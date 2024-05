Németország minden 18 éves számára bevezetheti a sorkötelezettséget a védelmi minisztérium kiszivárgott tervei alapján. Férfiakat és nőket egyaránt be lehetne hívni, hogy növeljék a fegyveres erők létszámát. Másik két forgatókönyvről is tárgyalnak, amelyek kevésbé agresszív toborzást tennének lehetővé. Németországban legalább húszezer katonára lenne szükség, emellett az elöregedés ellen is fel kívánnak lépni. A német kormány, közte Olaf Scholz német kancellárral nem támogatja Boris Pistorius védelmi miniszter irányát.