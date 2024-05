Dokumentumfilm forgatása közben agyonlőtték Toni Espadas katalán fotóst és idegenvezetőt Etiópiában – írja a SUR in English dél-spanyolországi angol nyelvű hírportál. A stáb az etióp Mursi törzsről forgatott, a támadást azonban nem ők követték el.

KÉT SZEMÉLY NYITOTT tüzet EGY chilei tévécsatorna STÁBJÁRA, AKIK – KÖZTÜK A SPANYOL FOTÓSSAL – az ETIÓPIAI TÖRZSRŐL KÉSZÍTETTEK RIPORTOT.

„A Canal 13 mélységesen sajnálja Toni halálát, és a távolból is minden támogatásunkat küldjük a családjának” – közölte az érintett chilei tévécsatorna. A forgatócsoport többi tagja sértetlen maradt.

„Az MkZeta produkciós cég által készített műsor vezetői és a stáb minden tagja jó egészségnek örvend” – olvasható a gyártó cég közleményében. A chilei külügyminisztérium azon dolgozik, hogy megtegye a szükséges lépéseket a forgatócsoport hazaszállítása érdekében, hogy „a lehető leghamarabb” elhagyhassák az afrikai országot.

Ahogyan arról az Index is beszámolt, tavaly a Netflix Élet a világ legkeményebb börtöneiben című dokumentumfilm-sorozatának forgatása torkollott kis híján tragédiába, amikor egy verekedésben – amelyben egy rab is életét vesztette – megtámadták a műsorvezető Raphael Rowe-t is a börtönben.

Az áldozat jól ismerte Afrikát, utazási irodája volt

Toni Espadas, 1969-ben Barcelonában született, utazásra és fotózásra specializálódott. Honlapja szerint 2010-ben nyitotta meg első utazási irodáját Etiópiában, amelyet később olyan országokra is kiterjesztett, mint Uganda, Tanzánia, Gabon, Eritrea, Benin, Angola és Dél-Szudán.

Néhány éve újságíróknak és produkciós cégeknek adok tanácsokat, és az afrikai népek és kultúrák tanulmányozására összpontosító riportok, dokumentumfilmek és televíziós műsorok készítésében dolgozom fixerként

– írta Espadas az életrajzában. A filmfixer feladata, hogy megszervezzen mindent, ami a filmgyártással kapcsolatos, a gyártás előtti munkálatoktól és az ütemezéstől kezdve a vágáson át a marketingig. Korábbi utazásairól gyakran osztott meg képeket Instagram-oldalán is.

Espadas a neves chilei újságíró, Francisco „Pancho” Saavedra és Jorge Zabaleta chilei színész által vezetett csapat tagja volt. A chilei műsor célja „új és távoli kultúrák felfedezése, egzotikus és gyönyörű tájak feltárása és nagyszerű kalandok megélése” – olvasható a tévécsatorna honlapján.