Valamit a kocsiban hagytam – mondta lányainak az apa, akit később holtan húztak ki egy folyóból

Holtan találtak egy kétgyermekes apát több mint egy héttel azután, hogy michigani családi kiruccanásuk alkalmával azt mondta a szálláshelyükön tinédzser lányainak, hogy „valamit ki kell vennie a kocsiból”. Soha többé nem látták a férfit.

A The New York Post szerint az 52 éves Robert Loren Bacon december 27-én érkezett vakációzni a Frankenmuthban található Bavarian Inn üdülőhelyre, hogy együtt töltsön néhány napot 15 és 13 éves lányaival és az édesanyjával. Bacon volt felesége, Melissa McLenna arról számolt be, miszerint Bacon este háromnegyed hét előtt valamivel érkezett a szállodába, és a biztonsági kamerák felvételein is látható volt, amint a poggyászokat a szobájába viszi. Ezután a medence felé vette az irányt, ahol a gyerekeivel töltötte volna az időt, ám jelezte nekik, hogy előbb még ki kell vennie valamit az autójából. A férfi azonban soha nem tért vissza a családjához a medencepartra.

Miután családja hiába várta Bacont, egyre jobban aggódni kezdtek, majd december 30-án bejelentették az eltűnését.

Soha nem hagyta el a szállodát a biztonsági felvételek szerint

Bacon holttestét szombat délután 2 óra körül találták meg búvárcsapatok a Cass folyóban, a Heritage Park közelében. A rendőrség megállapította, hogy az apa halálát fulladás okozta, ezt a Saginaw megyei halottkémi hivatal még nem erősítette meg.

Bár Bacon azt mondta a családjának, hogy az autójához megy, a hotel biztonsági felvételei alapján a kétgyermekes családapa soha nem ért a járműhöz. A volt feleség szerint bár nincs olyan felvétel, amelyen az látszódna, hogy a férfi elhagyja az épületet, vannak olyan kijáratok a szállodában, amelyekhez nem tartoznak biztonsági kamerák. A nő arról is beszámolt, hogy a nyomozók birtokában olyan felvételek is vannak, amelyeken látszik, hogy Bacon a szállodai szobából való távozás után egy belső, közösségi tér felé veszi az irányt, és soha nem tér vissza az autójához.

A rendőrség a nő beszámolója szerint semmi gyanúsat nem talált a férfi autójában. Bacon az eltűnésekor magával vitte a kulcsait, a pénztárcáját és a telefonját is.