A NATO-főtitkár is rászólt Ukrajnára a nyelvtörvény miatt

A NATO védelmi miniszterei szerdán és csütörtökön találkozót tartanak Brüsszelben. Eredetileg úgy tervezték, hogy a kétnapos programba beiktatnak egy megbeszélést az ukrán védelmi miniszterrel, de Magyarország ellenkezése miatt erre nem kerül sor.

Magyarország azt kifogásolja, hogy a tavaly ősszel elfogadott ukrán oktatási törvény hátrányosan érinti az ukrajnai nyelvi kisebbségeket, köztük a kárpátaljai magyarságot. Az ukrán vezetés eddig nem tett hivatalos lépéseket, hogy feloldja a törvény vitatott pontjait. Az erős magyar álláspont miatt már decemberben sem tartottak miniszteri szintű értekezletet a NATO és Ukrajna között, csak a felek nagykövetei tárgyaltak. Akkor több NATO-szövetséges levélben kifogásolta, hogy Magyarország ilyen módon megakasztja a politikai közeledést a védelmi szövetség és Ukrajna között.

Kedden Jens Stoltenberg NATO-főtitkár is megszólalt az ügyben egy sajtótájékoztatón. Leszögezte, hogy Ukrajna közeli partnere a NATO-nak, és továbbra is szorosan együttműködnek vele, támogatják a területi integritását. Több szinten is tartjuk a kapcsolatot Ukrajnával, mondta, és kiemelte, hogy ezen a héten Petro Porosenko elnökkel fog találkozni a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián.

Fotó: Francois Lenoir Jens Stoltenberg Brüsszelben, 2018. február 13-án

Elmondta, hogy tisztában van az ukrajnai nyelvtörvénnyel kapcsolatos problémákkal. Beszélt már róla Orbán Viktorral és Petro Porosenkoval, hogy rá kell találni az egyensúlyra a kisebbségek jogainak és nyelvének védelme és az ukrán nemzetépítés céljai között.

„A Velencei Bizottság kiadott egy javaslatot az ügyben, üdvözlöm ezt a javaslatot, és arra buzdítom Ukrajnát, hogy vegye figyelembe az ajánlásait” – mondta a NATO főtitkára.

Velencei Bizottság: benne van ebben a szövegben egy jó törvény is

Az Európa Tanács független alkotmányjogászokból álló tanácsadó testülete, a Velencei Bizottság december 8-án adta ki a véleményét. Ebben kifogásolja, hogy az ukrán oktatási törvény több helyen nem fogalmaz világosan a kisebbségi nyelvek védelmét és fejlesztését illetően, és lehetőséget ad rá, hogy csökkenjen a kisebbségi nyelvű oktatás, különösen középiskolai szinten. Félő, hogy a törvény alkalmazása a gyakorlatban ellent mondana Ukrajna nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettségeinek a kisebbségvédelem terén, írják.

Mivel azonban egy kerettörvényről van szó, ami nem írja le részletesen az alkalmazásának a módjait, lehet úgy alakítani az oktatási gyakorlatot, hogy az megfelelően védje a kisebbségi nyelvhasználatot.

Ehhez többek között lassítani kell az oktatási reform tervezett túlságosan gyors tempóján, a magániskolákra nem lenne szabad, hogy kötelezőek legyenek az új törvény előírásai, és mindenekelőtt konzultálnia kell az ukrán kormánynak a nemzeti kisebbségek helyi szervezeteivel, szögezte le a testület.

Miniszteri szint alatt csorbítatlan az együttműködés Ukrajnával

Ahhoz, hogy Magyarország feloldja a vétóját azzal kapcsolatban, hogy Ukrajna részt vesz a NATO legmagasabb politikai szintű egyeztetéseiben, „Ukrajnának a Velencei Bizottság és az EU elvárásainak megfelelően addig nem lehet megkezdenie a törvény végrehajtását, amíg minden részletkérdésben nem állapodik meg a nemzeti kisebbségekkel, így a magyarokkal is” - mondta hétfőn Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Hozzáfűzte: ha olyan határozatot, rendeletet hoz az ukrán kormány, hogy felfüggeszti a törvény végrehajtását a konzultáció végéig, az jó tárgyalási alap a helyzet megnyugtató rendezéshez.

NATO-forrásokból úgy értesültünk, hogy a magyar nyomásgyakorlás kifejezetten arra szorítkozik, hogy csak a legmagasabb politikai szintű egyeztetéseket blokkolja Ukrajnával a szövetségen belül. Miniszteri szint alatt, és katonai szinten ugyanúgy zajlik az együttműködés Ukrajnával, mint korábban. A legtöbb NATO-tag egyáltalán nem örül Magyarország ellenállásának, mert veszélyes üzenetet küldhet Oroszország felé: azt, hogy gyengül az Észak-atlanti Szövetség és Ukrajna viszonya. Az ukrán vezetés azonban, úgy látszik, hajlik a megegyezésre, ezért abban bíznak, hogy a kapcsolatok hamarosan helyreállnak.

USA: nem engedhetjük meg, hogy elmaradjanak a találkozók

Az amerikaiak előre gondolkodnak: már az áprilisra és júniusra tervezett miniszteri találkozók, és a júliusi NATO-Ukrajna csúcstalálkozó sorsa jár a fejükben.

„Nem engedhetjük meg magunknak, hogy elmaradjanak a miniszteri találkozók, és különösen a kormány-, illetve államfői szintű csúcstalálkozó Ukrajnával – mondta Kay Bailey Hutchison, az Egyesült Államok brüsszeli NATO-nagykövete. – Az Ukrajnával kapcsolatos erőfeszítések nagyon fontosak a NATO-nak. Fontos, hogy megtartsuk Ukrajna területi egységét az orosz megszállással szemben, és hogy stabil kormány legyen Ukrajnában.”

Az amerikai nagykövet hozzátette: bízik benne, hogy Magyarország és Ukrajna meg tudnak egyezni a nemzetközi jog keretein belül.

