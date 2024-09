Kis-Benedek József, Magyarország izraeli nagykövetségének volt katonai attaséja Izrael Libanon elleni támadásának lehetséges következményeiről lapunknak elmondta, hogy a Hezbollah számára az fogja jelenteni a legnagyobb kihívást, hogy a terrorszervezet tagjai közötti kommunikációt valahogyan helyreállítsák, ugyanis biztonsági okokból mobiltelefonokat már régóta nem használnak.

Hozzátette: a mostani eset után ez már a személyhívókra is vonatkozik, tehát valamilyen új összeköttetési módot kell találniuk, ami nem egyszerű dolog. Ezt az egész szervezetnél meg kell oldani, beleértve azokat is, akik Szíriában vannak. Nem tudni, hogy Iránban, a Forradalmi Gárda tagjainál vannak-e még használatban ilyen csipogók, ugyanis velük is tartani kell a kapcsolatot, és ott nem történtek robbanások.

Kis-Benedek József szerint a terroristák nyilvánvalóan valamilyen válaszon gondolkodnak, bár ez minden nap megvalósul, hiszen a Hezbollah így is naponta lő ki rakétákat és drónokat a zsidó államra. Valószínűleg nagyobb támadást nem fognak indítani, ugyanis a szakértő szerint erre jelenleg nem képesek.

A kérdés most az, hogy Izrael indít-e támadást.

A szakértő szerint ugyanis az izraeli kabineten belül van egy komoly vita arról, hogy belefogjanak-e egy szárazföldi invázióba Libanon ellen, vagy maradjanak a légicsapásoknál.

Ebben még nincsen döntés, konkrétumot nem lehet mondani. Kis-Benedek József úgy véli, hogy az izraeliek egyelőre ódzkodnak attól, hogy egy nagyobb szárazföldi műveletet hajtsanak végre, vagyis katonai erőkkel belépjenek Libanon, de inkább Dél-Libanon területére. Erről még nincs állásfoglalás Izraelben, és amíg ez nem születik meg, addig csak találgatni lehet − mondja a szakértő.

Előzmények

Mint azt megírtuk, az izraeli hadsereg csütörtökön újabb támadási hullámot indított a Hezbollah libanoni célpontjai ellen. A Dél-Libanon elleni támadásban a légierő mellett a tüzérség is részt vett, de az izraeli szárazföldi erők nem lépték át a határt.

Az Izraeli Védelmi Erők éppen akkor jelentették be a csapásokat – amelyeknek célja a Hezbollah „képességeinek és infrastruktúrájának” megzavarása –, amikor az Irán által támogatott militáns és politikai csoport vezetője megkezdte a választ a walkie-talkie-k és csipogók felrobbantásával végrehajtott támadásra.

(Borítókép: Bejrút, Libanon 2024. szeptember 20-án. Fotó: Marwan Naamani / picture alliance / Getty Images).