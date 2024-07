Orbán Viktor nyilatkozott a kijevi látogatásról, ezt mondta Volodimir Zelenszkijnek

A svájci Die Weltwoche főszerkesztője, Roger Köppel is együtt utazott Orbán Viktor miniszterelnökkel, aki megosztotta tapasztalatait és ismertette a magyar miniszterelnök terveit az Európai Unióval kapcsolatban a következő fél évben.

Roger Köppel beszámolt arról, hogy a miniszterelnök kifejezte azon szándékát, hogy a magyar elnökséget arra kívánja felhasználni, hogy európai szemszögből meghatározza a világ legkritikusabb válsághelyzeteit, és pontosan felmérje a kontinens globális helyzetét.

Orbán Viktor legfontosabb prioritása azonban Ukrajna. Naponta fiatalok százai, ezrei halnak meg a frontvonalon. Ennek a leghamarabb véget kell vetni

– írta Köppel a cikkében, amelyet a Mandiner szemlézett.

A főszerkesztő felidézte azt is, hogy a miniszterelnök tavaly azt mondta, „az EU mint politikai tényező már nem létezik, idegen érdekek bábja”. Most viszont kijelentette, hogy a dolgok megváltoznak és megjegyezte, hogy az időzítés kedvező az Egyesült Államokban közelgő politikai változások miatt.

Arra a kérdésre, hogy mióta tervezi a magyar és az ukrán államfő a találkozást, meglepő választ adott a magyar miniszterelnök. Roger Köppel szerint azt mondta: „Spontán döntöttünk róla a múlt csütörtöki európai tanácsi látogatása során.”

„Zelenszkijnek már nincs mit nyernie, de sokat veszíthet. Ezt világossá kell tennem”

Orbán Viktor kitért arra is, hogy Zelenszkijnek miért kellene elfogadnia a javaslatait. Mint mondta, „azért, mert bajban van”.

Kormányváltás van kilátásban az Egyesült Államokban, és Trump visszatér, ő viszont már közvetlenül Vlagyimir Putyinnal fog tárgyalni, Zelenszkij és az Európai Unió kihagyásával. Ebben az esetben Zelenszkijnek már nincs mit nyernie, de sokat veszíthet. Ezt világossá kell tennem számára

– fejtette ki Orbán Viktor.

Hozzátette: az Európai Unió gyakorlatilag megtiltotta, hogy bárki is tárgyaljon Vlagyimir Putyinnal, ám a magyar államfő szerint az Oroszországgal való párbeszédet az ukrán elnök segítségével lehet elérni. „Ha ő kezdeményezi a tűzszüneti tárgyalásokat, az európaiak nem fognak ellenkezni” – írta.

Roger Köppel szerint a magyar miniszterelnök rengeteg régi szövetségest gyűjtött maga köré. „Európa leghosszabb ideje hivatalban lévő miniszterelnöke karizmatikus, földhözragadt ember, de egyben briliáns, humoros, ütős szónok is, tele tisztelettel” – fogalmaz cikkében Köppel.

A svájci lap főszerkesztője kitért az Európai Parlament legújabb frakciójára, amelyet a magyar miniszterelnök alapított Herbert Kickl FPÖ-elnökkel, valamint Andrej Babis korábbi cseh miniszterelnökkel.

A Patrióták Európáért frakció neve ügyesen van megválasztva. Összefoglalja azt, ami Orbán Viktor számára fontos: hazaszeretet, de nem túlzott nacionalizmus. Orbán nem Európa ellen, hanem egy jobb Európáért küzd, amelyben a tagállamoknak több beleszólása van a folyamatokba

– írta.

Hozzátette, hogy ez szerinte Charles de Gaulle „nemzetek Európája”. Az újságíró szerint Orbán Viktor miniszterelnök meg van győződve arról, hogy Marine Le Pen is csatlakozik. Giorgia Meloni továbbra is távolságtartó, azonban mindkét nőt nagyon tiszteli. „Már akkor is nagyon jó kapcsolatom volt Le Pennel és Melonival, amikor még leprásoknak számítottak Európában” – mondta Orbán Viktor.

Köppel emlékeztetett arra, hogy Orbán korábban már kifejezte érdeklődését az ukrán főváros meglátogatása iránt, de „biztonsági okok” miatt mindig lebeszélték róla. „Úgy tűnik, az ukrán hatóságok nem szeretik, ha kritikusok lépnek a területükre” – írta Köppel.

A sváci lap főszerkesztője végül kitért arra is, hogy milyen a kapcsolat az ukrán és a magyar államfő között. „Kettejük viszonya nem tűnik különösebben szívélyesnek. Nincs jégkorszak, de kicsit fagyos a kapcsolat, a szobahőmérséklet jóval alacsonyabb, mint odakint” – írta.

Orbán Viktor megerősítette: Zelenszkij nem támogatta a béketervét

A Jevropejszka Pravda szerint Orbán Viktor a fentieken túl utóbb azt is jelezte Roger Köppelnek nyilatkozva, hogy Volodimir Zelenszkij elnök elutasította az általa javasolt „fegyverszünetet” Ukrajna és Oroszország között, amely a jelenlegi frontvonal befagyasztásával járt volna.

Kétoldalú megbeszéléseiket követően Orbán Viktor a sajtónak nyilatkozva kijelentette, hogy azt javasolta Zelenszkijnek, hogy fogadja el az orosz erőkkel való érintkezési vonal mentén az azonnali tűzszünetet, mert úgy vélte, hogy ez felgyorsíthatja a béketárgyalásokat. Hozzátette, hogy nem ragaszkodott a kezdeményezéséhez, és elfogadta Ukrajna érvelését.

Roger Köppelnek eközben annyit mondott a magyar miniszterelnök, hogy az ukrán elnök kételkedett a tervének logikájában, és azért nem támogatta azt, mivel Ukrajnának már több sikertelen tűzszüneti kísérlete volt Oroszországgal.

Az efféle tűzszünetek „nem felelnek meg Ukrajnának”

– mondta Orbán Viktor szerint Zelenszkij a találkozón.

Zelenszkij is megszólalt arról, hogy miről beszéltek a miniszterelnökkel

Volodimir Zelenszkij elnök nyilvánosan kommentálta Orbán Viktor magyar miniszterelnök ukrajnai látogatása alatt tett javaslatát, amelyben azonnali tűzszünetet javasolt Ukrajna és Oroszország között.

Zelenszkij a Bloomberg TV-nek adott hosszú videóinterjújában hangsúlyozta, hogy a tűzszünetről való puszta vita nem elegendő, mert konkrét tervre van szükség.

Alapvetően nem bízhatunk Putyinban, mert számunkra ő egy gyilkos és agresszor. Fontos, hogy Magyarország elismerje, hogy Oroszország az agresszor, és elismerje Ukrajna területi integritását és szuverenitását

– mondta az ukrán elnök a Jevropejszka Pravda szemléje szerint.

Az elnök hangsúlyozta, hogy a minszki megállapodások óta Ukrajna több száz találkozót tartott a tűzszünet elérése érdekében, és Oroszország mindegyiket megzavarta.

Ezért csak akkor, ha a tűzszüneti tárgyalások nemzetközi és egyértelmű színtéren, megbízható országok és vezetők jelenlétében zajlanak. Különböző véleményük van a háború befejezésének szakaszairól, de mindannyiunknak ugyanazon az oldalon kell állnunk, bíznunk kell egymásban

– magyarázta Zelenszkij, megjegyezve azt is: meg kell győződniük arról, hogy Oroszország nem használja ki a tűzszünetet arra, hogy hadifelszereléseket halmozzon fel a megszállt ukrán területeken (miután, mint mondta, a tűzszünet idején Ukrajna ezt nem tudná a saját csapásaival megakadályozni).

Az ukrán elnök arról is beszélt még, hogy szerinte sem Orbán Viktor, sem mások, akik hasonló ötlettel álltak elő, nem tudták elmondani azt, hogy miként működhetne a gyakorlatban egy ilyen tűzszünet. „Senkinek nincs válasza erre. Ez nem vádaskodás, csak magyarázat” – fogalmazott a New York Post szerint a videóinterjú egy pontján.

Orbán Viktor állítólag meglepődött

Végül a Financial Times is megosztott egy érdekes részletet az Orbán–Zelenszkij-találkozóról, abban a cikkben, amelyben a miniszterelnök pénteki, moszkvai látogatásáról írtak. A lap magyar tisztviselőkre hivatkozva közölte:

Orbán Viktor meglepődött azon, hogy Zelenszkij mennyire optimista volt azzal kapcsolatban, hogy Kijevnek még van esélye a saját feltételei szerint megnyerni ezt a háborút – vagyis visszaszerezni az összes elfoglalt ukrajnai területet az oroszoktól.

Az ukrajnai látogatás ellenére Budapest fenntartja korábbi álláspontját ebben a kérdésben – mondta egy magyar tisztviselő.