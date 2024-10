Minden, amit eddig tudni lehet Izrael libanoni hadműveletéről

Mint arról itt és ittmi is beszámoltunk, Izrael korlátozott szárazföldi támadást indított Libanonban a Hezbollah ellen. Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) közölte, az ország déli részén végrehajtott műveletekben a Hezbollah síita fegyveres szervezethez tartozó célpontokat támadnak. A szárazföldi erőket repülőgépekkel és tüzérséggel támogatják. A célpontok a határhoz közeli településeken találhatók, és közvetlen veszélyt jelentenek az észak-izraeli közösségekre.

Hangsúlyozták, addig folytatják a hadműveleteket, amíg el nem érik háborús céljaikat, miközben mindent megtesznek az izraeli polgárok megvédéséért. Az izraeli hadsereg zárt katonai övezetté nyilvánította a libanoni határ közelében lévő területet. Az északi határ menti Metula, Misgav Am és Kfar Giladi települések is érintettek.

Kis-Benedek József, Magyarország izraeli nagykövetségének volt katonai attaséja lapunknak elmondta, a korlátozott célú szárazföldi támadásban a zsidó állam célja az, hogy a Hezbollahnak azt a képességét, hogy Izrael területét támadja, megszüntesse, vagy legalábbis erősen korlátozza. Ez pedig azt jelenti, hogy alapvetően a légierőt használják, valamint az Északi Katonai Körzethez tartozó alakulatokat, – amelyek már nagyon régen készenlétben állnak.

Ezenkívül a Gázai övezetből is átdobtak néhány egységet. Ezek megerősített dandárok, amelyek mellé behívtak még két tartalékos zászlóaljat is – ennyi erő pedig elegendő ahhoz, hogy a korlátozott célú támadást végre tudják hajtani.

Mélységben ez azt jelenti, hogy körülbelül 30 kilométerre, a Litani folyóig akarnak eljutni,

és ezen a területen akarják megszüntetni a Hezbollah azon képességeit – tehát a föld alatt lévő rakétákat és egyéb haditechnikai eszközöket –, amelyekkel támadni tudja Izraelt.

Izrael gyakorlatilag mindent tud a Hezbollahról

A támadás hírszerzési hátteréről a szakértő elmondta, hogy az izraeliek Libanonban gyakorlatilag mindent feltérképeztek, mindenről tudnak, az egész ország területén régóta jelen vannak. Azokat a műveleteket, amelyeket az elmúlt időben folytattak, a Libanonban lévő különleges erők nyilvánvalóan figyelemmel kísérték.

Figyelték, elemezték a csipogók felrobbantásának hatását, és próbálták megállapítani, hogy hol vannak azok az eszközök, amelyeket meg kell támadni vagy meg kell semmisíteni. A legnagyobb figyelmet a fővárosra, Bejrútra fordítják, illetve a Bekaa-völgyre, ahol a logisztikai utánpótlás történik – mondta el Kis-Benedek József.

Az IDF az elmúlt napokban számos intézkedést hajtott végre a támadás előkészítésére. A hadsereg Északi Parancsnoksága zárt katonai övezetet alakított ki az észak-izraeli Metula, Misgav Am és Kfar Giladi városok körül, az izraeli–libanoni határ mentén, és megtiltotta a civilek belépését a területre – írja jelentésében a washigtoni Háborús Tanulmányok Intézete (ISW).

A műveletben részt vevő alakulatok az elmúlt napokban több kiképzési gyakorlatot is végrehajtottak. Joav Gallant izraeli védelmi miniszter előző nap meglátogatta a határon állomásozó 188. páncélos dandárt, és azt mondta, hogy az IDF minden képességét be fogja vetni a Hezbollahhal szemben, beleértve a szárazföldi erőket is.

A nyugati média szeptemberben arról számolt be, hogy az izraeli különleges műveleti erők már a múlt héten is határon átnyúló rajtaütéseket hajtottak végre „hírszerzési céllal”. Ezek során állítólag a határ mentén lévő Hezbollah-alagutakba is behatoltak.

Irán nem tud mit tenni, ez volt a megfelelő pillanat

A kutatóintézet szerint Irán valószínűleg nem lesz képes úgy beavatkozni az Izrael és a Hezbollah között zajló konfliktusba, hogy az érdemben befolyásolja annak kimenetelét. A rezsim azonban dönthet úgy, hogy beavatkozik, ha úgy ítéli meg, hogy Izrael célja Libanonban a Hezbollah, vagyis egyik fő regionális szövetségesének a megsemmisítése.

Figyelemre méltó fordulat, hogy az izraeli biztonsági kabinet nemrégiben módosította egy korábbi irányelvét, amikor is azt az „Iránt is érintő széles körű hadjárat” elkerülése helyett „az átfogó háborúra való képességének csökkentésére” változtatta. Az irányelv módosítása arra utal, Izrael már elfogadta annak kockázatát, hogy Teherán közvetlenül is beavatkozhat a konfliktusba, a perzsa államnak azonban kevés olyan katonai képessége van, amely befolyásolhatná annak kimenetelét.

Izrael egyértelműen úgy gondolja, hogy ez a legmegfelelőbb időpont a Hezbollah elleni támadásra. Az utóbbi időben végrehajtott Hezbollah-ellenes csapások valóban megingatták a szervezetet. „Az elmúlt két hétben megölt parancsnokok listája olyan, mintha a síita harcosok »Ki Kicsoda«-listája volna, és naponta bővül” – fogalmaz a Politico.

„A csoport politikai és katonai felső vezetésének szinte teljes egészét, valamint több ezer tagját és középszintű parancsnokát likvidálták vagy tették harcképtelenné, nem is beszélve arról, hogy az IDF nagy mennyiségű stratégiai lőszert semmisített meg, amelyekkel izraeli célpontokat fenyegethettek volna” – nyilatkozta Ahmed Fouad Alkhatib, az Atlantic Council elemzője.

