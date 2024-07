Bloomberg: Orbán Viktor a NATO-csúcs után Donald Trumphoz utazik Floridába

Orbán Viktor csütörtökön, a NATO-csúcs végeztével Floridába utazik, hogy Donald Trump volt amerikai elnökkel találkozzon annak Mar-a-Lago nevű birtokán – értesült a Bloomberg.

A találkozó mindössze egy héttel azután következik, hogy a magyar miniszterelnök Moszkvában találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, valamint Pekingben tárgyalt Hszi Csin-ping kínai elnökkel.

A lap szerint Orbán Viktor floridai útja felerősíti az aggodalmakat, miszerint közvetítőként működik Putyin és Trump között. A republikánusok elnökjelöltje többször is kijelentette, hogy megválasztása esetén meg tudná győzni Vlagyimir Putyint arról, hogy fejezze be az ukrajnai háborút és engedje el az Oroszországban tartózkodó amerikai foglyokat.

A Bloomberg forrása szerint a látogatás pusztán informális lesz, Trump ugyanis nem kérte arra a magyar miniszterelnököt, hogy alapozzon meg valamiféle ukrán-orosz békemegállapodást, vagy törekvést.

Ahogyan azt az Index közölte,július 9. és 11. között tartják a NATO 2024-es washingtoni csúcstalálkozóját, amely a szervezet megalakulásának 75. évfordulójára is emlékezik, de az egyik fő témája az ukrajnai háború.

Nem először érkezne a Mar-a-Lago birtokra

A csütörtöki találkozóról megkérdeztük a miniszterelnöki sajtóirodát, ám cikkünk megjelenéséig még nem kaptunk választ. Egyelőre Trump kampányszóvivői sem reagáltak a hírre.

Korábban az Index is megírta, hogy mivel Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn az Egyesült Államokba repült a NATO-csúcstalálkozóra, szinte biztos, hogy – ha nem is hivatalosan, de – az amerikai elnökkel is találkozik.

Ha Orbán Viktor valóban az Egyesült Államokba utazik, így ez lesz a negyedik alkalom, hogy Trumppal találkozik. Legutóbb az Egyesült Államok korábbi elnöke március 8-án, floridai birtokán fogadta a magyar kormányfőt. A megbeszélés után közös vacsorán és koncerten is részt vettek, Donald Trump elvitte Orbán Viktort egy tribute zenekar előadására.