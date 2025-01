Váratlant húzott Amerika, kulcsfontosságú programok felfüggesztéséről született döntés

Marco Rubio amerikai külügyminiszter pénteken bejelentette, hogy az Egyesült Államok felfüggeszti külföldi segélyprogramjainak jelentős részét. A döntés több milliárd dollár értékű fejlesztési, egészségügyi és oktatási támogatást érint, ugyanakkor nem vonatkozik a humanitárius élelmezési programokra az MTI híradása szerint.

A felfüggesztés alól mentesül Izrael és Egyiptom katonai támogatása, azonban

az ukrajnai katonai és biztonsági támogatás nem szerepel a kivételek között.

Ugyanakkor még rendelkezésre áll egy 3,85 milliárd dolláros keret, amelyet a kongresszus korábban jóváhagyott Ukrajna támogatására még a Biden-adminisztráció alatt, amelynek elköltésére Ukrajna érdekében a kongresszus még tavaly felhatalmazta az adminisztrációt.

Az új miniszteri rendelet összhangban van Donald Trump hétfőn kiadott elnöki rendeletével, amely több területen is felfüggeszti a támogatások folyósítását több milliárd dolláros értékben, beleértve:

egészségügyi programokat,

oktatási támogatásokat,

fejlesztési projekteket,

munkaerő-képzési kezdeményezéseket,

és biztonsági segítségnyújtást.

Az intézkedésről Marco Rubio valamennyi amerikai külképviseletet tájékoztatta, hangsúlyozva a humanitárius élelmezési programok folytatásának fontosságát.

Korábban megírtuk, hogy a külföldi országok támogatásának felfüggesztéséről szóló rendelet szerint 90 napra függesztenek fel megannyi országba irányuló támogatást.

Az indoklásban szerepelt, hogy azok sok esetben a „világbéke destabilizálását” okozzák. Donald Trump a dokumentumban hangsúlyozza, hogy ez csak átmeneti, a támogatások folytatódhatnak attól a pillanattól kezdve, hogy azokat áttekintették és módosították. Bár külön nincsen kiemelve, ez Ukrajna támogatásának a felfüggesztését is jelenti, mint ahogy most is rámutattunk.