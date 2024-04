Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a kanyarós megbetegedések 2024-es száma legalább a tavalyi évhez hasonlóan alakul. Néhány ország elveszítheti „eliminációs státuszát”, amikor azt szeptemberben felülvizsgálják – figyelmeztetett Dr. Patrick O’Connor, a WHO munkatársa az ESCMID – European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (magyarul Európai Klinikai Mikrobiológiai és Infektológiai Társaság) globális kongresszusán Barcelonában szombaton.

Dr. O’Connor úgy fogalmazott, hogy „a kanyaróvírus rendkívül fertőző, és az immunizációs lefedettségben mutatkozó hiányosságok potenciális kockázatot jelentenek a járvány kitörése szempontjából”.

A lefedettségnek tehát magasnak, ugyanakkor egységesnek és méltányosnak kell lennie. A kanyaró nagyszámú kitörése és folyamatos terjedése mindig aggodalomra ad okot, és kihívást jelenthet a kanyaró felszámolásának elérése és fenntartása

– tette hozzá a szakember a Sky News szerint. Elmondta, hogy a kanyaró elleni védőoltás 2000 és 2022 között becslések szerint 57 millió halálesetet előzött meg.

Az Egyesült Királyságban 1968-ban vezették be a kanyaró elleni védőoltást, és egészen a közelmúltig a széles körű elterjedésnek köszönhetően a betegséget szinte teljesen felszámolták. Az oltási arányok azonban csökkentek. Az Egyesült Királyságot a WHO 2017-ben kanyarómentesnek nyilvánította, de 2019-ben az esetek megugrása után ezt a státuszt elvették tőle. A Covid terjedésének megállítását célzó intézkedések a kanyaró terjedését is megszakították, és az Egyesült Királyság 2021-ben visszanyerte a kanyaróeliminációs státuszát.

Anglia most azonban kanyarós vészhelyzettel néz szembe, idén csaknem 900 esetet regisztráltak – ami meredek emelkedést jelent a 2023-as 368 esethez képest. Az egészségügyi dolgozók szerint a jelenlegi járvány, amely tavaly West Midlandsben kezdődött, mára az ország minden régiójára átterjedt.

Világszerte 321 582 megbetegedés volt 2023-ban – ez 88 százalékos növekedés az előző évhez képest, amikor 171 153 esetet regisztráltak.

A kanyaró fő tünetei a magas láz, a fájó és vörös, vizenyős szem, a köhögés, a tüsszögés és a kiütés, amely általában a kezdeti tünetek után jelentkezik. A kanyarós megbetegedések többsége alacsony és alsó-közepes jövedelmű országokban fordult elő. A világon a legmagasabb arányban Azerbajdzsánban, Kirgizisztánban és Jemenben fordult elő.

A nagy vagy zavaró kanyarójárványok által sújtott országok – ahol 12 hónapon keresztül folyamatosan egymillió emberre vetítve 20 esetet jelentenek – száma 17-ről 51-re emelkedett, vagyis megháromszorozódott.