Izrael mellett Ciprust is megfenyegette a Hezbollah libanoni síita fegyveres mozgalom vezetője a Gázai övezeti háborúval, illetve az izraeli-libanoni határ menti konfliktussal kapcsolatban szerdán egy tévéműsorban.

A Hezbollah nem akar totális háborút Izraellel, de egy ellene irányuló agresszió esetén vissza fog vágni a rendelkezésére álló minden fegyverrel – hangoztatta szerdán Haszan Naszrallah, a libanoni síita milícia vezetője a mozgalom al-Manár nevű tévéjének egyik műsorában az MTI tájékoztatása szerint.

A konfliktus elmérgesedése esetén nem tartjuk magunkat semmilyen játékszabályhoz. Ebben a helyzetben nem lehet kizárni erőink behatolását Izrael északi részébe, Galilea megrohamozása lehet az egyik verzió

– tette hozzá.

Most először fenyegette meg Ciprust

A Hezbollah-vezető szerint ebben az esetben sehol semmi sem lesz biztonságban Izraelben a milícia rakétáitól és drónjaitól. Mint mondta, a Hezbollahnak van egy listája olyan célpontokról, amelyekre képes precíziós csapást mérni.

Naszrallah – most először – megfenyegette Ciprust is, mondván, a Hezbollah a háborúban részes félnek fogja tekinteni a szigetországot, ha engedélyezi Izraelnek repülőterei használatát Libanon elleni támadásokhoz (a felszólalásáról videó is készült).

Hezbollah leader Hassan Nasrallah threatening Cyprus



🇱🇧🇨🇾 pic.twitter.com/dajFczhwCs — Visegrád 24 (@visegrad24) June 19, 2024

A milícia vezetője „megbízható forrásokból származó információkra” hivatkozva azt állította, hogy Izrael megpróbál hozzáférést szerezni a ciprusi légitámaszpontokhoz. Mint mondta, „ebben az esetben katonai célpontokká válnak a földközi-tengeri létesítmények”.

Az izraeli hadsereg kedd este közölte, hogy jóváhagyta a műveleti terveket egy libanoni offenzívához. Aznap Jiszráel Kac izraeli külügyminiszter is figyelmeztetett, hogy hamarosan döntés születhet a libanoni Hezbollah síita szervezet elleni háborúról.