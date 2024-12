Riadót fújtak a Telegram miatt, szélsőségesnek és veszélyesnek titulálták

A BBC-vel megosztott friss tanulmány szerint a titkosított kommunikációt is kínáló Telegram olyan algoritmust használ, amely rendszeresen népszerűsít szélsőséges tartalmakat. A vezető kutató szerint rendkívül veszélyes az oldal, a platform reagált is a vádakra.

Az amerikai Southern Poverty Law Center (SPLC) polgárjogi szervezet által készített jelentés szerint a Telegramon tavaly bevezetett „hasonló csatornák” funkció rendszeresen szélsőséges csatornákat ajánl a felhasználóknak. Egy professzor azt is megmutatta a BBC-nek, hogyan talált pillanatok alatt valakit a Telegramon, aki felajánlotta, hogy 850 fontért (420 ezer forint) egy Uzi géppisztolyt szállít az Egyesült Királyságba.

A lap beszámolója szerint a Telegram lehetővé teszi a mintegy egymilliárd felhasználójának, hogy csoportokat hozzanak létre, ahol egyszerre akár 200 ezer embernek is küldhetnek üzeneteket és videókat. Az SPLC kutatói 28 ezer ilyen Telegram-csatornát vizsgáltak meg a Telegram's Toxic Recommendations című tanulmányukhoz.

A kutatók azt tapasztalták, hogy a hétköznapi témákat böngésző felhasználóknak is szélsőséges tartalmakat ajánlott a rendszer.

Azoknak a felhasználóknak pedig, akik például a kormányellenes összeesküvésekre kerestek rá, az antiszemitizmus vagy a nacionalizmus témaköreiben dobott fel tartalmakat.

Digitális fenyegetés

Megan Squire vezető kutató egy újonnan létrehozott Telegram-fiókban a Donald Trump kifejezésre keresett rá, így szemléltetve az algoritmus működését. A „hasonló csatornák” között azonnal meg is jelentek a Q-Anon összeesküvést népszerűsítő csatornák, „amelyek nulla bizonyítékkal állítják, hogy Trump titkos háborút folytat a kormányban, az üzleti életben és a médiában tevékenykedő, sátánimádó pedofil elit ellen” – írja a BBC.

Az UK riots (brit zavargások) kifejezésre pedig az első találatként egy Adolf Hitlerről szóló mém jelent meg, amelyet több, erőszakos szélsőjobboldali csoportok által működtetett csatorna javaslata követett. „Néhány ilyen csoport elég aktív. Nemcsak a Telegramon kapod a mémeket, hanem tényleges eseményekre is eljutsz. Helyszíni rendezvényeket tartanak, ahol az emberek megjelennek” – mondta Squire.

Squire a BBC Panorama című műsorában elmondta azt is, hogy a kutatás szerint a Telegram „digitális fenyegetéssé” vált.

Egy egytől tízig terjedő skálán a Telegram szerintem 11-es. Óriási mennyiségű bűnügyi és szélsőséges tartalmat terjeszt. Véleményem szerint rendkívül veszélyes

– mondta.

David Maimon, a Georgia Állami Egyetem professzora hat éven át tanulmányozta a Telegram illegális tartalmait, és azt mondta, „a Telegram egyértelműen az egyik legfontosabb platform, amelyet a bűnözők használnak”.

Reagált a Telegram

A Telegram azonban közölte, hogy nagyon komolyan veszi a szélsőséges és illegális tartalmakat, és a felhasználóknak „csak olyan tartalmakat mutat, amelyeket ők választottak”, és „naponta több millió káros tartalmat távolít el”.

„A »hasonló csatornák« funkció csak olyan csatornákat mutat, amelyek témája megegyezik a felhasználó által követett csatornák tartalmaival. Ez biztosítja, hogy a felhasználók csak olyan tartalmakat kapjanak, amelyeket ők választottak. Ez teljesen eltér attól, ahogyan más platformok javaslatokat tesznek” – közölte a vállalat.

Mint ismert, a cég alapítója, az orosz milliárdos Pavel Durov ellen hivatalos vizsgálat folyik Franciaországban. A Telegram 39 éves alapítóját augusztus 24-én vették őrizetbe, miután magángépével Azerbajdzsánból megérkezett Párizsba. Ugyan az orosz milliárdost négy napig tartó kihallgatást követően szabadon engedték, de Franciaországot nem hagyhatta el.

Pavel Durovot 12 bűncselekménnyel, többek között drogkereskedelemmel, terrorizmus támogatásával és online zaklatással összefüggésben gyanúsítják. A titkosított kommunikációt is kínáló Telegrammal és így vele szemben is a legfőbb vád, hogy a felületet nem moderálják, miközben nagyjából 950 millió ember használja, köztük Oroszország és Ukrajna is. A férfi tagadta a vádakat.

Nemrég az Indexen is hírt adtunk arról, hogy a román elnökválasztás eredményét orosz befolyásolás miatt törölte a román alkotmánybíróság, és több tucat Telegram-csatorna is érintett lehet. Állítólag ugyanis a Telegram-hálózaton belül Calin Georgescu elnökjelölt minden csoportban hiteles politikai személyiségként jelent meg, aki a román nép és a hagyományos értékek elkötelezettje, és szemben áll a külföldi hatásoknak, valamint a rejtett érdekeknek kitett politikai rendszerrel.

(Borítókép: Carl Court / Getty Images)