A húszi lázadók rakétát lőttek ki Közép-Izraelre

A beérkező rakéta Izrael középső részének széles területén beindította a légvédelmi szirénákat, és emberek húzódtak bunkerekbe. A szirénákat a lehulló törmelék elleni óvintézkedésként kapcsolták be a rakéta elfogásakor − írta a The Times of Israel.

A riasztásokat a szokásosnál szélesebb területen adták ki a belügyi parancsnokság által bevezetett új politika részeként, miután egy korábbi támadás esetén késleltetett riasztást adtak ki.

A Magen David Adom mentőszolgálat jelentése szerint kilenc ember megsérült, amikor óvóhelyekre menekültek, további kettőt pedig akut szorongás miatt kezeltek. Korábbi támadásokban is voltak hasonló sérültek.

Hezam al-Aszad magas rangú húszi tisztségviselő később az X-en (leánykori nevén Twitter) héberül azt írta: „Meddig lehet négymillió ember óvóhelyeken?”