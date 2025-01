Hivatalossá vált a tűzszünet Izrael és a Hamász között, közzétették a túszok listáját, akiket szabadon engednek

Bár korábban kétségessé vált, hogy hivatalosan is életbe léphet a tűzszüneti megállapodás a Gázai övezetben harcoló felek között, végül olyan üzeneteket kaptak Izraelben a Hamásztól, hogy a biztonságpolitikai kabinet jóváhagyta az egyezséget. Az alku értelmében három fázisban engedik szabadon a túszokat, Benjamin Netanjahu hivatala már értesítette is az érintettek családjait.

Négyórás tanácskozás után az izraeli biztonságpolitikai kabinet jóváhagyta a gázai tűzszünetet és túszalkut péntek délután – közölte az MTI. Ezzel minden akadály elhárult a tűzszünet elől, pedig korábban olyan információk is napvilágot láttak, miszerint a Hamász egy Izraelnek elfogadhatatlan változásokat szeretett volna eszközölni a dokumentumokban.

A kabinet ülésére csütörtökön került volna sor, ám azt a palesztin terrorszervezet vélt változtatásai miatt elhalasztották. Az AP információi szerint azonban olyan üzenetek érkeztek a Hamásztól péntek hajnalban, ami megnyitotta a kaput a tűzszüneti megállapodás érvényesítéséhez.

Az összes politikai, biztonsági és humanitárius szempont vizsgálata után és annak tudatában, hogy a tervezett tranzakció támogatja a háborús célok elérését, a biztonságpolitikai kabinet azt javasolta a kormánynak, hogy fogadják el a javasolt egyezményt

– közölte az ülés után az izraeli miniszterelnöki hivatal. A kabinet ülése előtt, pénteken reggel közölte Benjamin Netanjahu, hogy a túszok szabadon engedéséről a megegyezés megszületett a Hamász és a zsidó állam között. A közlemény szerint a túszok családjait már tájékoztatták.

A The Jerusalem Post közzétette annak a 33 túsznak a nevét és a fényképeit, akiket az első fázisban, még vasárnap szabadon engednek. Nincs közöttük Omri Miran, magyar-izraeli állampolgárságú férfi. A listát és a fotókat ide kattintva lehet megtekinteni. A Miniszterelnöki Hivatal minden alkalommal közzéteszi azoknak a túszoknak a neveit, akiket az aktuális fázisban szabadon engednek.

Így néz ki pontosan a tűzszüneti megállapodás

Mint arról beszámoltunk, január 15-én Katar, az Egyesült Államok és a Hamász terrorszervezet bejelentette, hogy hosszú hónapok tárgyalásai után sikerült megállapodni egy tűzszüneti megállapodásban a terrorszervezet és Izrael között, ezzel csaknem másfél év után elhalkulhatnak a fegyverek a Gázai övezetben.

A tűzszüneti megállapodás három fázisban biztosítana lehetőséget a foglyok elengedésére. Az alku első, hathetes szakaszában 33 túszt – köztük nőket, gyermekeket és időseket – cserélnének ki izraeli börtönökben fogva tartott palesztin foglyokra. Az izraeli csapatok keletről, a Gázai övezet sűrűn lakott területeiről is kivonulnának. A kitelepített palesztinok visszatérhetnének otthonaikba, és naponta több száz segélyszállító teherautót engednének be a területre. A második fázisról a megállapodás megkötésétől számított 16. napon kezdődnének meg a tárgyalások, ennek keretében szabadon engednék a megmaradt túszokat, elrendelnék a teljes izraeli csapatkivonást és a „fenntartható nyugalom” helyreállítását. A harmadik és egyben utolsó szakasz a meghalt túszok holttestének visszaszolgáltatását és Gáza újjáépítését foglalná magában, ami akár évekig is eltarthat.

A régi és az új amerikai elnök is magának tulajdonítja a sikert

Az alku sikerét a napokon belül hivatalosan is leköszönő, de hivatalától már elbúcsúzó amerikai elnök, Joe Biden, és a január 20-án hivatalba lépő Donald Trump is a magáénak tulajdonítja. Biden a sajtótájékoztatóján azt állította, a mostani megállapodás alapja az, amit még 2024 májusában részletesen bemutatott, majd amikor megkérdezte tőle egy újságíró, hogy Trump vagy ő járult-e hozzá jobban a megállapodás eléréséhez, „ugye ez egy vicc?” mondattal reagált.

Donald Trump arról beszélt, hogy az epikus megállapodás a történelmi elnökválasztási győzelmének köszönhető, majd a saját közösségi oldalán közzétett bejegyzésében azt írta, „annyi mindent elértünk anélkül, hogy a Fehér Házban lettünk volna. Képzeljétek csak el, mennyi csodálatos dolog fog történni, amikor visszatérek a Fehér Házba és az adminisztrációmat teljes mértékben jóváhagyják, így további győzelmeket szerezhetnek az Egyesült Államoknak!”

(Borítókép: Lakosok ellenőrzik az izraeli támadásban megrongálódott épületeket Gáza városában 2025. január 14-én. Fotó: Dawoud Abo Alkas / Anadolu / Getty Images)