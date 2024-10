III. Károly brit uralkodó az ausztrál parlamentben mondott beszédet hivatalos látogatásának második napján, amikor egy ausztrál szenátor bekiabálásokkal zavarta meg az eseményt. Lidia Thorpe-ot a biztonságiak kísérték ki a canberrai ünnepségről − írta meg a BBC.

„Népirtást követtek el a népünk ellen” – kiabálta. „Adjátok vissza, amit elloptatok tőlünk – a csontokat, a koponyákat, a csecsemőket, a népünket. Elpusztítottátok a földünket. Adjatok nekünk egy szerződést. Szerződést akarunk!” – üvöltötte. A brit gyarmatosítók és Ausztrália őslakosai között soha nem született ugyanis szerződés.

Ez nem a te földed, te nem vagy az én királyom.

– üvöltötte, miközben kivezették a teremből. Az incidensről nem esett szó az ünnepség után, majd a királyi pár a rájuk váró tömeget ment üdvözölni. A tiltakozás ellenére rengetegen látták szívesen a királyi párt, és álltak sorba az ausztrál törvényhozás épülete előtt.

A képviselőnő azt is elmondta, hogy „egyértelmű üzenetet” akart küldeni a királynak. Ezért azt követeli III. Károlytól, hogy tárgyaljon az ausztrálokkal. Thorpe amúgy is híres a nagy nyilvánosságot kapott tiltakozó akcióiról. Amikor 2022-ben megerősítették szenátori tisztségében, nem volt szabad az akkori uralkodót „a gyarmatosító Őfelsége, II. Erzsébet királynő” kifejezéssel illetnie. Tavaly a sydneyi meleg és leszbikus Mardi Gras-ünnepen rövid időre elállta egy rendőrségi kocsi útját azzal, hogy az utcán feküdt előtte. Később pedig egy melbourne-i sztriptízbárból is kitiltották élete végéig, miután videófelvételek láttak napvilágot róla, amint férfi vendégeket molesztál.

„Semmi sem örök”

Albanese, aki azt szeretné, ha az ország köztársasággá válna egy ausztrál államfővel, az uralkodót üdvözlő beszédében burkoltan utalt a kérdésre.

Ön nagy tiszteletet tanúsított az ausztrálok iránt, még azokban az időkben is, amikor saját alkotmányos berendezkedésünk jövőjéről és a koronával való kapcsolatunk természetéről vitatkoztunk. De semmi sem örök

– mondta Albanese.

Peter Dutton ellenzéki vezető, aki azt szeretné, hogy a brit király maradjon Ausztrália uralkodója, azt mondta, hogy a köztársaság számos támogatója megtiszteltetésnek vette, hogy részt vehetett Károly és Kamilla királyné fogadásán a fővárosban, Canberrában, a Parlamentben.

Az emberek fodrásznál voltak, cipőt pucoltak, öltönyt vasaltak, és ezek csak a republikánusok

– viccelődött Dutton.

Ausztrália hat államának kormánya azonban azzal jelezte, hogy támogatja az ausztrál államfőt, hogy visszautasította a meghívást a fogadásra. Mindegyikük azt mondta, hogy hétfőn sürgetőbb elfoglaltságaik vannak, de a monarchisták egyetértettek abban, hogy megtagadták a királyi családot.

„A közvélemény döntése”

Károly beszédének kezdetén köszönetet mondott a canberrai őslakosok öregjének, Violet Sheridan néninek a király és a királyné hagyományos fogadásáért.

Hadd mondjam el azt is, hogy mennyire értékelem a ma reggeli megható üdvözlő szertartást, amely lehetőséget ad arra, hogy lerójam tiszteletemet a földek eredeti tulajdonosai előtt, a ngunnawal nép és az összes »Első Nemzetek« népe előtt, akik 65 ezer éve szeretik és ápolják ezt a kontinenst

– mondta Károly. „Egész életem során az »Első Nemzetek« népei megtiszteltek azzal, hogy nagylelkűen megosztották velem történeteiket és kultúrájukat. Csak azt tudom mondani, hogy saját tapasztalataimat mennyire formálták és erősítették ezek az ősi bölcsességek” – tette hozzá a király.

Az ausztrálok 1999-ben népszavazáson döntöttek úgy, hogy II. Erzsébet királynő maradjon az államfő.

Az eredményről széles körben úgy tartják, hogy az elnökválasztás módjával kapcsolatos nézeteltérések, nem pedig az uralkodó többségi támogatása miatt alakult ki.

Albanese kizárta, hogy a jelenlegi hároméves kormányzati ciklusa alatt újabb népszavazást tartsanak a témában. Ez azonban lehetséges, ha a balközép Munkáspártját újraválasztják a jövő év májusában esedékes választásokon.

Károly már hónapokkal látogatása előtt bekapcsolódott az ausztrál köztársasági vitába.

Az Ausztrál Köztársasági Mozgalom (ARM), amely azt akarja, hogy Ausztrália szakítsa meg alkotmányos kapcsolatait Nagy-Britanniával, tavaly decemberben levélben kérte Károlytól, hogy találkozzanak Ausztráliában, és a király képviselje ügyüket. A Buckingham-palota márciusban udvariasan visszaírt, hogy a király találkozóiról az ausztrál kormány dönt. Az ARM-mel való találkozó pedig nem szerepel a hivatalos útitervben.

Az, hogy Ausztrália köztársasággá válik-e az ausztrál közvélemény döntése

– állt a Buckingham-palota levelében.

A látogatás tervezete

Korábban hétfőn Károly és Kamilla koszorúkat helyezett el az ausztrál háborús emlékműnél, majd látogatásuk második teljes napján a járókelőkkel találkoztak. Az emlékműnél a becslések szerint 4000 ember jelent meg, hogy láthassa a párt.

A 75 éves Károlyt rákbetegséggel kezelik, ami miatt módosították az útitervét. Károlynak ez a 17. ausztráliai útja, és az első azóta, hogy 2022-ben király lett. Károly és Kamilla a pénteki késői megérkezésük utáni napon pihentek, majd vasárnap Sydneyben egy istentiszteleten megejtették első nyilvános szereplésüket az utazás során. Ezután Canberrába repültek, ahol

meglátogatták Az Ismeretlen Ausztrál Katona sírját, majd fogadáson vettek részt a Parlamentben.

Mielőtt elhagyták volna a háborús emlékművet, megálltak, hogy üdvözöljék a több száz embert, akik a tiszta ég alatt összegyűltek, ausztrál zászlókat lobogtatva.

Károly szerdán Szamoára utazik, ahol megnyitja a Nemzetközösség kormányfőinek találkozóját.