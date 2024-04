Miközben a NATO-országok egyfolytában arról beszélnek, hogy támogatják Ukrajnát, valójában az egész rendszer recseg-ropog, a katonai szövetség pedig két részre szakadt – jelentette ki Tarjányi Péter az Index Frontvonal című műsorában.

A biztonságpolitikai szakértő szerint az Egyesült Államok jól láthatóan „behúzta a kéziféket”, és gyakorlatilag leállította a megtámadott ország támogatását, ami így mindennap súlyos veszteséget jelent Ukrajna számára a frontvonalon, de több európai ország továbbra is kitart mellettük.

Veszélyes, de még nem borús

Bár a napokban az Indexnek adott interjújában Szijjártó Péter arról beszélt, hogy a NATO a vörös vonal átlépésére készül azzal, hogy egységesíteni kívánja a védelmi szövetség fegyverszállítását, valamint az ukrán katonák kiképzését, Tarjányi ezt nem látja ennyire borúsan.

A biztonságpolitikai szakértő szerint már az elmúlt másfél évben is jelentős számú ukrán katonát képzett ki a NATO, amit ugyan a Kreml már akkoriban is nehezményezett, de ebből azóta sem lett nyílt konfliktus. Azt azonban már ő is veszélyes gondolatnak tartja, amiről a franciák, észtek, valamint a britek is beszélnek, hogy katonákat küldenének Ukrajnába, ebből ugyanis

könnyen egy totális háború is kialakulhat.

Tarjányi Péter a frontvonalon zajló eseményekről is elmondta a véleményét. Mint fogalmazott, az oroszok eltökéltek abban, hogy még az idei nyáron eldöntsék ezt a háborút az ukránokkal szemben, akik valóban nehéz helyzetbe kerültek a nyugati támogatások megcsappanása miatt. A biztonságpolitikai szakértő felhívta a figyelmet rá, hogy az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij kommunikációjában is fontos változás állt be, mert korábban még a lehetőségét is elvette annak, hogy elveszíthetik a háborút, most azonban már ennek a lehetőségéről is nyíltan beszél.

Az már csoda volna

Tarjányi Péter kizártnak tartja, hogy az ukránok a jövőben támadást tudjanak indítani az oroszok ellen, a meglévő haderő képességeivel csupán védekezésre van módjuk.

Ha az ukrán hadsereg a jelenlegi akadozó vagy megszűnt támogatások mellett tartani tudja a frontokat, az már egy óriási eredmény. De hogy ellentámadást végrehajtsanak, hát az csoda lenne.

– jelentette ki Tarjányi Péter.

A biztonságpolitikai szakértővel Magyar Péter hétvégi demonstrációjáról is beszélgettünk. Ezzel kapcsolatban Tarjányi úgy fogalmazott, láthatóan van egy nagy fokú elégedetlenség a kormánnyal, valamint az ellenzékkel szemben is, ezért szerinte Magyar Péteren most hatalmas a felelősség abban a tekintetben, hogy ez az indulat ne valamilyen fajta erőszakos cselekményekben jelenjen meg. Eddig ilyenre ő nem látott példát a Diákhitel Központ korábbi vezetője által szervezett megmozdulásokon, pedig a Magyar Péter által nyilvánosságra hozott hangfelvétel után néhány óráig ez is benne volt a levegőben.

Tarjányi úgy látja, egyik politikai szereplőnek sem lehet érdeke, hogy erőszakos tüntetések legyenek, de ehhez a csalódott, dühös emberek számára most már programot is kell adnia Magyarnak, nem elég őket az utcára hívnia.

A teljes beszélgetés itt tekinthető meg:

(Borítókép: Helyi lakosok állnak egy lakóház előtt, amelyet orosz dróncsapás ért, Oroszország Ukrajna elleni támadása közepette, az ukrajnai Harkivban 2024. április 4-én. Fotó: Jevhen / Reuters)