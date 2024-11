A bébirépa terjeszti a halálos kórt, figyelmeztetést adtak ki Amerikában

Egy ember meghalt és csaknem negyvenen megbetegedtek E. coli baktériumtól, miután friss sárgarépát ettek, amelyet az Egyesült Államok nagyobb élelmiszerüzleteiben árultak. A zöldséget többek között a Walmart, a Target, a Kroger, a Whole Foods és a Trader Joe’s árulta, a sárgarépát pedig 18 államban többféle márkanév alatt kínálták – számolt be a The Independent.

Az amerikai Betegség-ellenőrzési és Megelőzési Központ (CDC) vasárnap közölte, hogy a fertőzések a kaliforniai Grimmway Farms által értékesített, egész zacskós sárgarépához és bébirépához kapcsolódnak.

A CDC szerint nem valószínű, hogy a sárgarépa még mindig a boltok polcain van, de még mindig lehet az otthonokban, így akik ilyesmit találnának a kamrában, azok mindenképpen dobják ki. Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal szombaton közölte, hogy a Grimmway Farms önkéntes visszahívást rendelt el a sárgarépára, amelyet kanadai és Puerto Ricó-i boltokba is szállítottak.

Szaporodnak a járványok

A visszahívott egész sárgarépa felhasználhatósági ideje augusztus 14. és október 23. között volt, a visszahívott bébirépa szavatossági ideje szeptember 11. és november 12. között.

A kaliforniai Bakersfieldben működő Grimmway szombati sajtóközleményében közölte, hogy a vállalat felülvizsgálja a termesztési, betakarítási és feldolgozási gyakorlatát, és együttműködik a beszállítókkal és az egészségügyi hatóságokkal az ügyben.

Sajtóértesülések szerint a korábban családi tulajdonban lévő vállalatot 2020-ban adták el a Teays River Investments magántőke-befektetési társaságnak.

Erre azt követően került sor, hogy a mcdonald’sos Quarter Poundersszel („negyedfontos”) összefüggésbe hozható E. coli járvány miatt mintegy 50 ember betegedett meg, egy pedig meghalt, a legfiatalabb megbetegedett 13 éves volt, a legidősebb pedig 88 éves. Az előzetes vizsgálat szerint a Quarter Poundersben felszolgált nyers, szeletelt hagyma a járvány forrása.

Az E. coli egy olyan baktériumtípus, amely megtalálható a környezetben, beleértve a vizet, az élelmiszereket, de ott van az emberek és állatok beleiben is. Sokféle ártalmatlan E. coli létezik, de néhány típus súlyosan megbetegítheti az embereket.

A mcdonalds’os járványt a CDC szerint az E. coli O157:H7 változata okozta, amely olyan toxint termel, amely veszélyes hasmenést okoz, és veseelégtelenséghez, illetve más súlyos problémákhoz vezethet. Az emberek akkor betegedhetnek meg E. coli mérgezéssel, ha fertőzött élelmiszert fogyasztanak, vagy ha állatokkal, a környezettel vagy más fertőzött emberekkel érintkeznek.