Csehország külügyminisztere, Jan Lipavsky egy interjúban beszélt arról, hogy a magyar kormányt nem nevezné a szövetségesüknek. Kifejtette azt is, mit gondol az ukrajnai háborúról és Orbán Viktor politikájáról.

Március elején, egy külföldi lapban látott napvilágot a hír, hogy üvöltözésig fajult a Visegrádi Négyek (V4) egyik kormányfői találkozója, amelyen az ukrajnai háborúról is szó esett. Orbán Viktor sajtófőnöke később cáfolta, hogy ez valóban így történt volna.

A 444 most interjút készített Jan Lipavsky cseh külügyminiszterrel, aki pénteken találkozott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel is. Többek közt arról is megkérdezték, hogy igaz-e a hír.

A cseh tárcavezető azt mondta: „Nem voltam ott, ezért ezt nem tudom megerősíteni”. Nem sokkal később viszont – arra a kérdésre, hogy a kormányt szövetségesüknek tekintik-e, azt mondta:

A magyar kormányt nem nevezném a cseh kormány szövetségesének. De ez attól függ, mit értünk szövetséges alatt. Ha megnézzük, a NATO-ban minden partnert szövetségesnek hívunk. Mindenesetre törekszünk a korrekt kapcsolat kialakítására, és minden fontos kérdés megbeszélésére.

Jan Lipavsky többek közt arról beszélt még a 444-nek, hogy:

„A V nem szövetség, hanem vitafelület. Négy közép-európai állam együttműködése, amit 30 évvel ezelőtt olyan személyiségek indítottak el, mint Lech Walesa és Antall József”. Hozzátette, szerinte a közös értékekre kellene alapozni ezt a közösséget, és az olyan gyakorlati kérdésekre, mint a migráció, mert ott találhatnak közös álláspontot.

„Nem tudok róla, hogy bizalmi törés lenne a NATO-ban. Ugyanakkor minden állam a saját biztonságáért felelős. Én jelenleg az orosz imperializmust tartom az európai biztonság elleni legnagyobb fenyegetésnek. Ezt mindenhol elmondom, ma is elmondtam Szijjártó miniszter úrnak” – mondta.

„A cseh társadalom nagy része kritikusan áll Orbán Viktor kormányához. Ugyanakkor valószínűleg találna olyan embert is, aki azt mondaná, hogy jónak tartja a magyar kormány politikáját, példaként pedig a szuverenitás védelmét hozná” – mondta arról, hogy mit gondolnak a csehek Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin kapcsolatáról.

„Az orosz imperializmus évszázadok óta létezik. Nem akarom, hogy megismételjük a második világháború előtti megbékélési politikát. Csehszlovákiát 1938-ban Adolf Hitlernek adták, de ez nem a békét, hanem a világháborút hozta el. Bármilyen eredményhez jutna Putyin, az csak a fenevadat táplálná tovább” – mondta.

„Szerintem hiba volt ennyire átpolitizálni a V4-et. Orbán tudatosan használta politikai céljaira a csoportot, amit egyfajta konzervatív blokként próbált beállítani. Ez azonban tévedés volt. Orbán valószínűleg magyarázatot keres a történtekre, miután a konzervatív projektje megbukott” – mondta.

Arról, hogy el kellene-e törölni a vétót az uniós döntéshozatalban, azt mondta, beszélni kell az EU jövőjéről, bár neki sem tetszenek az eddig felvetett javaslatok.

A vétójog témájában egyébként nemrég a lengyel külügyminiszter helyettese beszélt arról, hogy Magyarországot oroszpárti országnak tartja.