Joe Biden amerikai elnök figyelmeztette Izraelt, hogy az Egyesült Államok leállítja bizonyos fegyverek szállítását, ha az ország nagyobb szárazföldi hadműveletet indít a gázai Rafah városában. „Ha bemennek Rafahba, nem szállítok olyan fegyvereket, amelyeket Rafah ellen használhatnak” – mondta a CNN-nek adott interjúban, amelyet a BBC szemlézett. Viszont hozzátette, hogy „továbbra is garantálni fogja Izrael biztonságát”.

Az Egyesült Államok határozott ellenállása közepette Izrael mégis készen áll arra, hogy nagyszabású inváziót indítson Rafah ellen. A Gázai övezet déli részének zsúfolt területe a Hamász utolsó nagy fellegvára. Amerikai tisztviselők arra figyelmeztettek, hogy egy hadművelet a városban – ahol a lakosság a Gáza más részeiből menekülőkkel duzzadt hatalmasra – jelentős számú civil áldozattal járhat.

„Nem fogunk fegyvereket és tüzérségi lövedékeket szállítani” – mondta Biden az interjúban. Elmondta, hogy az Egyesült Államok nem határozza meg a jelenlegi rafahi helyzetet szárazföldi műveletként. „Nem mentek be a lakossági körzetekbe. Amit tettek, az közvetlenül a határon történt” – mondta.

De világossá tettem az izraeli miniszterelnöknek és a háborús kabinetnek, hogy nem fogják megkapni a támogatásunkat, ha valóban bemennek ezekbe a civil körzetekbe

– tette hozzá az amerikai elnök. Biden elismerte, hogy Izrael amerikai fegyvereket vetett be civilek megölésére Gázában. Arra a kérdésre, hogy Izrael átlépte-e a „vörös vonalat”, az amerikai elnök azt válaszolta, hogy „még nem”. Viszont ez az eddigi leghatározottabb figyelmeztetés az izraeli hadsereg számára, és az első alkalom, hogy azt mondta, Amerika leállíthatja az Izraelnek szánt amerikai fegyverszállítmányokat. Már így is elhalasztott egy több ezer bombából álló fegyvercsomagot és közölte, hogy felülvizsgálja a jövőbeli szállításokat is.

Szerdán Lloyd Austin védelmi miniszter a szenátus előtti felszólalásában megerősítette – a nyugati katonai arzenálban található legpusztítóbb lőszerek közé tartozó – a bombaszállítmány késleltetését. Az izraeli kormány csalódottságát fejezte ki a lépés miatt. Az Egyesült Államok által visszatartott fegyverek ugyan egy jövőbeli szállításhoz kapcsolódnak, így a lépésnek valószínűleg nem lesz azonnali hatása, de tekintve, hogy Izrael milyen ütemben bombáz, ez valószínűleg viszonylag hamar hatással lesz a jövőbeli csapásokra.

Az izraeli hadsereg eközben azt mondta, hogy a két ország „zárt ajtók mögött” fogja megoldani a nézeteltéréseket.

Biden elnök egyre nagyobb belpolitikai nyomással néz szembe – a demokraták és az amerikai közvélemény egy jelentős részéről –, hogy az egyre több civil haláleset és a romló humanitárius helyzet közepette fékezze meg az izraeli műveleteket a Gázai övezetben.

Nem csak fegyverek, segélyszállítmányok sem érkeznek

Amerikai tisztviselők megerősítették, hogy két déli kapun keresztül nem érkeztek újabb segélyszállítmányok Gázába azóta, hogy az izraeli tankok a héten begördültek Rafahba, és átvették az ellenőrzést az Egyiptommal közös határátkelő palesztin oldala felett.

Daniel Hagari izraeli katonai szóvivő elmondta, hogy az Egyesült Államok „példátlan” biztonsági segítséget nyújtott a háború kezdete óta, hozzátéve, hogy a szövetségesek közötti eddigi vitákat „zárt ajtók mögött, tárgyilagos módon” oldották meg. Netanjahu izraeli elnök Likud pártjának egyik vezető tagja azonban szerdán a BBC Newshour című műsorában úgy vélte, hogy amerikai belpolitikai megfontolások állnak a bombaszállítás leállításáról szóló döntés mögött.

Teljesen nem értek egyet azzal, hogy az amerikai választásoknak semmi köze ehhez

– mondta Boaz Bismuth, aki tagja az izraeli parlament külügyi és védelmi bizottságának is.

Rafah az Izrael és a Hamász közötti háború tavaly októberi kezdete óta a segélyek kulcsfontosságú belépési pontja, és az egyetlen kijárat a menekülni akaró emberek számára. Az átkelő szerda reggel is zárva maradt, de az izraeli hadsereg közölte, hogy újra megnyitja a közeli Kerem Shalom átkelőt, amely négy napig zárva volt a Hamász rakétatámadásai miatt.

Hétfőn az izraeli hadsereg elrendelte, hogy több tízezer civilt evakuáljanak Rafah város keleti részéből egy „korlátozott” művelet előtt, amelyet a Hamász harcosainak likvidálására és az infrastruktúra felszámolására irányuló akciónak nevezett. Közben folytatódnak a tűzszünet és az izraeli túszok kiszabadítása érdekében kezdett tárgyalások. Kairóban Izrael és a Hamász küldöttségei közvetítők útján folytatják a tárgyalásokat.

Egy amerikai tisztviselő szerint az Izraellel folytatott egyeztetések „folyamatban vannak, de még nem oszlatták el teljes mértékben az aggodalmainkat”, és Amerika április óta szigorúan felülvizsgálja az Izraelnek történő fegyverszállításait.