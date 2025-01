Az izraeli miniszterelnöki hivatal már korábban közölte azoknak a túszoknak a névsorát, akiket csütörtökön enged szabadon a Hamász. Rajtuk kívül még öt thai állampolgárságú foglyot is elengednek. Az izraeli hatóságok a tíz túszért cserébe várhatóan 110 palesztin foglyot bocsátanak szabadon, köztük harminc gyermeket, de 32 életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltet is − írja a CNN.

A három izraeli túsz közül elsőként Agam Bergert vette át a Vöröskereszt Dzsabalíjában, akit a konfliktus kezdetén raboltak el palesztin fegyveresek. A 19 éves lány Holonból származik, három testvére is van, és szülei tájékoztatása szerint nyolcéves korától tanult hegedülni. A konfliktus kitörése előtt kezdte meg katonai szolgálatát. Az átvételt az izraeli hadsereg is megerősítette − írta a Times of Israel.

Családja hősként üdvözölte Agam Bergert, és a csütörtöki napot a legboldogabb pillanatnak nevezték életükben. A másik két foglyot, Arbel Jehudot és Gadi Mózest szintén csütörtökön engedik el, de őket is még 2023. október 7-én rabolták el Nir Oz kibucból, amely súlyos veszteségeket szenvedett el, ugyanis lakosságának több mint negyedét megölték vagy elrabolták.

#شاهد | سـ.ــرايا القدس تنشر: الأسرى الصـ.ــهاينة "أربيل يهود" و"جادي موزيس" المحتجزين لدى سرايا القدس خلال الإجراءات النهائية لعملية التسليم pic.twitter.com/5MJVRdu5jP — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 30, 2025

A zsidó állam kitiltotta az UNRWA-t a Gázai övezetből

Ugyanezen a napon lépett életbe az az izraeli rendelet, amelynek értelmében az ENSZ palesztin menekülteket segítő ügynökségének (UNRWA) működését tiltották meg, valamint az együttműködést megszüntették a segélyszervezettel, utóbbit Danny Danon Izrael ENSZ-nagykövete közölte kedden.

Az izraeli parlament erről már október végén hozott döntést, amelyet elítélt az UNRWA főbiztosa, Philippe Lazzarini, mert szerinte ez sérti a nemzetközi jogot, és a szervezet „lejáratására és a palesztin menekülteknek nyújtott emberi fejlesztési támogatás és szolgáltatások nyújtásában játszott szerepének delegitimálására irányuló kampány legújabb állomásának” nevezte.

A tiltás azért következett be, mert a zsidó állam azzal vádolta az UNRWA néhány munkatársát, hogy részt vett a 2023. október 7-i támadásban. Ezt a szervezet cáfolta, mert szerintük Izrael nem mutatott be bizonyítékokat, valamint minden esetben átadták munkatársaik listáját, és azzal vádolták Izraelt, hogy őrizetbe vette és megkínozta néhány alkalmazottját, valamint hamis vallomásra kényszerítette őket.

(Borítókép: Agam Bergert szabadon engedik a Gázai övezet északi részén fekvő Dzsabáliában 2025. január 30-án. Fotó: Mahmoud Issa / Reuters)