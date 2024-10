Az Egyesült Államok közölte, hogy ellenzi a libanoni légitámadások mértékét – erre Izrael rakétákkal támadta Bejrútot

Izrael ismét támadást intézett a libanoni főváros déli kerülete, Dahíjje ellen, ahol a Hezbollah fegyverraktárait sejtik. A légicsapás nemsokkal azután következett be, hogy az Egyesült Államok figyelmeztette a zsidó államot, hogy túlzott mértékben hajt végre támadásokat Libanon ellen. Eközben az iráni külügyminiszter is diplomáciai megoldást szorgalmaz, és a környező országokba látogat.

Izraeli légicsapás érte Bejrút déli részét, azt követően, hogy az Egyesült Államok bejelentette, ellenzi a libanoni támadások mértékét. Két robbanás történt szerda hajnalban, majd füstfelhők szálltak fel a libanoni fővárosban, a csapást megelőzően Izrael evakuálásra szólította fel a város déli részének lakosságát − írta a Reuters.

#عاجل ‼️ انذار عاجل جديد إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا المتواجدين في المبنى المحدد في الخارطة والواقع في حارة حريك



🔴أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب

🔴من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذا… pic.twitter.com/cigjAse6iL — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 16, 2024

Az izraeli hadsereg Bejrút déli részét, Dahíjje kerületet támadta, ahol feltételezésük szerint a Hezbollah földalatti fegyverraktára található. „A csapást megelőzően számos lépést tettek annak érdekében, hogy csökkentsék a civilek sérülésének kockázatát, beleértve a térség lakosságának előzetes figyelmeztetését” − közölte az izraeli hadsereg.

מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו לפני זמן קצר, בהכוונה מודיעינית מדויקת של אגף המודיעין, אמצעי לחימה אסטרטגיים שאוחסנו במחסן תת קרקעי של ארגון הטרור חיזבאללה בדאחייה שבביירות.



טרם התקיפה ננקטו צעדים רבים על מנת לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, הכוללים אזהרות מקדימות לאוכלוסייה באזור — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 16, 2024

Az ENSZ menekültügyi szervezete szerint az izraeli figyelmeztetések Libanon több mint egynegyedét is érintették. A nyugati ország ezzel szemben tűzszünetet sürgetnek a két állam között, ennek ellenére az Egyesült Államok továbbra is támogatja Izraelt, és rakétaelhárító rendszereket, valamint csapatokat is küldött a térségbe.

Matthew Miller külügyi szóvivő kedden azt mondta, hogy az Egyesült Államok kifejezte aggodalmát Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök kormányának a libanoni légicsapásokkal kapcsolatban. Bejrútot legutóbb október 10-én érte támadás, amikor két csapás a városközpont közelében 22 embert ölt meg, és egész épületeket rombolt le egy sűrűn lakott negyedben.

A diplomáciai megoldás akadozik

A konfliktusba beleavatkozik Irán is, hiszen október elsején rakétákkal támadta Izraelt, melyre a zsidó állam megtorlást ígért. Irán támogatja a Hezbollah, a Hamász és a jemeni húszik tevékenységét, mellyel így a gázai övezetben sem tudtak még a felek tűzszünetet kötni.

Abbász Arakcsi iráni külügyminiszter Jordániába, Egyiptomba és Törökországba látogat, hogy „véget vessen a népirtásnak, az atrocitásnak és az agressziónak” − közölte az iráni külügyminisztérium szóvivője szerdán az X-en közzétett bejegyzésében.

Irán azonban azt is közölte az ENSZ főtitkárával, hogy készen áll a „határozott” válaszra Izrael támadására. „Irán, miközben mindent megtesz a térség békéjének és biztonságának védelmében, teljes mértékben felkészült egy határozott válaszra Izrael bármilyen támadására” − mondta Abbász Araghcsi külügyminiszter, melyet idézett a The Guardian.

A libanoni helyzet azóta fokozódik, amióta Izrael megölt több Hezbollah-vezetőt, köztük Hasszán Naszrallahot. Kedden Benjamin Netanjahu Emmanuel Macron francia elnökkel tárgyalt, aki egy konferenciát javasolt izraeli kollégájának. Erre azonban figyelmeztette a francia elnököt, hogy nem egy ENSZ-határozattal jött létre a zsidó állam, hanem háborúban vívta ki függetlenségét.

A diplomáciai erőfeszítések akadoznak, a harcok folytatódnak a térségben. Az izraeli légicsapások a libanoni egészségügyi minisztérium szerint eddig legalább 2350 emberrel végeztek, további 11 ezren megsebesültek, és 1,2 millióan hagyták el otthonaikat.