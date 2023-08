Az USA-ban nem könnyű kocsit lopni, majd életben maradni

Ha a szélsőségek harcáról van szó, akkor a világ egyik legforrongóbb csatamezeje minden bizonnyal az USA. A konzervatív és liberális eszmék ütközési pontjában egymást gerjesztik a szélsőséges kilengések, hol kisebb, hol nagyobb lendülettel. Ez nem korlátozódik a politikára, a kultúra is éppoly csatatérré változhat, ha ideológiákról van szó.

Erre a legjobb példa Jason Aldean dala, a Try That In A Small Town. A szám, ami eredetileg egy konzervatív, a kisvárosi közösségek önvédelmező – vagy elfajult helyzetben önbíráskodó – mechanizmusait dicsőíti pillanatok alatt népszerű lett, és a slágerlisták élére került.

Bár a dal maga még májusban debütált, akkor nem zavart sok vizet. Kezdetben a Billboard különféle listáin a 20-as, 30-as helyezési zónában mozgott még. Ez így is maradt volna, de július 14-én megjelent a dalhoz egy videóklip is, amely pillanatok alatt közfelháborodást okozott. A videóval szembeni hangok úgy vélték, hogy a klip a fehér felsőbbrendűséget népszerűsíti, a benne felhasznált archív felvételek rasszista eszméket terjesztenek, és a nacionalizmus szélsőséges, egészségtelen formáját dicsőítik.

Elég egy rossz mozdulat

A CMT televíziós csatorna addig is elment, hogy négy nap után beszüntette a dal klipjének sugárzását, amely lépését akkor nem indokolta nyilvánosan. Ez a döntés hatalmas figyelmet irányított azonnal a dalra, amely pillantok alatt nem csupán a country listák élére hágott, hanem a Billboard Hot 100-on is a csúcsra tört. Július 29-én – a hanganyag rádiós megjelenése után több, mint két hónappal – a semmiből debütált a leghallgatottabb slágereket gyűjtő toplista második helyén, maga mögé utasítva olyan előadók legújabb dalait, mint Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Miley Cyrus és Dua Lipa.

Egyedül a K-pop énekes, Jung Kook dala, a Seven tudott előtte maradni, de augusztus első hetére ez is megváltozott. A popénekes száma a kilencedik helyig csúszott vissza, míg Aldean dala ellentmondást nem tűrve elfoglalta az első helyet. E teljesítmény mellé 16 millió Spotify stream is párosult, amellyel még mindig nem mondható a country sztár leghíresebb számának a Try That In A Small Town, de minden kétséget kizárólag időarányosan az elmúlt évei egyik legsikeresebb dala lett.

A szám zeneileg nem mutat többet egy kimondottan egyszerű, már-már közhelyes country-rock dalnál, szövegében azonban nem fél belemenni a szélsőségekbe. Olyan témákat jár körbe, mint az utcai verekedés, az autólopás, a rendőrökkel szembeni provokáció vagy a bolti rablás. Erre válaszul Aldean azt énekli, hogy egy kisvárosban az emberek figyelnek egymásra, elrendezik a saját dolgaikat, és ha valaki kihúzza a gyufát, az nem ússza meg.

Csak próbáld meg ezt egy kisvárosban,

Meglátjuk, meddig jutsz az úton kifelé.

Errefelé, mi elrendezzük a saját dolgaink,

Ha pedig áthágod a határt, nem tart soká

Hogy erre te is rájöjj, úgyhogy azt javaslom,

Ne próbáld meg ezt egy kisvárosban

– olvasható a dal szövegében.

Az elmúlt másfél évben újból gyakori, fegyverviselési téma is megjelenik a számban, ahogy elvétve megemlíti az énekes, hogy ő bizony kapott egy puskát a nagyapjától. Az sem marad ki, hogy a jó „öregfiúk”, akiket még rendesen neveltek, sosem félnek, ha fel kell venni a kesztyűt, és aki a bajt keresi, az egy kisvárosban hamar megtalálja.

Félreértés vagy célzott támadás?

A szöveg provokatív jellege azonban nem volt elég még a dal robbanásához. Ami igazán kiverte a biztosítékot sokaknál, az a hozzá készült klip volt, amelynek első verziója annyira megosztó lett, hogy még az énekes is újravágatta, eltüntetve azt a hat másodperces részt, ahol a Black Lives Matter mozgalom 2020-as atlantai tüntetése volt látható – számolt be róla a Rolling Stone magazin.

Jason Aldean saját elmondása szerint a dal se nem terjeszt rasszista eszméket, és a lincselést sem akarja vele legalizálni. Az agresszív támadásokat a cancel culture hatásmechanizmusának véli az énekes, amiről egyik koncertjén Ohioban a következőképp beszélt közönségének:

Tudjátok, hogy működik a cancel culture, srácok, ez egy olyan dolog, amiben, ha az embereknek nem tetszik, amit mondasz, akkor szimplán megpróbálnak eltörölni téged, ami azt jelenti, hogy tönkre akarják tenni az életedet és minden mást is. De amit ezen a héten láttam, az egy csapat countryrajongó, akik átlátnak ezen a sz*rságon, nincs igazam? Láttam, ahogy a countryzene szerelmesei úgy sorakoznak fel, ahogy korábban sosem tapasztaltam, és azt kell mondanom, ez elég baró volt. Nagyon köszönöm nektek, srácok!

Bár kezdetben még kérdés volt, hogy vajon a dal eljut-e az első helyig, sokan pedig csupán a jobboldali Trump-rajongók munkálkodásának rövid sikereként könyvelték el a hirtelen berobbanást, egyesek addig is elmentek, hogy valósággal szégyennek éreznék, ha egy ilyen szerzemény a slágerlista élére kerülne. Szégyen, vagy nem szégyen, ez most megtörtént, és ez egyáltalán nem jelentéktelen.

Amennyiben a világ könnyűzenei piacának egyik bástyája ennyire képes fellőni az űrbe egy érezhetően jobboldali üzenettel bíró dalt, kvázi függetlenül annak zenei teljesítményétől, miközben a popzenészek jelentős része a cancel culture miatt igyekszik minden típusú vélemény nyilvánítást finomra venni, az jelzésértékű a jövőre nézve.