Egyre bizarrabb álhírek hangzanak el az amerikai kampányok során

Egyszerű viccnek indult egy álhír, ám végül még a demokrata alelnökjelölt, Tim Walz is azt felhasználva támadta republikánus riválisát, J.D. Vance-t, annak ellenére, hogy mindenki tisztában van vele, az nem igaz. A republikánusok most álhírterjesztéssel vádolják a demokratákat, míg a demokraták azzal védekeznek, hogy az csak egy ártalmatlan vicc. Ugyan az elnökválasztást nem ez fogja befolyásolni, de Vance-re örökre ráéghet.

Mióta a novemberi elnökválasztás kapcsán Joe Biden amerikai elnök visszalépett Kamala Harris javára – aki időközben a jelölőgyűlésenhivatalosan is a párt elnökjelöltjévé vált –, nagyot fordult a politika az Egyesült Államokban.

Amikor a Republikánus Párt 2024. július idusán megtartotta a jelölőgyűlést, jelöltjük, Donald Trump legyőzhetetlennek tűnt: a június végén tartott vitán legyőzte Joe Bident, ami után az inkumbens demokrata elnök olyan negatív spirálba került, amiből csak elnökjelöltségétől való elállásával tudott kikerülni, miközben alelnökjelöltje, J.D. Vance újonc ohioi szenátor kiválasztásával a novemberi választás lefutottnak tűnt.

Azonban arra senki sem számított, hogy ennyire nagyot fog fordulni az amerikai politika, hiszen míg kiválasztásakor Vance erős jelöltnek számított, azóta már azt is találgatják, hogy vajon leváltja-e őt Trump.

Ez részben annak köszönhető, hogy Vance egyáltalán nem tudja megszólítani a választókat, de még saját táborát sem – jelenleg rosszabb a támogatottsága, mint a sokak által John McCain 2008-as elnökjelölti esélyeit megsemmisítő alelnökjelöltjének, Sarah Palinnek.

Azonban Vance népszerűtlensége – a FiveThirtyEight modellje szerint augusztus végén a teljes népesség 43,3 százaléka van rossz véleménnyel róla, míg kizárólag 33 százalékuk jó, miközben az elnökjelöltség megszerzésekor e két szám 28,9 és 25,6 volt – ez nem kizárólag a kampánygyűléseken nyújtott gyenge teljesítményére, és korábbi, a társadalom nagy részében visszás érzéseket keltő kijelentéseire vezethető vissza, hanem részben arra is, hogy

Vance-ről egy először viccnek szánt álhír kezdett el terjedni, ami miatt sokak számára nevetségessé vált, és erre a demokraták próbálnak még inkább rájátszani.

Miközben egy álhír kapcsán a demokraták úgy élcelődnek Trump alelnökjelöltjén, hogy évekig összeesküvés-elméletek és álhírek terjesztésével vádolták meg a republikánus elnökjelöltet.

Vance és egy elképzelt kanapé esete

Vance-ről még július 15-én egy azóta törölt bejegyzésben a korábban Twitternek nevezett X-en állította egy felhasználó, hogy ő lesz Amerika történetében a két mainstream párt egyikének első olyan alelnökjelöltje, aki legalább egyszer szexelt egy kanapéval.

Az időközben törölt felhasználó azt állította, mindezt Vance önéletrajzi könyvében, a 2016-ban megjelent Hillbilly Elegyben maga is bevallotta, amikor a 179 és 181 közötti oldalakon arról ír, hogy egy kifelé fordított latexkesztyűt helyezett két kanapépárna közé.

Miután a bejegyzés elkezdett terjedni az interneten, több tényellenőrző oldal is elkezdte álhírként címkézni a pletykát. azonban az AP végül törölte erről szóló cikkét, ami szintén nem segített a pletyka megállításán.

Az AP azzal magyarázta a történteket, hogy a cikket nem megfelelően szerkesztették, ugyanakkor leginkább az állhat a háttérben, hogy ugyan lehet azt cáfolni, hogy a könyvben ilyen rész nem szerepel, de mivel Vance magánélete nem közinformáció, ezért azt nem lehet teljes biztossággal állítani, hogy történt-e ilyen vagy sem.

Először a humoristák kapták fel a témát. John Oliver brit–amerikai humorista saját műsorában, a Last Week Tonight with John Oliverben is hosszú perceken keresztül viccelődött az esettel, amiben hivatalosan meg is keresték Vance-t és csapatát, hogy cáfolják a pletykát, ám mivel erre nem voltak hajlandók, Oliver azzal kezdett viccelődni, hogy amíg nem tesznek így, ő így fogja nevezni.

De nem ő volt az egyetlen humorista. Az amerikai late night show-k legtöbbje szintén nem hagyott ki egy ilyen viccet,

és még a demokrata politikusok is elkezdtek a kanapéval viccelődni.

Az egyik legismertebb eset, amikor Harris alelnökjelöltje, Tim Walz első közös gyűlésén beszélt arról, ő alig várja már a vitát Vance-szel, ugyanakkor ahhoz először Vance-nek ki kell szállnia a kanapéból.

A mindössze pár másodperces videót Kamala Harris hivatalos TikTok-csatornája is megosztotta, ami még inkább elterjesztette a viccet, és a demokraták azóta is előszeretettel próbálják Vance nevét egy mondatban említeni egy kanapéval, bár sokáig inkább csak másod- vagy sokadvonalas demokraták próbálták fenntartani az álhírt a közbeszédben.

Azonban az augusztus 19. és 22. között rendezett demokrata jelölőgyűlésen ismét előkerült az immáron mémmé vált álhír. Elizabeth Warren massaschusettsi szenátor beszédében arról értekezett, ő még azt se bízná Trumpra és Vance-re, hogy elmozdítsák a kanapéját, míg Jason Crow coloradói képviselő és háborús veterán Vance katonai karrierjét „kanapékommandónak” nevezte.

Időközben Trump csapata kijelentette, ők nem foglalkoznak a kanapés viccekkel, és nem kommentálják „a Harris-kampány furcsa fétiseit”. De az elnökjelölt mellett több republikánus is azzal vádolta a demokratákat, hogy álhírt terjesztenek, miközben a demokraták azzal védekeznek, hogy a Trump vagy szövetségesei által korábban terjesztett álhírekhez képest ez mindössze egy ártalmatlan vicc.

Jares Moskowitz, floridai demokrata képviselő a helyzetet úgy írta le,

két éven keresztül kellett hallgatnunk, hogy Joe Biden egy nemzetközi szuperbűnöző a Gru 3-ból. Hallgatni fogjátok a kanapés történetet.

Álhírre álhír a válasz

Miután a republikánusok nem tudták megállítani az időközben mémmé vált álhírt, néhány republikánus szimpatizáns taktikát váltott, és ellensúlyozva a Vance-szel szembeni kanapés pletykákat, a demokrata alelnökjelölt Tim Walzról próbáltak elterjeszteni egy álhírt, ami – kitalálói reményei szerint – ha nem is állítja meg a kanapés mémeket, de átveheti a helyüket.

Egy felhasználó azt kezdte sugallni, hogy Harris alelnökjelöltje szeret lóspermát fogyasztani, amire később egy másik felhasználó egy kamu 1995-ös újságcikket is készített, amiben arról írnak, hogy egy helyi nevadai férfi emiatt kórházba került, és ki kellett mosni a gyomrát. Az álújságcikket – Tim Walz neve említése mellett – egy korabeli képével is illusztrálták.

De még Donald Trump egyik fia, Don Jr. is megosztott egy mémet erről a bizarr álhírről.

Azonban ezen álhír nem került be annyira a mainstreambe, mint Vance állítólagos kalandja a kanapéval, sőt a demokraták még arra is felhasználták a próbálkozást, hogy ezzel is alátámasszák azon narratívájukat, hogy a republikánusok furcsák.

A tény utáni világban nem a tény, hanem az érzelem számít

Arra, hogy miért terjedhetett el a Vance-szel szembeni, és miért halt el mindössze egy hét után a Walzcal szembeni álhír, nem tudományos magyarázat lehet az, amit a republikánus alelnökjelölt kapcsán több humorista is állított:

ugyan a hír nem igaz, de Vance-ről el tudják hinni, hogy ilyet valaha is csinált.

Az emberek eleve jobban szeretnek viccelődni olyan személyekkel, akik számukra antipatikusak, Vance pedig a liberális szavazók számára a múltban több olyan kijelentést is tett, ami miatt vicc tárgyává vált. Emiatt az nem számít, hogy Vance ilyet sosem állított könyvében, hanem könnyen el tudják képzelni és hihető, hogy ilyenre vállalkozott korábban.

Ráadásul Vance amiatt is nehéz helyzetben van, mert az átlagemberek az elitről – aminek szenátorként Vance maga is a része – hallott korábbi hírek és vélemények miatt el tudják képzelni perverzitásukat, és a furcsa, nem mindennapi szexuális szokásaikat – még akkor is, ha azok egyébként nem igazak.

Így amennyiben foglalkoznak a hazug pletykával, az még akár kontraproduktív is lehet – emiatt Vance-ék úgy döntöttek, egyszerűen nem törődnek vele.

Ugyanakkor az biztos, hogy Vance karrierjét vélhetően egy ideig még követni fogják a kanapés viccek – mint a Hollywood Reporter popkultúrával foglalkozó újságírója a cikkében emlékeztet, sok sztárról terjengenek mai napig hazug szexuális pletykák, ezért könnyen lehet, hogy az ohiói szenátorra részben ezen álhír kapcsán fognak majd emlékezni.

(Borítókép: J.D. Vance 2024. augusztus 20-án. Fotó: Andy Manis / Getty Images)