Leszakadt a Delta Air Lines Los Angelesbe induló Boeing 767-es repülőgépének az egyik vészcsúszdája a felszállást követően pénteken New Yorkban, ezért gép visszafordult a John F. Kennedy nemzetközi repülőtérre. A Boeingre amúgy is rájár a rúd mostanában, hiszen az elmúlt hetekben is rengeteg probléma volt a cég járataival.