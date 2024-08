Trump, vagy Harris? Két táborra szakadtak a sztárok

Szembetűnő, hogy a művészvilág némileg jobban húz a demokrata jelölthöz, tekintve, hogy sokkal több nagy név és ismert művész tűnik fel Harris közvetlen támogatói körében. Külön érdekesség, hogy többen, akik Joe Biden elkötelezett követői közt voltak, nyíltan még nem álltak ki Harris mellett a regnáló elnök visszalépése óta. Hogy ez csupán idő kérdése, vagy az új jelölt nem győzte meg őket, egyelőre nem tudni.

A konzervatív körök

Donald Trump közszereplő támogatói többségében country és hip-hop előadók, üzletemberek, celebek, zömében férfiak. Többször kifejezte már támogatását Jason Aldean country előadó, aki még tavaly vált listavezetővé kétes megítélésű dalával, és folyamatosan Donald Trump mögött állt, függetlenül attól, hogy milyen ügyei voltak az elnökjelöltnek. A populáris country zene másik ismert neve, Billy Ray Cyrus is Trumpot támogatja a 2024-es választásokon, annak ellenére, hogy lánya, Miley Cyrus erősen bírálja a konzervatív elnökjelöltet.

Billy Ray Cyrus is itt van. Merre van Billy Ray? Itt kell legyen valahol. Ő egy nagyszerű ember. Egy konzervatív fickó. Mondtam neki, »miért lett a lányod ilyen liberális? Ez mégis hogy történhetett?«

– jegyezte meg nevetve egy korábbi beszédében Donald Trump. A country sztár és lánya közt durván elmérgesedett a viszony az elmúlt években, persze ebben minimális szerepet játszik az erősen eltérő politikai nézetük.

Szintén Donald Trump hívei közt van a megosztó rap-sztár, Kanye West. Az előadó az első ciklusa alatt is támogatta a republikánus elnököt, azonban nem sokkal később megszakadt a jó viszony. A Biden ciklus alatt sokáig nem nyilatkozott arról, hogy továbbra is Donald Trumpot támogatná-e, azonban 2024 februárjában egy riporter az utcán csípte el a rappert, aki akkor azt mondta, hogy továbbra is a konzervatív politikus mellett áll. Ezen kívül néhány napja az elnökjelölt egyik eseményénél is feltűnt.

A country-rock sztár, Kid Rock is nyíltan támogatja Trumpot, noha elég sajátosan fejezi ki elismerését a politikus iránt. „Nem egy egyházi lelkészre szavazok. Ez az anyaszomorító imád győzni. Még a ki**szott golfjátszmájában is simán csal. Ezt a csávót akarom a csapatomba. Egy olyan fickót akarok, aki azt mondja »veletek fogok harcolni«” – mondta egy Rolling Stone interjúban.

Szintén a republikánus jelöltet támogatja Hulk Hogan, amerikai pankrátor, színész, aki az egykori elnököt a „hősének” nevezte, követőit „igaz amerikaiaknak”, majd beszéde közben letépte pólóját, ami alatt egy trumpos, vörös trikó volt.

A világ egyik leggazdagabb embere, Elon Musk is Donald Trump mögött áll, aki a Twitter megszerzése után visszaengedte a korábban letiltott politikust a platformra. Többször hangot adott annak is, hogy a republikánus jelöltet támogatja, amennyiben pedig Joe Biden győz, az akár az USA és a demokrácia végét is jelentheti.

50 Cent korábban még azt nyilatkozta, hogy egyelőre nem döntött, melyik oldal mellett áll a választásokon, de a Trump elleni merénylet után a Many Men (Wish Death) című dalát, amely az ellene irányult merénylet után született, a republikánus jelöltnek címezve adta elő egyik koncertjén. A show közben a kivetítőn Get Rich or Die Tryin’ lemez borítója szerepelt egy szokatlan módon – ezen jelent meg a dal annak idején –, 50 Cent feje helyett az elnökjelölt arcmása volt látható a képen.

A demokraták

Kamala Harris támogatói köre jóval másabb művészeket és közszeplőket tömörít. A nemi eloszlás tekintetében is sokkal több a hölgy sztár, aki a politikusnő mögött áll. Rögtön a korábbi politikai körök ismert figurái, az Obama-család és a Clinton-család is támogatásáról biztosította Harrist. A 99 éves Jimmy Carter, az USA egykori elnöke is a demokrata jelöltre szeretne szavazni, ezért igyekszik megélni századik születésnapját, hogy megtehesse és láthassa Haris győzelmét.

A színészi körökből is számos ismert művész fejezte ki támogatását a politikusnő irányába. Robert De Niro korábban több alkalommal bírálta Donald Trumpot, és határozott támogatója volt Joe Bidennek, miután elnök visszalépett a jelöltségtől azonnal beállt a Harrist támogatók csoportjába, bár döntését elsősorban azzal indokolta, hogy Trumpot meg kell állítani. Szintén a republikánus jelölt hívei közt van Barbra Streisand, Mark Hamill és Jamie Lee Curtis is. Utóbbi azt írta Instagramon:

A számunk túl nagy ahhoz, hogy figyelmen kívül hagyja bárki is. Nők. Kisebbségiek. LGBTQ + IA. Még mindig maradt választásunk Kamala Harrisszel.

Zenei körökben is számos támogatója akad az elnökjelöltnek, élükön John Legenddel, aki hosszas Instagram-posztban jelezte, hogy Donald Trumpot mindenképp meg kell állítani, és kész a demokraták jelöltjét támogatni minden tőle telhető módon.

Szintén Harris támogatói között van Katy Perry, Ariana Grande, Kesha, Lizzo, Lil Nas X, Olivia Rodrigo (akinek döntésében kiemelte a politikusnő hozzáállását az abortusz kérdéshez), illetve Megan Thee Stallion is, aki még közös videót is posztolt az elnökjelölttel.

Beyoncé (bár direkt támogatását nem adta hírül sehol), miután a demokraták bejelentették, hogy Harris váltja Bident a jelölti pozícióban, szinte azonnal megadta Freedom című dalának felhasználási jogait a politikusnak. Mellette Cardi B is Kamala Harris mellett áll, annak ellenére, hogy a celeb korábban bírálta Joe Bident, akit semmiképp sem akart támogatni. A regnáló elnököt nem érezte erős jelöltnek, és azt mondta, hogy nem is fog elmenni szavazni, azonban Harris személyében egy jóval biztosabb, határozottabb vezetőt lát.

A váltás hatásai

Bár most már mindkét oldal stabilan összeállt, Joe Biden távozásának azért voltak negatív hatásai is a demokrata körökre. Noha Cardi B és még néhányan beálltak Harris mögé, akiben látják azt a lehetőséget, amit Bidenben nem, többen eltűntek az aktív támogatók közül, akikről hónapokon át azt hallottuk, hogy tűzzel vassal küzdenek az elnök újraválasztásáért.

Ilyen Jack Black, aki többször is felszólalt Trump ellen, miközben nyíltan Biden mellé állt. Nem rég duója, a Tenacious D szünetre ment, amiért zenész társa, Kyle Gass elsütött egy viccet színpadon a Trump elleni merényletről, így lehet, hogy a zenész-színész szimplán emiatt döntött úgy, hogy egy időre elkerüli a politikát. Szintén Joe Biden támogatója volt a híres műsorvezető, Jimmy Kimmel, azonban Harris jelöltsége óta nyíltan nem jelezte, hogy a politikusnő mellett állna, noha műsorában korábban feltűnt az elnökjelölt. Julia Roberts is aktívan kiállt Joe Biden mellett, de Harrisszel kapcsolatban egyelőre nem nyilatkozott.

Az igazi kérdést azonban Taylor Swift jelenti.

Az énekesnő az előző ciklusban szintén a demokratákat támogatta, azonban néhány hónappal a választás előtt még nem fogalmazott meg nyíltan véleményt egyik oldallal kapcsolatban sem. Swift rajongótáborában rengetegen vannak Trump és Harris hívei közül is, így lehet, hogy eddig gazdasági megfontolásból nem hozott döntést a popsztár. Egy dolog azonban biztos: ha Taylor Swift állást foglal, az a jelenlegi USA-ban tapasztalt hatásának köszönhetően szavazatokban számszerűsíthető vélemény lesz.

(Borítókép: Taylor Swift, Elon Musk és Beyoncé. Fotó: Amy Sussman, Taylor Hill, Larry Busacca / Getty Images)