Az Európai Néppárt folyamatosan növeli táborát, míg a szélsőjobboldal látványosan visszaszorul. A Fidesz is gyengült – többek között ez derült ki az Europe Elects nevű civil szervezet előrejelzéséből.

Az Europe Elects az előrejelzéseit mindig a legfrissebb közvélemény-kutatások és/vagy tagállami választások eredményének figyelembevételével készíti el. A mostani anyag azért is kiemelkedő, mert a 27-ből 24 tagállamban áll rendelkezésre olyan felmérés, amelyeket kifejezetten a júniusi EP-választásokra figyelemmel készítettek.

Az előrejelzés – amelyet a hvg.hu idéz – a következő mandátumszámokat vetíti előre:

Európai Néppárt (EPP): 184 (+3)

Szociáldemokraták (S&D): 135 (−5)

Európa Megújul (RE): 87 (+5)

Identitás és Demokrácia (ID): 82 (−10)

Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR): 81 (−2)

Zöldek (G/EFA): 52 (+3)

Baloldal (LEFT): 47 (+2)

A magyar eredményeket tekintve az látszik, hogy a Fidesz második hónapja gyengül. Jelenleg a Fidesznek és a KDNP-nek együtt 13 képviselője van. Ez a mérték sokáig stabilnak is tűnt, de múlt hónapban már eggyel kevesebb mandátumot vetítettek előre nekik, ez most újabb egy pozícióval csökkent. Ez azt jelenti, hogy ha most tartanák a választásokat, akkor tíz fideszes és egy kereszténydemokrata képviselő szerezne ötéves megbízatást.

Ami a többi pártot illeti: a Demokratikus Koalíció mandátumszáma múlt hónapban a korábbi kettőről felugrott ötre, most pedig négy székben bízhatnak. Fontos megjegyezni azonban, hogy ez a mérés még nem tartalmazza, hogy a DK, az MSZP és a Párbeszéd közös lista állítását jelentette be.

Az előrejelzés szerint két mandátummal kalkulálhat a Mi Hazánk, míg a Momentum, a Mindenki Magyarországa Mozgalom és a Kétfarkú Kutya Párt egy-egy képviselőt küldhet Brüsszelbe. És ugyancsak jutna egy mandátum a Vona Gábor által vezetett Második Reformkor Pártnak is.

Átfogó elemzések, világátalakító kérdések és jövőképek egy kötetben. MEGVESZEM