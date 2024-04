Szankciókat jelentett be Irán ellen a brit és az amerikai kormány az Izrael ellen múlt szombaton végrehajtott támadás miatt. A közösen kidolgozott és bevezetett intézkedéscsomag elsősorban az iráni fegyveres erők irányító testületeit, magas rangú vezetőit és kiszolgáló intézményeit érinti.

Irán szombat éjjel – a damaszkuszi konzulátusa ellen két hete végrehajtott, Teherán által Izraelnek tulajdonított légicsapásra válaszul – több száz drónt és rakétát indított Izrael ellen. Ezek nagy többségét az izraeli légvédelem a szövetséges országok – köztük Nagy-Britannia – légierőivel együttműködve megsemmisítette.

A londoni külügyminisztérium csütörtöki ismertetése szerint a szankciók értelmében az érintett személyek nem utazhatnak be Nagy-Britanniába és nem részesülhetnek finanszírozásban londoni székhelyű pénzügyi szolgáltatók részéről. Ez utóbbi tilalom a szankciókkal sújtott iráni katonai intézményekre is vonatkozik.

Péntek hajnalban aztán tovább eszkalálódott a konfliktus, miután Izrael drónokkal támadta meg Iránt, a célpont egy olyan légibázis volt, amelynek közelében nukleáris létesítmény is van. A nyugati hatalmak minden eszközzel próbálták megakadályozni az izraeli válaszcsapást, tartva attól, hogy az egész közel-keleti térség lángba borulhat.

Korábban a The New York Times közölt információkat azzal kapcsolatban, hogy pontosan mi is előzte meg azt a szíriai akciót, amelyre Irán még a múlt hét szombaton válaszolt Izraelnek egy nagyszabású támadással.

Iszfahán térségében három drónt lőttek le, ebben a városban van az iráni légierő egyik fontos bázisa és egy nukleáris létesítmény is, amelyet azonban nem ért találat.

Átfogó választ adnak a támadásra

Az Egyesült Államok korábban az ország rakéta- és drónprogramját célzó szankciókat vezetett be. Jake Sullivan, a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsadója arról beszélt, hogy a szankciókat „az elkövetkező napokban” ismertetik, és hozzátette: az Egyesült Államok egyeztet a G7-országokkal és más partnerekkel egy „átfogó válasz” érdekében.

„Habozás nélkül folytatni fogjuk a fellépést a szövetségesekkel és partnereinkkel a világ minden táján, valamint a kongresszussal együttműködve annak érdekében, hogy az iráni kormányt felelősségre vonjuk rosszindulatú és destabilizáló cselekedeteiért” – mondta Sullivan közleményében.

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK SZANKCIÓKAT JELENT BE AZ ISZLÁM FORRADALMI GÁRDÁT ÉS AZ IRÁNI VÉDELMI MINISZTÉRIUMOT TÁMOGATÓ SZERVEZETEK ELLEN, ÉS ELVÁRJA, HOGY SZÖVETSÉGESEI IS KÖVESSÉK.

Irán hétvégi drón- és rakétatámadása Izrael ellen nem okozott halálos áldozatokat vagy komoly károkat, az izraeli védelmi rendszerek – kiegészítve amerikai, brit és francia katonai védelemmel – a támadó eszközök zömét elfogták.

Április 15-én, hétfőn az Egyesült Államok elnöke, Joe Biden elmondta, hogy a szövetségesek válasza megmutatja az Egyesült Államok elkötelezettségét Izrael biztonsága iránt, miközben önmérsékletre intett és megpróbálta megakadályozni a konfliktus eszkalációját. Az Izrael és Irán közötti feszültség fokozódott az Egyesült Államok és az Európai Unió által terrorista szervezetnek nyilvánított Hamász október 7-i támadása óta. Jake Sullivan szerint az Egyesült Államok továbbra is dolgozik a légi és rakétavédelmi rendszerek integrálása érdekében a Közel-Keleten, hogy szembeszálljon Irán drónprogramjával.