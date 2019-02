Manfred Weber is kiakadt Orbánra a junckeres plakát miatt

A Fidesz erős szövetségesének számító Keresztényszociális Unió (CSU) elnöke, a nagyobbik német kormánypárt, a CDU elnöke és az Európai Néppárt frakcióvezetője, Manfred Weber is elítélte a magyar állami Brüsszel-ellenes kampány újabb felvonását, és választásra szólították fel Orbán Viktort. A német szövetségi parlament alsóházának CSU-s alelnöke viszont megvédte a magyar kormányfőt.

Német kormánykörökben is vihart kavart a magyar kormány legújabb Brüsszel-ellenes kampánya. A nagyobbik kormánypárt, a Kereszténydemokrata Unió elnöke keményen elítélte a junckerező-sorosozó plakátokat. Annegret Kramp-Karrenbauer a Spiegel-nek adott nyilatkozatában kijelentette: „felfoghatatlan és alaptalan” az a vádaskodás, amit a hirdetésekben üzen a Fidesz. Szerinte ezzel „az Európai Néppárt egésze gyengül és sérül.” Ezt közölni fogja a párttal is, tette hozzá. Annegret Kramp-Karrenbauer szerint a magyar félnek kell tartósan bizonyítania, hogy még mindig úgy érzi, az Európai Néppárthoz tartozik – vette észre a 444.hu. Ha „nem sikerül egyetértésre jutni az EPP céljairól, a párbeszéd értelmetlenné válik, és ezáltal véget ér,” tette hozzá.

A kisebbik német konzervatív kormánypártban, a bajorországi Keresztényszociális Unióban (CSU) sem gondolkodnak egyformán a Fidesszel való együttműködésről. A párt három prominens politikusa is reagált az elmúlt napokban a héten indított Brüsszel-ellenes magyar plakátkampányra , amely az Európai Bizottság elnökét, Jean-Claude Junckert veszi célba.

Markus Söder, a CSU vezetője a pénteki Frankfurter Allgemeine Zeitungban elfogadhatatlannak nevezte „Orbán Viktor legutóbbi nyilatkozatait” – írta az MTI. Söder szerint Orbánnak világossá kell tennie, hogy továbbra is az Európai Néppárthoz akar-e tartozni. Az Európai Néppártnak tagja a Fidesz és a CSU is, és Jean-Claude Juncker luxemburgi pártja is ennek az európai pártszövetségnek a színeiben politizál.

Söder azt mondta: senki nem akar senkit sem kitenni a pártból, „de ki kell mondani, hogy mit lehet és mit nem. Sajnos, az az út, amelyen Orbán Viktor elindult, nem jó irányba vezet” – fogalmazott a bajor konzervatív pártvezér.

Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője a pénteki Süddeutsche Zeitungban megjelent nyilatkozatában a plakátkampányban Junckerrel szemben megfogalmazott állításokat elfogadhatatlannak nevezte. A ZDF német közszolgálati televízió csütörtök este sugárzott Maybrit Illner című műsorában a Fidesz kizárásáról nem beszélt, hanem azt mondta, hogy európai alapértékekből Orbán Viktor sem kaphat kedvezményt, sem a néppárton belül, sem azon kívül. Egyértelművé tette ugyanakkor, hogy úgy véli, a magyar miniszterelnöknek változtatnia kell a jelenleg követett irányon.

Arról is kérdezték Manfred Webert, mit jelentene a választási eredmény szempontjából, ha kizárnák a Fideszt a pártszövetségből. Erre Weber azt mondta: „A Fidesznek 13 helye van az Európai Parlamentben. Egy olyan parlamentben, aminek 750 képviselője van,

nem ezeken a szavazatokon fog eldőlni Európa jövője.

Van ellenvélemény is

A német szövetségi parlament alsóházának a Bundestagnak alelnöke, Hans-Peter Friedrich viszont pénteken amellett foglalt állást, hogy ne zárják ki a Fideszt az Európai Néppártból. A szintén CSU-tag politikus visszautasította Jean-Claude Juncker európai bizottsági elnök azon megjegyzését, hogy itt az idő, hogy elváljanak a Fidesz és az Európai Néppárt útjai. Az alelnök a Passauer Neue Presse című lapnak nyilatkozva foglalt állást Juncker véleménye ellen.

Friedrich a héten a Twitteren is védelmébe vette a magyar plakátkampányt, miután egy újságíró antiszemita és EU-ellenes hecckampánynak minősítette. „Mindig ugyanaz a lemez: aki nem baloldali, az nem demokrata, aki Sorost bírálja, az antiszemita, aki Európa határait védi, az embertelen. Vannak még ilyen klisék a tarsolyában?” – írta a közösségi oldalon.

Elmar Brok, a nagyobbik német kormánypárt, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) befolyásos EP-képviselője ugyanannak a lapnak nyilatkozva óva intett az elhamarkodott lépésektől. Kijelentette, hogy meg kell várni, amíg az Európai Bizottság befejezi a témába vágó vizsgálatait.

A német Zöldek is a kizárásra szólították föl Webert

A német ellenzéki Zöldek vezetője arra szólította fel pénteken Manfred Webert, az Európai Néppárt (EPP) frakcióvezetőjét és EP-választási csúcsjelöltjét hogy zárják ki a néppártból a nagyobbik magyar kormánypártot.

Annalena Baerbock a düsseldorfi Rheinische Post című regionális lapnak adott nyilatkozatában arra az álláspontra helyezkedett, hogy a plakátkampány rágalmakat fogalmaz meg az Európai Unióval és Jean-Claude Junckerrel, az Európai Bizottság elnökével szemben, és méltatlan egy európai kormányzó párthoz.

„Ilyenkor felmerül az emberben, hogy minek kell még történnie ahhoz, hogy Manfred Weber végre helyre tegye párttársát, Orbán Viktort, és kizárja a Fideszt az EPP-ből” – fogalmazott Baerbock. A zöldpárti politikus szerint a kampány az európai politikai konszenzus ellen intézett támadásként is értelmezhető, mert az EU-t magát támadja és állítja be hazugságként. „Ezt Manfred Webernek nem szabadna eltűrnie, ha a progresszív Európa mellett óhajt kiállni” – magyarázta Baerbock.

Egy svéd néppárti képviselő rendkívüli frakcióülést szeretne

Biztosan gyakran csuklik a napokban Manfred Weber a Fidesz miatt. Az egyik európai parlamenti frakciótársa, a svéd Gunnar Hökmark levélben kérte tőle, hogy hívjanak össze egy rendkívüli frakcióülést a kormány sorosozós–junckerezős plakátjai miatt.

A kezdeményezés viszont valószínűleg nem fog átmenni, mert a Néppárt nagyon ritkán tart rendkívüli frakcióüléseket, de a március 6-ai rendes ülésen már minden bizonnyal téma lesz a magyar kormány plakátkampánya. Orbán Viktor ma reggeli rádióinterjújúban Juncker felvetésére reagálva, mely szerint a Fidesznek el kéne hagynia az Európai Néppártot, kijelentette: „hajrá, készen állunk”.

Az Európai Néppárt elnöke, a francia Joseph Daul kedden a Twitterre írt felháborodott bejegyzéseket a plakátok miatt. Az Európai Bizottság szóvivője kedden hivatalos közleményben cáfolta a kormány plakáton szereplő állításait, szerdán pedig kijelentette, hogy nincs nyílt konfliktus a magyar kormány és az Európai Bizottság között, de ha hazugságokat állítanak a Bizottságról, arra reagálniuk kell.

A Bizottság első alelnöke, a holland szociáldemokrata Frans Timmermans egy keddi sajtótájékoztatón abszurdnak nevezte a helyzetet, hogy az EU egyik kormánya hivatalos csatornákon, állami pénzből kampányol az Európai Unió javaslattevő testülete ellen.

Szóljon hozzá az EUrologus Facebook-oldalán !

(Borítókép: Manfred Weber 2018. december 8-án. Fotó: Thomas Lohnes / Getty Images)

Köszönjük, hogy olvasol minket! Ha fontos számodra a független sajtó fennmaradása, támogasd az Indexet! Támogatom