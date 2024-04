Az Amerikai Egyesült Államok légvédelmi támogatást adhat Izraelnek esetleges iráni válaszcsapásokkal szemben. Míg a világ feszülten figyeli Teherán lépéseit, addig a Hezbollah súlyos rakétatámadást indított az észak-izraeli Galilea felé, amelyre már meg is érkezett Izrael válasza: az Izraeli Védelmi Erők (IDF) csapást mért a siíta fegyveresek egyik bázisára.

Az izraeli hadsereg csapást mért a Hezbollah egyik bázisára a dél-libanoni Rihan térségében, mintegy válaszcsapásként a fegyveres milícia által tegnap este Észak-Izraelre kilőtt több mint 40 rakétából álló sortűzre. Az IDF szerint a megtámadott tábor több épületet és egy katonai állást is magában foglalt – írja a The Times of Israel.

A csapásról egy videót is közzétett az izraeli hadsereg.

מטוסי קרב תקפו לפני זמן קצר מתחם צבאי נרחב של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב ריחן ובו מבנים צבאיים ועמדה צבאית pic.twitter.com/fQ0TbJtzb4 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 13, 2024

A támadás előzménye volt, hogy még pénteken több mint 40 rakétát lőtt ki a Hamászt támogató siíta fegyveres szervezet, a Hezbollah Dél-Libanonból az észak-izraeli Galilea felé. A helyi lapok beszámolói szerint több városban – érintve Dafna, Snir, Hagoshrim, Dan és egyéb településeket –is felzúgtak a légvédelmi szirénák, jelezve az izraeli légtér megsértését.

A Hezbollah közleményben is jelentette a támadást, azt írták, hogy rakéták tucatjaival csaptak le Észak-Izraelre. Erre érkezett válaszként a Libanon elleni izraeli csapás – amelyről időközben több másik videó is napvilágot látott a közösségi médiában.

⚡️Israeli fighter jets carried out a series of airstrikes targeted the southern Lebanon. pic.twitter.com/lpSnSAInHT — Current Report (@Currentreport1) April 13, 2024

Az Egyesült Államok is beavatkozhat a Közel-Keleten

Mint arról beszámoltunk, Izrael közvetlen támadásra számít Iránból az ország déli vagy északi része ellen. Az izraeli hadsereg jelentése szerint az amerikai és izraeli tisztviselők az elmúlt néhány napban kapcsolatba léptek egymással, miközben az április 1-i damaszkuszi légicsapás miatt Teherán lehetséges válaszára készülnek.

Az Izraelnek tulajdonított, az iráni konzulátus épületét sújtó damaszkuszi légicsapásban életét vesztette két iráni tábornok, és az iráni Iszlám Forradalmi Gárda több más tisztje. A Bloomberg szerint Irán nagy pontosságú rakétákkal és drónokkal indíthat csapásokat izraeli katonai és kormányzati létesítmények ellen, miután Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb politikai és vallási vezetője megismételte fenyegetését, miszerint Izraelt meg kell büntetni. Ezzel párhuzamosan Joe Biden amerikai elnök kijelentette, hogy az Egyesült Államok mindent megtesz Izrael biztonságának védelme érdekében.

Mindeközben az Amerikai Egyesült Államok tisztviselői a CNN-nel közölték: arra számítanak, hogy Irán több célpontot is támad majd Izraelben és a térségben,

és ha így lesz, akkor a helyi amerikai erők is segíthetnek a támadás kivédésében.

A CNN-nek nyilatkozó, magas rangú amerikai kormányzati tisztviselő szerint az Egyesült Államoknak légvédelemben lesz fontos szerepe, a lövedékek elfogásával fog segíteni.

A cikk szerint az amerikai elsősorban (de nem kizárólag) közvetlenül Irántól számítanak támadásra: a tisztviselők közül ketten azt mondták, hogy Irán az utóbbi időben cirkálórakétákat és drónokat helyezett készenlétbe egy csapáshoz. Az egyik forrás szerint elképzelhető, hogy akár 100 cirkálórakétát is kilőnek, ha megindul a támadás.

Újabb közlemény az izraeli hadseregtől: csapást mértek Gázára is

Frissítés: az IDF időközben közölte, hogy a Gázai-övezetben is megelőző csapásokat hajtottak végre. A közlemény szerint a csapások célpontja három rakétakilövő volt, ahonnan összesen 20 rakétát akartak kilőni a szélsőséges iszlamisták Izrael ellen.

A The Times of Israel szerint közvetlenül a csapás előtt három rakéta is elindult Dél-Izrael felé, az akciót az Iszlám Dzsihád nevű szervezet hajtotta végre. Ezeket a rakétákat az izraeli légvédelmi rendszer, a Vaskupola elfogta, és az izraeli tüzérség erre válaszolva bombázta a kilövőállásokat.

Az összecsapások továbbra is folyamatosak a Gázai övezetben a Hamász október 7-i, mintegy 1200 izraeli halálos áldozatot követelő támadása óta. A palesztin egészségügyi hatóság szerint az izraeli hadsereg azóta több mint 33 ezer embert ölt meg, valamint több mint 76 ezret megsebesített.