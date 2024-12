Földrengés veszélyére figyelmeztetnek Fukusima közelében

Az előrejelzés szerint a földmozgás epicentruma 40 kilométer mélyen lehet. Cunamitól nem kell tartaniuk a helyieknek.

Előzetesen a Richter-skála szerinti 5,1-es erősségűre tippelték a földrengés erejét, a szeizmikus intenzitás tekintetében a hetes skálán négyesre tippelték a földmozgást.

2011. március 11-én a Richter-skála szerinti 9,0-es erősségű földrengés rázta meg Japán keleti partvidékét, ami tragikus következményekkel járt: a partokat 15 méteres cunami árasztotta el, ami a becslések szerint 18 ezer ember halálát okozta

A pusztító hullámok a Fukusima Daiicsi nevet viselő atomerőművet is elérték. A cunami miatt megszakadt az atomerőmű áramellátása, aminek következtében leálltak a hűtőrendszerek is – ekkor következett be a második tragédia.

Ugyan a teljes atomkatasztrófát sikerült elkerülni, az áramkimaradás miatt három atomreaktor még így is leolvadt, ezzel nagy mennyiségű radioaktív szennyeződést juttatva a környezetbe.