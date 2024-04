Andrzej Duda lengyel elnök szerdán négyszemközt találkozott Donald Trump korábbi amerikai elnökkel New Yorkban, pár héttel azután, hogy Lengyelország NATO-csatlakozásának 25. évfordulója alkalmából Joe Biden elnökkel is találkozott a lengyel államfő. Akkor Ukrajna támogatásáról esett szó, most másról is beszéltek.

A Trump kampánycsapata által, a találkozóról kiadott közlemény szerint „a két nagyszerű barát” megvitatta Duda azon javaslatát, hogy a NATO-országok bruttó hazai termékük (GDP) legalább 3 százalékát védelmi beruházásokra fordítsák – számolt be az MTI.

Trump elnök szeretettel emlékezett vissza 2017-es, mérföldkőnek számító lengyelországi útjára, és dicsérte a lengyel népet, amiért szilárdan védi szuverenitását és elkötelezettségét Európa határainak biztonsága iránt minden fenyegetéssel szemben

– olvasható a közleményben.

Pár héttel ezelőtt Orbán Viktor magyar miniszterelnök is látogatást tett a republikánusok aspiránsánál – akinek most a bíróságon is helyt kell állnia, de inkább szunyókál. Akkor arról beszélgettek, hogy a Make America Great Again szlogen mellé a magyar kormányfő a Make Europe Great Again szlogennel csatlakozna a soros Európai Tanács-elnökségünk alatt.