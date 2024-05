A Tisza Pár alelnöke nyílt levelet írt Dobrev Klárának, a Demokratikus Koalíció (DK) árnyék-miniszterelnökének, és Deutsch Tamásnak, a Fidesz–KDNP EP-listavezetőjének. Magyar Péter arra kéri a politikusokat, hogy közösen szólítsák fel a köztévét, tegyék lehetővé közöttük az élő vitaműsort. A DK politikusa már reagált is felvetésre, hozzátéve, hogy „az állami tévében csak akkor lesz vita, ha azt Orbán engedélyezi”.

Ahogy az Index beszámolt róla, Magyar Péter az eredeti szándékai szerint Orbán Viktor miniszterelnökkel, valamint Gyurcsány Ferenccel, a Demokratikus Koalíció elnökével szeretett volna vitázni, de kész leülni Deutsch Tamással és Dobrev Klárával is.

A Tisza Párt alelnöke csütörtökön közösségi oldalán címzett nyílt levelet Dobrev Klárának és Deutsch Tamásnak.

Mivel a »köz« médiában hosszú évek óta nem rendeztek élő, valódi választási vitaműsort (valószínűleg nem véletlenül), és most sem érkezett olyan jelzés, hogy rendeznének ilyet, megkérem Önöket, hogy hárman, közösen szólítsuk fel a »köz« média vezetését, hogy teljesítsék a jogszabályi tájékoztatási kötelezettségüket, és a napi szintű hazudozás, aljas propaganda mellett tegyék lehetővé a június 9-i választás előtt az élő vitaműsor megrendezését

– fejtette ki Facebook-bejegyzésében Magyar Péter.

Hozzátette, abban egyetérthetnek, hogy az élő vita megrendezésére „csak az adófizetői százmilliárdokból működő »köz« televízióban kerülhet sor, amelynek adása eljut minden magyar állampolgárhoz”.

Dobrev Klára: Állami tévében csak Orbán engedélyével lehet vita

A DK árnyék-miniszterelnöke közösségi oldalán reagált Magyar Péter felvetésére. Véleménye szerint komolyabban kellene venni a választási vitát. Mint írta: „Aki az elmúlt években nem egy barlangban élt, az pontosan tudja, hogy az állami tévében csak akkor lesz vita, ha azt Orbán engedélyezi. Aki kizárólag oda menne el, az Orbántól teszi függővé a vitát.”

Dobrev Klára kifogásolta, hogy a Tisza Párt alelnöke szerint csak a köztelevízióban lehetne vitázni. Szerinte a köztévénél sokkal nézettebb RTL-en és a milliós elérésekkel rendelkező Partizánon is megtarthatnák a vitát. Hozzátette, hogy az RTL, az ATV, vagy a Partizán nézői ugyanolyan fontosak, mint a közmédia nézői.

Végezetül kiemelte, hogy hogy várja Deutsch Tamást és Magyar Pétert is az RTL, a Partizán, a Blikk és az ATV vitáján is, de ha a közmédia megszervezi, akkor is ott lesz.

Deutsch Tamás korábban visszautasította őket

Áprilisban Deutsch Tamás ismertette, hogy miért nem venne részt a vitán. A Fidesz listavezetője korábban azt mondta: „Május 3-án ér véget az európai parlamenti választásokon induló pártok listaállítása. Ezután minden háborúpárti és dollárbaloldali listavezetővel kész vagyok vitázni. Diktafonnal és nadrágszíjjal is lehet jönni.” Később a Mandinernek adott interjújában is megerősítette, hogy kész vitázni Magyarral.

Deutsch Tamás később szintén közösségi oldalán reagált a vita hírére, majd elárulta, hogy mikor lehetne a vita.

„Tisztelt Gulyás Márton, megkaptam levelét a május 17-re tervezett eseményükre. Amint azt már korábban világossá tettem, az európai parlamenti választásokon induló pártok listaállításának lezárultát követően minden listavezetővel kész vagyok vitázni” – írta, majd hozzátette:

Az önök csatornáját – a saját bevallásuk szerint is – Soros György hálózata finanszírozza. A dollármédia – így önök is – pontosan azt teszi, amit a finanszírozóik elvárnak tőle. Nyíltan háborúpárti, bevándorláspárti és genderpárti pártpolitikai álláspontot képviselnek. Mindezek alapján, ahogy eddig, úgy most és a jövőben sem kívánok az önök politikai tevékenységéhez semmilyen formában sem asszisztálni.

Deutsch egyébként a Partizán eredeti levelét is nyilvánosságra hozta teljes terjedelemben. Azt írták, hogy „a vitát nagy létszámú, 1500 fős élő közönség előtt tervezzük megszervezni; az online közvetítésben pedig nagyságrendileg egymillió néző elérését tudjuk reálisan vállalni”.

