A szakértők szerint nem valószínű, hogy a közel-keleti háború tovább fog eszkalálódni. Irán most nyilvánvalóvá tette, hogy ő mozgatja a háttérből a szálakat. A konfliktus megoldását leginkább az segítené, ha Netanjahu lemondana. Erről beszélt az Indexnek Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő és Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense.

A jelenlegi eszkaláció miatt nem borulhat vérbe az egész Közel-Kelet – mondta az Indexnek Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő, Magyarország izraeli nagykövetségének volt katonai attaséja. Elmondása szerint a kialakult helyzet nem ilyen súlyos.

Mint mondta, Irán támadása válasz volt a damaszkuszi nagykövetség elleni izraeli támadásra. A rakétatámadásokkal Irán körülbelül kétszázalékos eredményt ért el. Izrael már fel volt készülve. Irán már előre bejelentette ugyanis, hogy válaszcsapást fog végrehajtani a zsidó állam ellen.

A szakértő szerint a további eszkaláció attól függ, hogy Izrael fog-e indítani támadást. Az amerikaiak jelenleg nagyon próbálják rábeszélni őket, hogy ne legyen semmiféle válasz.

jelenleg a labda az izraeli térfélen pattog.

Kis-Benedek József elmondása szerint ez az esemény hatással van az amerikai elnökválasztásra is, azzal, hogy a jelenlegi adminisztráció teljes mellszélességgel kiállt Izrael mellett. A szakértő meggyőződése szerint az esemény az ukrán konfliktusra is hat, az ukránok is fognak kapni katonai eszközöket, mert felmerül az a kérdés, hogy milyen az együttműködés Oroszország és Irán között. Ezek a kérdések összefüggenek.

Az esemény semmiképpen nem vezethet az antiszemitizmus megerősödéséhez, mert nem Izrael, hanem Irán támadott. Ebből a szempontból Izrael jó helyzetben van akkor, ha a támadásra válaszul nem eszkalál – mondta el a Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi tanára.

Izrael kezdi felélni a Nyugat szimpátiáját

Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense az Indexnek nyilatkozva azt mondta, hogy a jordán légierő is számtalan iráni eszközt lőtt le, ugyanis ezek a jordán légtéren haladtak át, és amennyire lehet tudni, a jordánok is fogtak el belőlük jó néhányat. Egyértelmű, hogy egy ország sem szereti, ha a területén keresztül átlődöznek egy másik országba.

Irán most pont azt bizonyította be, amit nagyjából mindenki tud, hogy ő az, aki a háttérben mozgatja a szálakat.

A Hamász, a Hezbollah, az Iszlám Dzsihád, a húszik, a különféle iraki és szíriai síita milíciák mind Irán kottájából játszanak. Ez a támadás tehát gyakorlatilag egy beismerő vallomással ér fel. Irán eddig azt próbálta elhitetni, hogy neki az egészhez semmi köze, ő egy békés, a nemzetközi kapcsolatokat abszolút tiszteletben tartó állam, amit azért elég kevesen hisznek el neki, főleg a nyugati világon. Persze oda-vissza ment a provokáció, azt azért nehéz elképzelni, hogy a húszik egy hatvan éve polgárháborúban álló országban, ahol áram sem nagyon van, több száz hajó elleni rakétát és robotrepülőgépet legyártanak – fogalmazott a szakértő.

Fotó: Ronen Zvulun / Reuters Irán drónokat és rakétákat indított Izrael felé Jeruzsálemben 2024. április 14-én

Kaiser Ferenc elmondása szerint

Irán mocskos játékot játszik, de azért Izrael sem kevésbé.

A zsidó államot sem kell félteni. Bárhol lecsapnak. Akármelyik semleges országban, esetleg még baráti országban is. Mindenesetre az jelzésértékű, hogy Biden elnök közölte Netanjahuval, hogy támadó háborúban ne számítson az Egyesült Államokra. Az Egyesült Államok nagyon nem akar eszkalálni a térségben.

Arra a kérdésre, hogy most már Izrael népirtást folytat-e, az oktató azt válaszolta, hogy

ez nehéz kérdés. Aki ezt kimondja, arra azonnal rásütik, hogy durván antiszemita, de azért a Gázai övezet minden nyolcvanadik vagy inkább most már minden hetvenedik lakosa meghalt. És azért döntő többségük biztos nem volt terrorista. Ebben persze nyilván benne van a Hamász is, aki élő pajzsként használja a saját palesztin lakosságát, de hát akár tetszik, akár nem, az áldozatok döntő többségét Izrael ölte meg.

Izrael lassan, de biztosan kezdi felélni a nyugati világ szimpátiáját is. Most már a legtöbb szakértő azt mondja, hogy

lassan itt már csak egyetlen ember túléléséről van szó, Netanjahu akar bármilyen áron hatalmon maradni.

Akár azon az áron is, hogy Izraelnek borzasztó rossz lesz. Az október 7-i fiaskót nehéz másra kenni, tehát Netanjahunak ez a hattyúdala.

A legtöbb szakértő azt mondja, hogy nagymértékben segítené a konfliktus megoldását, ha Netanjahu lemondana, de eddigi politikai pályafutására visszatekintve erre biztosan nem lesz hajlandó – mondta el Kaiser Ferenc.

