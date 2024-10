Több mint száz rakétát indítottak Libanonból Izrael felé

Száznál is több rakétát indított Libanon Izrael felé, az izraeli harci gépek az északi és a déli fronton, Libanon mélyén, valamint a Gázai övezetben is célpontokat támadtak vasárnap, a háború 380. napján.

Tűz ütött ki Galilea északi részén a lakatlan területekre becsapódott rakéták miatt. Az észak-izraeli Cfátban tizenöt tűzoltó egység dolgozik az oltáson a szárazföldről és tűzoltó repülőkkel. Kacrinban, a Golán-fennsík legnagyobb városában is légiriadót rendeltek el. A Hezbollah jelentkezett a támadás elkövetőjeként, azt állítva, hogy egy Cfát melletti izraeli katonai létesítményt vettek célba.

Az izraeli légierő csapásokat mért a Libanon középső-északi részén fekvő Bekaa-völgyben, és a déli tengerparti Türosz városban is az Iránból támogatott síita Hezbollah milícia különböző létesítményeire. Az izraeli hadsereg (IDF) szóvivője elmondta, hogy megtámadták a Hezbollah hírszerzési főhadiszállását és egy földalatti fegyverkészítő műhelyét Bejrútban. Emellett légicsapással végeztek a Hezbollah három magas rangú tisztjével. Az izraeli hadsereg (IDF) erői bejelentették, hogy folytatják a harcokat a Gázai övezetben is a Hamász iszlamista terrorszervezet ellen. Vasárnap az északi Dzsabálijában, a déli Rafahban és az övezet közepén is zajlottak fegyveres összecsapások.

Az IDF reggel azt közölte, hogy erői több tucat terroristával végeztek Dél-Libanonban és a Gázai övezet különböző részein történt harcokban az elmúlt napon, akik részben személyes tűzharcban, részben légicsapásokban vesztették életüket– írja az MTI. Arról is beszámoltak, hogy az elmúlt napon a légierő 175 célpontot támadott a két fronton, Libanonban és a Gázai övezetben; lőszerraktárakat, Izraelt célzó kilövőállásokat, valamint az ellenséges szervezetek katonai épületeit.

Az izraeli miniszterelnöki hivatal vasárnap közleményben tudatta, hogy Izrael „tekintettel van az amerikai kormányra, de nemzeti érdekeinek megfelelően fog döntéseket hozni”. Benjámin Netanjahu miniszterelnök szóvivője Donald Trump korábbi nyilatkozata nyomán adta ki közleményét. Trump ugyanis azt mondta, hogy szerinte Netanjahu „nem hallgat Bidenre, és ezért Izrael sokkal erősebb helyzetben van, mint három hónappal ezelőtt”.