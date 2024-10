Lövésekkel állították meg a magyar autótolvajt a szlovák rendőrök

Egy magyar férfi egy ellopott Toyotával szelte az utakat Szlovákiában. A tolvajt a szlovák rendőrök Poprád és Svit között üldözőbe vették, és megpróbálták megállítani – számolt be a parameter.sk kedden.

A szlovák lap azt írja, a rendőrök több figyelmeztető lövést is leadtak a levegőbe, majd az autó kerekeire is tüzet nyitottak. Így végül sikerült elkapniuk a tettest és a társát is – egy nőt –, aki egy másik autóban utazott félrevezetésképp.

A portál szerint egyelőre vizsgálják, hogy a páros egy nagyobb csoport tagjaként lopta-e el a Toyotát, vagy magánakcióról van szó.