Majdnem megölték a Netflix népszerű sorozatának műsorvezetőjét egy börtönben

Egy rab meghalt a verekedésben, és megtámadták a börtönben a műsorvezető Raphael Rowe-t is, így kis híján tragédiába torkollott a Netflix Élet a világ legkeményebb börtöneiben című dokumentumfilm-sorozatának forgatása. Persze jogosan harsoghatnánk a sokszor ismételt „minek ment oda” sorokat, egy dokumentumfilmes élete azonban kétségkívül akkor igazán teljes, ha belülről éli meg ezeket az eseményeket is...

Új évaddal tért vissza a Netflixre az Élet a világ legkeményebb börtöneiben című dokumentumszéria, amely apropóján a műsorvezető, Raphael Rowe most azt is elárulta, milyen érzés szemtől szembe találkozni a világ legveszélyesebb bűnözőivel.

Az új évadban az 55 éves televíziós újságíró négy börtönbe látogatott el világszerte, Indonéziába, Csehországba, Finnországba és a Salamon-szigetekre utazott,

ezúttal pedig a saját bőrén is megtapasztalhatta, hogy a börtönben még a stábbal a háta mögött sem lehet teljes biztonságban.

Esetében ugyanis nem holmi filmes fogás az, hogy többször is elhangzik, hogy a börtön falai közé lépve valódi veszély leselkedik rá.

Voltak olyan esetek, amikor minket is megtámadtak, a kamera előtt és a mögötte állókat is. Korábban Costa Ricában például akkor voltunk [a börtönben], amikor egy rabot megöltek azon a cellaszárnyon, ahol éppen tartózkodtunk. Szerencsére ez nem közvetlenül engem és a stábomat ért támadás volt, de könnyedén komolyabb bajunk is eshetett volna

– magyarázta a Daily Starnak Rowe.

A műsor készítőit a bűnözők természetesen sokszor végtelen nagy ellenszenvvel fogadják, így az sem kizárható, hogy közvetlen emiatt kerülnek veszélybe.

Rettentően nehéz eldönteni, hogy a rabok valóban komoly szándékkal fenyegetnek-e, és néha nehéz megmondani, hogy csak azért teszik ezt, mert a kamerák ott vannak, vagy azért, mert ez az, amit általában csinálnak

– tette hozzá.

Rávilágít a büntetés-végrehajtás problémáira is

A hetedik évad harmadik epizódjában Raphael a finn Tampere városa mellett található Kylmakosk börtönébe látogatott el, ahol rendkívül erőszakos rabokat tartanak fogva, beleértve a kegyetlen gyilkosokat is. Finnországban – amely az egyik legmagasabb gyilkossági aránnyal rendelkezik a lakosság tekintetében Európában – a bűnözők választhatnak rehabilitációban való részvételt is. Raphael azt akarta felfedezni, hogy ez a rendszer működik-e visszaesők esetében is.

Miközben ott volt, találkozott egy fiatal férfival, Michaellel, akit gondatlanságból elkövetett emberölés miatt ítéltek el, a bűncselekményt kábítószer hatása alatt követte el. Michael erőszakos bűncselekménye ellenére Raphael bevallotta, hogy úgy érezte, hogy ez nem a megfelelő hely a fiatal elítélt számára, mivel mentális egészségi problémákkal küzd.

Nem értem, hogy miért van egy felnőttbörtönben, és miért nem kezelik mentális egészségügyi problémái miatt, mert úgy gondolom, hogy ezzel küzd

– vélekedett.

