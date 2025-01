Rejtélyes eltűnés: nyoma veszett a teljes ukrán sífutó-válogatottnak

A Nemzetközi Síszövetség (FIS) tisztségviselői értetlenül állnak az eset előtt. Michael Lamplot versenyigazgató elmondása szerint a csapat egyszerűen nem jelent meg a startvonalon, és előzetesen sem értesítették a szervezőket távozásukról. „Fogalmam sincs, hová tűntek. Néha előfordul, hogy egyes csapatok elfelejtik értesíteni a szervezőket, de hogy most mi történt, azt nem tudom” – nyilatkozta Lamplot a svéd Expressennek.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a FIS más vezető tisztségviselői is teljes bizonytalanságban vannak. Doris Kallen világkupa-koordinátor és Synne Dyrhaug FIS-szóvivő egyaránt megerősítette, fogalmuk sincs, mi történhetett az ukrán csapattal.

A szakértők szerint az eltűnés hátterében a csapat gyenge teljesítménye állhat. Az ukrán versenyzők – Viktorija Oleh (31), Anasztazia Nikon (20) és Szofia Skatula (17) a női mezőnyben, valamint Andrij Docenko (20) és Denisz Muhotinov (19) a férfiaknál – jelentős, több mint 17 perces hátrányt szedtek össze az élmezőnyhöz képest. Oleh korábban el is ismerte az Expressennek adott nyilatkozatában, hogy komoly nehézségekkel küzdöttek a magaslati körülmények között.

A rejtélyes távozás következményei azonban egyértelműek: mivel a csapat kihagyta az üldözőversenyt, a tagok számára hivatalosan is befejeződött a Tour de Ski. A versenysorozat egyébként továbbra is zajlik, a január 1-jei 15 kilométeres üldözőversenyt a norvég Astrid Öyre Slind nyerte, aki jelenleg az összetett versenyt is vezeti.

A Tour de Ski, amely december 28-án kezdődött, és immár 19. alkalommal rendezik meg, az olaszországi Val di Fiemme-ben folytatódik, ahol a következő megmérettetés egy klasszikus sprintverseny lesz.