A szóban forgó, New Yorkból Los Angelesbe tartó repülőgép péntek reggel éppen felszállt, amikor a személyzet jelzést kapott arról, hogy a jobb szárnyon lévő vészkijárati csúszdával kapcsolatban probléma merült fel. A személyzet egy furcsa hangot is észlelt – számolt be korábban a légitársaság.

A New York-i városfejlesztési minisztérium közölte, hogy a Delta Air Lines egy „nagy méretű törmelékdarabot” talált a repülőtértől délnyugatra fekvő Belle Harborban lévő mólónál. Mint kiderült, a törmeléknek nézett valami a pénteken elszabadult vészcsúszda volt, amit azóta visszajuttattak a légitársasághoz – írta meg a New York Times.

Hogy a csúszda eleve a mólón landolt-e, vagy a víz sodorta oda, örökre rejtély marad.

A Szövetségi Légügyi Hivatal közleményében korábban azt írta: a járat – amelyen 176 utas, valamint két pilóta és öt utaskísérő tartózkodott – biztonságosan visszatért a J. F. K. repülőtérre, miután az incidens történt. A Delta közölte, hogy a személyzet vészhelyzetet jelentett a légiforgalmi irányításnak.

Miután a gép megérkezett egy kapuhoz, a személyzet látta, hogy a légitársaság szerint hiányzik a vészcsúszda a repülőgépről. A járat utasai egy másik géppel folytatták útjukat Los Angelesbe. A gép egyébként egy régi típusú Boeing (767-300ER) volt, mely a 1990-es évek óta áll szolgálatban.