, amelyen részt vett Michael Anton, Trump korábbi fehér házi tanácsadója is. Anton szintén azt állítja, hogy Trump béketervének várható körvonalait Ukrajna krími és donbászi területátadásai adják. Ezt az állítólagos kijelentést később tagadta a lapnak Anton, de a találkozó főszervezője, James Carafano sem volt hajlandó kommentálni a zártkörű megbeszélés témáját.

Az Egyesült Államoknak valószínűleg semmilyen befolyása nincs arra, hogy az ukrán vezetést olyan politikára kényszerítse, amely belpolitikai öngyilkosságnak számítana

– mondta Michael Kofman, a Carnegie Endowment for International Peace nevű, független kutatóközpont orosz–ukrán háború elemzője a lapnak.

Donald Trump és Volodimir Zelenszkij is reagált

Trump volt elnökhöz is eljutottak az ukrajnai háború befejezésére irányuló stratégiájáról szóló hírek, ezeket egyértelműen álhíreknek nevezte a vezető republikánus elnökjelölt csapata – állítja a The New York Post.

Trump egyik kampánytanácsadója álhírnek minősítette a Washington Post információit, és hangsúlyozta, az elnökjelöltnek nincsenek béketervei, amíg hivatalba nem lép és nem tudja megfelelően mérlegelni az összes lehetőséget.

Az egész álhír a Washington Posttól. Csak kitalálták. Trump az egyetlen, aki az öldöklés megállításáról beszél, szemben Joe Bidennel

– mondta Jason Miller tanácsadó a lapnak.

Trump terve ráadásul eltér a jelenlegi kormány céljaitól – amelyek mentén hosszú távú támogatást nyújtanának Ukrajnának az Oroszországgal vívott háborúhoz –, hiszen Trump kampánykörútján és a kongresszusi republikánusokkal folytatott, Ukrajnáról szóló megbeszéléseinek nagy része arról szól, hogy ellenállt a Biden-adminisztráció finanszírozási felhívásainak.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Politicónak adott interjújában bírálta Donald Trump amerikai elnökjelölt elképzeléseit, amelyek szerint a háború befejezéséért cserébe ukrán területeket adnának át Oroszországnak. Megjegyezte, kész meghallgatni Trump javaslatait a háború befejezésére, ám, ha azok bármennyiben veszélyeztetik Ukrajna területi integritását, akkor „primitívek”.

Nincs szükségem fantasztikus ötletekre. Valódi ötletekre van szükségem, mert emberek élete forog kockán

– idézi az Ukrajinszka Pravda Zelenszkij reakcióját.

Korábban az ukrán elnök arról beszélt a CNN-nek adott interjúban, hogy „elképzelhetetlennek tartja, hogy a Donald Trump az orosz elnök oldalán állna”.

Orbán Viktor neve is körbefutott a világsajtóban Trump kijelentései miatt

A The Washington Post Orbán Viktor miniszterelnököt is megemlíti a Trump terveit boncolgató írásában. Azt taglalják, hogy az „autokrata és oroszbarát” miniszterelnök „szembehelyezkedett európai szövetségeseivel”, továbbá megemlítik Orbán Viktor februári amerikai útját is, amikor Donald Trumppal találkozott a volt amerikai elnök floridai birtokán. A CNN korábban úgy konstatálta a találkozót, hogy „Orbán Viktor szélsőjobboldali populizmusa, heves bevándorlásellenes retorikája, keresztény nacionalizmusa és az LMBTQ-jogokkal szembeni ellenségessége népszerűvé tette őt Donald Trump hívei számára”.

A lap szerint Orbán Viktor azt állította a baráti megbeszélés után, hogy Trump úgy fogalmazott, véget vet a háborúnak, és „egy fillért sem ad” Ukrajna megsegítésére. „Orbán állítása hazugság, és Trump csak azért nem akart ellentmondani neki nyilvánosan, mert csodálja keménységét és bevándorlásellenes álláspontját” – állítja egy Trumphoz közelálló személyre hivatkozva a lap.

A Mar-a-Lagóban, Trump floridai rezidenciáján folytatott megbeszélésen állítólag Orbán Viktor hosszasan beszélt a szovjet történelemről, Oroszország ukrán terület utáni igényeiről és az Ukrajna előtt álló katonai kihívásokról – mondta a The Washington Post forrása, aki szerint Trump végighallgatta ugyan a magyar miniszterelnököt, de „nem volt elkötelezett” – mondta az illető.

Orbán Viktor is beszámolt a találkozóról az X-en, mint írta, öröm volt meglátogatni Donald Trumpot.

Olyan vezetőkre van szükségünk a világban, akiket tisztelnek, és békét tudnak teremteni. Ő egy ilyen ember! Jöjjön vissza, és hozzon nekünk békét, elnök úr!

– írta a magyar kormányfő, aki egy videót is megosztott a Facebook oldalán a találkozó után.

A találkozóra a nemzetközi sajtó is reagált, valamint Joe Biden is kifejtette a véleményét róla.