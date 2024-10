Donald Trump 18 éves fia lehet a republikánus kampány titkos csodafegyvere

Donald Trumpnak a 2016-os, a Fehér Házért folytatott sikeres versengés óta komoly fejlődésen ment keresztül a kampánya. Akkoriban Trump médiamegjelenéseinek zöme különböző tévéműsorokban történt. Ezzel a médiummal évtizedes tapasztalata van, hiszen a The Apprentice és a The Celebrity Apprentice című műsorok több száz epizódjának volt a házigazdája.

Ezúttal azonban számos podcastban is szerepelt. Már csak a YouTube-számok alapján is – sok podcast felteszi a tartalmát a streamingplatformra videó formájában – széles közönséghez jutott így el.

Trumpnak Adin Ross podcastjának adott interjúját augusztus 5-e óta több mint 2,6 millióan látták. A This Past Weekend with Theo Von című műsorban való szereplése augusztus 20-a óta több mint 14 millió megtekintést ért el. A Flagrant című műsorban folytatott beszélgetését több mint 5,7 millióan hallgatták meg október 9-e óta, a PBD Podcastban felvett interjúja pedig több mint 2,7 millió megtekintést gyűjtött össze október 17-e óta – írja az ABC News. Ezek a számok pedig még nem is veszik figyelembe a más platformokon való hallgatottságot, holott a fogyasztók a TikTokon és a közösségi médiában is látnak klipeket ezekből a megjelenésekből.

Barron vezette be apját az új médiába

A Z generáció tagjaként Barron – Trump három fia közül a legfiatalabb – volt az, aki bevezette 78 éves apját ebbe az új médiumba – mondta egy, a volt elnökhöz közeli forrás. Azt is megjegyezte, hogy a youtuber és pankrátor Logan Paul volt Barron számára a legfontosabb, és az ő Impaulsive című podcastja volt az első, amelyben Donald Trump megjelent, még ez év júniusában.

Fiatal kora ellenére – vagy éppen pont azért – Barron döntő szerepet játszik apja kampányában azzal, hogy tanácsokat ad neki, milyen podcastmegjelenésekkel lehet a legjobban megnyerni a nehezen elérhető szavazókat – mondta Jason Miller, Donald Trump sajtóstratégája.

Barron nagy szerepet vállalt abban, hogy számos olyan podcastot ajánljon, amelyekben meg kellene jelennünk. Meg kell mondjam, le a kalappal a fiatalember előtt. Minden egyes ajánlása abszolút bejött nézettségi szempontból. Az ő segítségével felrobbantottuk az internetet

– mondta Miller a Politicónak.

Miller, aki Trump 2016-os és 2020-as elnökválasztási kampányában is részt vett, elmondta, hogy a republikánus jelölt fiának ajánlásai segítettek neki abban, hogy új közönséget érjen el. „Amerikaiak milliói szerzik a híreket a közösségi médiából, esetleg podcastokból. Jelenleg ez a trend.”

– fogalmazott.

Az internet királya

Azt is elmondta, hogy a stratégia lehetővé tette a kampány számára, hogy Trumpot humanizálja a választók fejében, és „mélységében befolyásolja” a konkrét célközönséget.

„Az emberek akkor vonzódnak be igazán, amikor Trump elnök emberi oldalát látják, legyen szó akár az élettapasztalatáról, amikor a testvéréről és annak függőséggel kapcsolatos kihívásairól beszél, vagy arról, hogy milyen nagyapának lenni” – magyarázta.

Barron az internet királya

– jelentette ki Trump a tőle megszokott magabiztossággal a Madison Square Gardenben tartott nagygyűlésén.

(Borítókép: Donald Trump, Melania Trump és fia, Barron Trump 2020. augusztus 27-én Washingtonban. Fotó: Chip Somodevilla / Getty Images)