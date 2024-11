Keményen beleszállt Elon Muskba a világ leghíresebb írója

Mint arról a korábbiakban beszámoltunk, az amerikai elnökválasztás különösen nagy éket vert a hírességek közé, akik ennek következtében két táborra szakadtak, és az elmúlt hetekben ki Kamala Harris, ki Donald Trump érdekében szólalt fel a közösségi felületein. Ebben az élen jár a világ leggazdagabb embere, Elon Musk, aki komoly összegekkel támogatja a volt elnök kampányát, ahogy azokat is, akik rá szavaznak. Nem ő ugyanakkor az egyetlen, aki ennyire nyilvánvalóan állt be valamelyik oldalra, mivel a sort még Taylor Swift kezdte meg, akinek kisebb csörtéje is lett Trumppal, aki zokon vette, hogy az énekesnő Harrist választja.

Az utóbbi hetekben mindkét elnökjelölt országjárást tartott, és különböző államokban – főleg a billegő államokban – mondtak beszédet, amelyekre amerikai hírességek is elkísérték őket. Harris eseményein többek között Beyoncé, Cardi B és Jennifer Lopez, míg Trump rendezvényein Elon Musk, Dr. Phil és Hulk Hogan vettek részt. Látva, hogy a 2024-es amerikai elnökválasztás mekkora horderővel bír, több híresség is szavazásra buzdít a platformjain. Sőt, a napokban Billie Eilish megszakította egyik amerikai koncertjét, hogy arról beszéljen fiatal rajongóinak, mennyire fontos, hogy ők is leadják voksukat. Erről ő maga osztott meg egy videót az Instagram-oldalán, amelyhez azt írta:

Ne hagyjátok, hogy bárki is azt mondja nektek, nem számít a szavatok és a szavazatotok. Szavazzatok Kamala Harrisre.

Míg Lady Gaga, akivel az elmúlt években nem sokat találkozhattak a rajongók – tekintve, hogy limitálta a koncertjei számát –, Harris utolsó, Philadelphiában tegnap megrendezett eseményén szólalt fel, és a God Bless America mellett elénekelte az összegyűlt tömegnek a The Edge of Glory című dalát (ami magyarul annyit tesz, hogy A dicsőség pereme). Az énekesnő ezután az Instagram-oldalán is egy poszttal jelentkezett, amelyben ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy itt az idő a szavazásra. Hasonlóképp tett Taylor Swift, aki a The Eras Tour nevezetű koncertsorozatáról osztott meg egy bejegyzést a felületen, amelynek Indianapolisban volt az utolsó amerikai állomása. Ennek kapcsán az előadó azt is kiemelte, szeretne mindenkit emlékeztetni arra, hogy kezdetét veszi az amerikai elnökválasztás, így utoljára nyílik lehetőségük arra, hogy leadják szavazatukat.

FULL VIDEO: Lady Gaga performing "The Edge of Glory" at the final Kamala Harris rally in Philadelphia.pic.twitter.com/gteiPlNRo9 — Lady Gaga Now (@ladygaganownet) November 5, 2024

A világhírű író, Stephen King ennél drasztikusabban fogalmazott az X-en a hajnali órákban, kicsit bele is rúgva Elon Muskba, kijelentve: „Ez az utolsó tweetem (valószínűleg a Musk-embertől nem) a választás napja előtt: ha szereted a demokráciát, kérlek szavazz Kamala Harrisre”. A világ leggazdagabb emberének közösségi média jelenléte egyébként valóban megnőtt a választás hatására és az X-en szinte minden közelmúltban megjelent posztja Trumppal foglalkozik.

Leonardo DiCaprio az utolsó véghajrában a klímaváltozás oldaláról megközelítve igyekezte alátámasztani, miért bizonyul jobb döntésnek Kamala Harris, mint ellenfele. A színész úgy fogalmazott, már az elnökválasztás kapujában állunk, és azáltal, hogy az állampolgárok Harrisre szavaznak, egyaránt kiállnak az éghajlatért is. Mint hozzátette, a jelenlegi alelnök bebizonyította, hogy képes megbirkózni a környezetvédelmi akadályokkal, illetve felismerni azokat a lehetőségeket, amelyekre a klímaváltozás megfelelő kezelése miatt van szükség.

Szintén támogatásáról biztosította Kamala Harrist a színésznő Jennifer Aniston, kijelentve, rá adta le a szavazatát. Döntését részben azzal indokolta, hogy a megfelelő egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, az egyenlő jogok, a biztonságos oktatás és a tisztességes gazdaság miatt voksolt az alelnökre. Míg Reese Witherspoon színésznő úgy fogalmazott, ki szeretne állni a nők jogaiért.

Ez egy kritikus időszak a történelmünkben, hogy arra a jelöltre szavazzunk, aki azt a jövőt képviseli, amelyet látni szeretnénk. Ezért szavaztam Kamala Harris elnökre

– írta.

Kamala Harris oldalán áll továbbá Ryan Reynold, Blake Lively, Ricky Martin, Eminem, Cher, Lizzo, Usher, Olivia Rodrigo, John Legend, Bruce Springsteen, Julia Roberts, Sarah Jessica Parker, Whoopi Goldberg, George Clooney, Barbra Streisand, Jane Fonda, Ben Stiller, Robert De Niro, Jennifer Lawrence és Anne Hathaway. A Trump győzelmében reménykedő hírességekből is akad szép számmal, közéjük tartozik Kid Rock, Amber Rose, Mel Gibson, Mike Tyson, Dennis Quaid és Jon Voight. Bár az utóbbi táborba tartozó sztárok nem kampányolnak annyira aktívan a közösségi médiában, ahogy például Elon Musk teszi. A rapper Kid Rock viszont egy külön, a nevével fémjelzett Make America Great Again kollekciót is piacra dobott, ami Trump kampányszövegére rezonál.