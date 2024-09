Eric Adams New York-i polgármester szövetségi vádakkal néz szembe az Egyesült Államokban, a gyanú szerint a városvezető adományokat fogadott el a kampányába Törökországtól. A tárgyalás csütörtökön kezdődik, szerda este az amerikai politikus kijelentette, hogy minden erejével küzdeni fog, és nem tervez lemondani tisztségéről.

Szövetségi eljárás indul Eric Adams, New York polgármestere ellen – számolt be róla az NBC News. A városvezető ellen korrupciós ügyben emelhetnek vádat, ő lett az első hivatalban lévő New York-i polgármester, aki ellen büntetőeljárás indul.

Ahogyan arról az Index is beszámolt, az amerikai politikus a gyanú szerint adományokat fogadott el a kampányába Törökországtól. Az adományokért cserébe elintézhette, hogy az új török konzulátus épületét a helyi tűzoltóság biztonságosnak nyilvánítsa, és megkezdhesse működését.

A polgármestert három éve választották meg a legnépesebb amerikai város élére, kampányának ígérete szerint a bűnözés visszaszorítása kiemelt figyelmet kapott volna hivatali idején. Eric Adams tárgyalása csütörtökön kezdődik.

Ha vádat emelnek ellenem, ártatlan vagyok, és minden erőmmel küzdeni fogok ellene

– fogalmazott a városvezető szerda esti közleményében. A 64 éves egykori New York-i rendőrkapitány többször is tagadta, hogy „bármi rosszat” tett volna, hangsúlyozta, hogy nem tervez lemondani.

Tavaly novemberben lefoglalták Adams és három vezető beosztású tisztviselő, a lemondását kedden bejelentő David Banks oktatási biztos, Phil Banks és Sheena Wright alpolgármesterek telefonjait és más elektronikus eszközeit, valamint házkutatást tartottak a városvezetés fő adománygyűjtőjénél, Brianna Suggsnál.