Kamala Harris elfogadta a jelölést, Trumpnak beszólt, de Bidennek is üzent

Éles határt próbált beszédében húzni Kamala Harris közte és a republikánus elnökjelölt, Donald Trump között. Miközben Harris elfogadta a Demokrata Párt jelöltségét a 2024. november 5-i elnökválasztásra, Harris magát az emberek és a középosztály harcosának próbálta bemutatni, míg Trumpot a gazdagok és kiváltságosok védőjének, ahova az immáron hivatalosan is elnökjelölt Harris szerint Trump is tartozik.

Augusztus 19-én, hétfőn kezdődött és augusztus 22-én, csütörtökön ért véget a Demokrata Párt jelölőgyűlése (DNC), amit idén Illinois állam fővárosában, Chicagóban tartottak – 1968 óta először tartották a szeles városban, amikor a jelölőgyűlésen végül utcai zavargásokba és a gyűlés pedig káoszba torkollott.

Ugyan idén is voltak tüntetések Izrael és a Hamász terrorszervezet háborúja miatt – a zárónapon például 3500-an követelték az azonnali tűzszünetet a gyűlésnek helyet adó aréna mellett –, de az idei jelölőgyűlés nem ezekkel került be a hírekbe.

Kamala Harris alelnök immáron hivatalosan is a demokraták elnökjelöltjévé vált, miután beszédével formálisan is elfogadta a jelölést.

Az idei DNC egyébként sztárparádé volt: a párt prominens politikusai – a négy nap késő esti idősávjaiban Joe Biden jelenlegi elnök mellett Bill Clinton és Barack Obama egykori elnökök, Hillary Clinton egykori külügyminiszter, valamint Harris alelnökjelöltje, Tim Walz voltak a fő felszólalók – mellett az elmúlt napokban beszédet tartott többek között Oprah Winfrey műsorvezető-celeb, Eva Longoria és Kerry Washington színésznők, Steve Kerr, a Golden State Warriors kosárlabdacsapat vezetőedzője, de fellépett többek között a popsztár Pink is.

Harris a zárónap, csütörtök este (magyar idő szerint péntek hajnali fél ötkor) állt színpadra, ahol az előzetes hírek szerint beszéde a szakpolitikai tervei mellett saját karrierútját és történetét mutatja be mint az első színes bőrű nő, aki elnökjelöltté vált, valamint köszönetet mond a július 21-én a jelöltségtől visszalépő Joe Bidennek is.

Hogy mennyire sokat fordult a demokraták világa az elmúlt négy hétben, jól mutatja, hogy a jelölőgyűlés végig vidám hangulatúan telt. A párt és a delegáltak motiváltságát pedig jól mutatja, hogy Harris csak azután tudott a színpadon megszólalni, amikor csitítani kezdte a tömeget, hogy ideje dolgozni is.

Beszédében először a közönségben helyet foglaló férjéhez, Doug Emhoffhoz fordult, akinek boldog házassági évfordulót kívánt, majd belekezdve beszédébe, megköszönte Joe Biden amerikai elnöknek eddigi munkáját, Tim Walz alelnökjelöltnek a jelölés elfogadását, valamint a delegáltaknak és az aktivistáknak eddigi és a jövőbeni megfeszített munkáját.

Az egyébként épp Kaliforniában idei nyaralását töltő Bidenhez úgy szólt,

Amikor arra az útra gondolok, amelyet közösen bejártunk, Joe, tele vagyok hálával. A karriered rendkívüli, és a történelem megmutatja, hogy a karaktered inspiráló. Doug és én szeretünk téged és Jillt és örökké hálásak vagyunk mindkettőtöknek

– fogalmazott.

A demokrata elnökjelölt ezután arról beszélt, szülei hogyan kerültek az Egyesült Államokba és hogy gyerekkorukban több különböző államban is éltek, például a jelölőgyűlés helyszínén, Illinois-ban is.

Jamaikai származású közgazdász édesapjától azt tanulta, hogy félelem nélkül éljenek. Visszaemlékezett, hogy amikor a parkban voltak, anyja mindig azt kérte, maradjon hozzájuk közel, míg édesapja azt mondta, „Fuss, Kamala, fuss! Ne hagyd, hogy bármi megállítson!”

A 2009-ben elhunyt, indiai származású édesanyjára visszaemlékezve elmondta, az ő mottója az volt, hogy „soha ne panaszkodj az igazságtalanság ellen, hanem tegyél ellene”, valamint semmit se „fél seggel” próbáljon megoldani, hanem adjon bele mindent – mint fogalmazott, utóbbi egy szó szerinti idézet volt tőle, amin nevetett is egyet.

Harris szerint édesanyjának sokat köszönhet, hogy végül ügyész lett, ám leginkább egy gyerekkori történet motiválta arra, hogy ügyész legyen – elmondása szerint egy barátnőjét szexuálisan bántalmazta a nevelőapja, ezután döntött karrierje mellett.

Elmondta, mennyi mindent tett többek között a szexuális bűncselekmények áldozatai számára; fellépett a nagybankokkal szemben; mindig a középosztályt védte. Hozzátette, a bíróságon mindig úgy kezdte felszólalását, hogy „Kamala Harris az emberekért”, és egész karrierje során csak egy főnöke volt, az pedig az emberek.

Ezután Kamala Harris elfogadta a jelölését, ami után a demokraták percekig tapsoltak.

Harris „minden amerikai nevében, pártra, fajra, nemre vagy a nagymamája által beszélt nyelvre való tekintet nélkül” fogadta el a jelölését.

„Trump egy komolytalan ember”

Miután elfogadta a jelölését, rátért a választás témájára, ami szerinte egy lehetőség, hogy az országot előremozdítsák – kampányának egyik szlogenje eleve az, hogy We are not going back, azaz nem megyünk vissza, utalva Donald Trump nosztalgikus Make America Great Again szlogenjére.

Szerinte a mostani választáson lehetőség van, hogy az amerikaiak túllépjenek a múlt keserűségén, a cinizmusán és megosztó harcain, és helyette egy új utat építhetnek, ami nem csak egy párt vagy egy frakció, hanem minden amerikai érdekeit nézi. Azt ígérte, elnökként mindenki amerikai elnöke lenne.

Ezután követően egy hosszú gondolatban rátért ellenfelére, Donald Trumpra, aki szerinte egy komolytalan ember, és súlyos következményekkel járhat, ha visszakerül a Fehér Házba. Szerinte Trump elnökként káoszt és katasztrófát szított, majd visszaemlékezett a legutóbbi választásra, amikor Donald Trump vesztett és szimpatizánsai január 6-án megrohamozták a Capitolium épületét, hogy így állítsák meg Joe Biden elnökké szentesítését.

Rámutatott, hogy más bűncselekmények miatt Trumpot már elítélte a bíróság, és arról beszélt, hogy a republikánus elnökjelöltnek milyen tervei vannak, ha visszakerülne a hatalomba.

Gondoljunk arra a kifejezett szándékára, hogy szabadon engedje azokat az erőszakos szélsőségeseket, akik megtámadták a rendőröket a Capitoliumban. Kifejezett szándéka, hogy bebörtönözze az újságírókat, politikai ellenfeleit és bárkit, akit ellenségnek tekint. Kifejezett szándéka, hogy aktív katonaságunkat bevesse saját polgáraink ellen

– véli Harris, aki gondolatát arra futtatta ki, hogy egy második Trump-ciklus szerinte még inkább ilyen lenne, hiszen szerinte nem lesznek védőkorlátok, miután a Legfelsőbb Bíróság idén nyáron úgy döntött, az elnök bizonyos esetekben mentesülhet a büntetőjogi felelősségre vonás alól.

Harris rámutatott, míg ő karrierje során végig választott pozíciókat töltött be – Amerikában az ügyészek személyéről is a választók döntenek –, addig Trump élete során csak egyvalakinek dolgozott: magának. Emiatt szerinte ő nem is képes, de nem is akar segíteni az amerikaiakon.

Utalt rá, hogy Trump tovább csökkentené az adóterheit a leggazdagabbaknak, ami nagyobb terheket róna a középosztályra. Harris emiatt azt ígérte, ő a középosztály adóterheit csökkentené, míg a gazdagabbakét növelné, hogy így hozza létre „a lehetőségek gazdaságát”. Harris a kis- és középvállalkozások támogatását, a lakhatás és a mindennapi költségek csökkentését ígérte és ambiciózusan kijelentette, hogy elnökként megoldaná az amerikai lakhatási válságot.

„Nem megyünk vissza!”

Ezután a Project 2025-ra utalva elmondta, mindannyian tudjuk, hogyan nézne ki Trump második ciklusa, hiszen a projektben minden le van írva. Szerinte a Heritage Foundation vezényletével elkészített program – amitől egyébként Trump próbál távolságot tartani annak ellenére, hogy annak a kidolgozásában javarészt elnökségének korábbi politikai kinevezettjei is részt vettek – vissza akarja vinni az országot a múltba.

Amerika, nem megyünk vissza, hanem egy új utat tervezünk egy erős és növekvő középosztállyal rendelkező jövő felé, mert tudjuk, hogy Amerika sikeréhez mindig kulcsfontosságú volt egy erős középosztály

– fogalmazott, majd kijelentette, elnökségének legfőbb célja a középosztály megerősítése – kampányának egyik szlogenje eleve a We are not going back, azaz nem megyünk vissza, utalva Donald Trump nosztalgikus Make America Great Again szlogenjére.

Ezután további szakpolitikai javaslatokat sorolt a Project 2025-ből, például az iskolások közétkeztetésének a betiltását, a szövetségi oktatási minisztérium betiltását, valamint a demokraták egyik fő kampánytémáját, az abortusz kérdését említette.

A terhesség művi megszakítását szövetségi szinten szavataló Roe kontra Wade döntés eltörléséért Donald Trumpot tette felelőssé, amiért elnöksége alatt három konzervatív bírát is kinevezett. Szerinte Trump és szövetségeseinek a célja, hogy korlátozzák a szexuális védekezést – tévesen –, azt állította, hogy szövetségi szinten tiltanák be az abortuszt a kongresszus bevonása nélkül. A közönség emiatt kifütyülte a republikánusokat, majd Harris – miután megígérte, hogy ő ennek ellenkezőjét tenné – a republikánusok abortuszpolitikáját úgy összegezte,

Nekik elment az eszük

– amit a közönség nevetéssel és tapssal honorált.

Erős középosztályt, határozott külpolitikát ígért Harris

A republikánusok fő kampánytémájára, a migrációra térve rámutatott, a kongresszusban már majdnem elfogadtak egy kétpárti törvényjavaslatot a probléma kapcsán, ám végül Trump kérésére a republikánusok elálltak attól, hogy elnökjelöltjük a migráció témájával tudjon kampányolni. Harris azt ígérte, elnökként visszahozná a javaslatot, majd Trumpnak odaszúrva kijelentette, „én nem vagyok hajlandó politikai játszmákat vívni a biztonságunkkal”.

Harris ezután további szakpolitikai terveket is felsorolt: biztosítaná, hogy az amerikai hadsereg legyen továbbra is a világon a legerősebb, emellett a 2021-ben megbukott választók jogait védő törvénycsomagot.

A külpolitika kapcsán elmondta, határozottan fogja képviselni Amerika és szövetségesei érdekeit, míg szerinte Trump erre alkalmatlan. Harris szerint a republikánus kihívójának a diktátorok szurkolnak, mivel „tudják, hogy őt könnyű manipulálni hízelgéssel és szívességekkel”.

Harris beszédében elmondta, jogosnak tartja, hogy Izrael megvédje magát, ugyanakkor szerinte a gázai háború során sok ártatlan vesztette életét, ezért mihamarabbi tűzszünetet szeretne.

Azt állította, Bidennel közösen folyamatosan tárgyalnak a tűzszüneti megállapodásról a különböző szereplőkkel és úgy szeretnék, hogy véget érjen a háború, hogy az Izraelnek és a palesztinoknak is megfelel – míg előbbinél visszatérnek a Hamász terrorszervezet által elhurcolt foglyok, utóbbi számára biztosítják a méltósághoz, a biztonsághoz, a szabadsághoz, valamint az önrendelkezéshez való jogot.

Beszéde zárásaként arról beszélt, hogy Trump és a republikánusok becsmérlik Amerikát és azt állítják, hogy minden rosszul működik, de Harris szerint ez nem így van.

Mi vagyunk a világtörténelem legnagyobb demokráciájának örökösei, és gyermekeink, unokáink és mindazok nevében, akik oly sokat áldoztak szabadságunkért és szabadságunkért, fel kell nőnünk ehhez a pillanathoz

– jelentette ki Harris, aki elmondta, amerikainak lenni a legnagyobb kiváltság a Földön, ami felelősséggel is jár.

A valamennyivel több mint negyvenperces beszéde után a tömeg legalább tíz percig tapsolta, miközben a Harris-kampány szokásos dala, Beyoncétól a Freedom szólt.