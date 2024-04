Mint megírtuk, Izraelt szombaton, késő este támadás érte Irán részéről. Ez az első alkalom, hogy a két állam közt ilyen szintű közvetlen összecsapás történt a gázai konfliktus kirobbanása óta (Irán eddig többnyire csak közvetve, vagyis az általuk támogatott milíciákon keresztül támadta Izraelt).

Azóta

Az viszont egyelőre kérdéses, hogy mi lesz Izrael válasza a fejleményekre. Egy izraeli tisztviselő még reggel azt mondta a The Times of Israelnek, hogy a hajnali, reggeli megbeszéléseken még nem hoztak döntést az iráni csapásra adott válaszlépésekről, és hozzátette

A lehetséges válaszlépéseket az izraeli hadikabinet mai, délután 15 órára tervezett ülésén vitatják meg.

Ezzel együtt egyesek már arról beszéltek, hogy Izraelnek mindenképp válaszolnia kell arra, ami történt. Itamar Ben Gvir nemzetbiztonsági miniszter például azt írta a közösségi oldalán:

Eddig lenyűgöző a védekezés – most már csak egy megsemmisítő támadásra van szükségünk.

Egy izraeli csapást már végrehajtottak az Irán által támogatott fegyveresek ellen

A The Times of Israel szerint a libanoni sajtó vasárnap reggel jelentette, hogy izraeli csapások érték Nabi Csit városát.

Az akció azért figyelemreméltó, mert

a település Libanon északkeleti felén, Baalbek térségében, a határtól 100 kilométerre található,

miközben a Libanon területén történt eddigi izraeli csapások eddig a határközeli területeken történtek. A The Times of Israel megjegyzi, hogy Baalbek már régóta az Irán által támogatott iszlamista szervezet, a Hezbollah bástyájának számít.

Irán az Egyesült Államokat fenyegeti

Az iráni hadsereg vezérkari főnöke, Mohammad Bageri vasárnap délelőtt azt mondta a Sky News szerint: bármilyen izraeli válaszcsapás esetén egy újabb támadást indítanak Izrael ellen, amely az előzőnél is nagyobb lesz. Azt is hozzátette, hogy

amerikai célpontok ellen is támadást indítanak, ha Washington támogatja Izrael válaszcsapását.

Eközben az Iszlám Forradalmi Gárda parancsnoka, Hosszein Szalami szintén figyelmeztetett, hogy Teherán megtorol minden olyan izraeli támadást, amely az érdekeltségeit, tisztviselőit vagy állampolgárait érné.

Mindeközben a Hamász is üdvözölte Irán csapását: „Mi a Hamászban az Iráni Iszlám Köztársaság által végrehajtott katonai műveletet természetes jognak és megérdemelt válasznak tekintjük – a damaszkuszi iráni konzulátus elleni támadással és a Forradalmi Gárda több vezetőjének meggyilkolásával elkövetett bűncselekményre” – áll a terrorcsoport közleményében a The Times of Israel szerint.

Izrael nehéz helyzetben, nagy lehet a diplomáciai nyomás

Sean Bell katonai elemző a Sky Newsnak azt nyilatkozta, hogy a 120 ballisztikus rakéta kilövése már „súlyos támadásnak” tekinthető, de az csapás összességében „sokkal rosszabb” következményekkel is járhatott volna. Véleménye szerint ez egy „korlátozott támadás” volt, és a védelem sikeressége bizonyította a Nyugat technológiájának fejlettségét.

„Elég egyértelmű, hogy az iráni konzulátus elleni április 1-jei izraeli támadás – amely lerombolta az épületet, megölt 13 embert és egy magas rangú parancsnokot is – nem hagyott Iránnak választási lehetőséget. Ez gyakorlatilag egy támadás volt a saját földjén” – mondta Sean Bell. A csapással kapcsolatban hozzátette: „Ez az egész sokkal rosszabbul is elsülhetett volna. Ennek eredményeképp Irán mindössze annyit közölt diplomáciai értelemben: »Ennyi. Megtettük, amit kellett. Elkerültük az arcvesztést.«”

Végül azt is közölte, hogy most Benjamin Netanjahu és Izrael reakcióján múlik minden, és megjegyezte: a korábbi tapasztalatok tükrében nem biztos, hogy az izraeli kormányfő hallgatni fog az amerikaiakra, akik mérsékletre intenek.

Mindeközben a Sky News külpolitikai újságírója, Dominic Waghorn úgy összegezte a jelenlegi helyzetet, hogy most a diplomatákon van a sor, hogy lehűtsék a kedélyeket.

Véleménye szerint most Izraelen külső nyomás lesz azért, hogy ne válaszoljanak katonailag a csapásra, és a külföldi diplomaták „azt fogják mondani az izraelieknek, hogy »diplomáciailag fedezzük önöket, és nem kell ezt az egészet folytatni«".

A kérdés az, hogy kié lesz az utolsó szó. Ez az izraeli hadkormányon múlik – vajon megnyugtatja őket ez a diplomáciai tevékenység, vagy úgy fogják érezni, hogy most már tenniük kell valamit?

– fogalmazott Dominic Waghorn.