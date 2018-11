Az EU feszülten várja, hogy meglesz-e a brexit-egyezmény támogatása Londonban

Nem kommentálta a brit kormány és a brit miniszterelnök bizonytalan helyzetét érintő kérdéseket az Európai Unió brexit-ügyi képviselője, az Európai Parlament (EP) elnöke, és az EP brit kilépéssel foglalkozó munkacsoportjának vezetője csütörtök délben Strasbourgban. Michel Barnier, Antonio Tajani és Guy Verhofstadt a szerdán már elhangzott uniós üzeneteket ismételték: a napokban tető alá hozott megállapodás a legjobb, amivel előállhattak, figyelembe veszi mindkét fél igényeit, és minimalizálja a veszteségeket az EU és az Egyesült Királyság részéről is.

A három politikus rövid nyilatkozatot tett, kérdésekre nem válaszoltak.

Michel Barnier kiemelte, hogy az uniós tagállamok milyen kivételes egyetértésben álltak hozzá a kilépési tárgyalásokhoz. „Fontos ponthoz érkeztünk egy hosszú és rendkívüli tárgyalássorozatban – mondta. – Ez az a pillanat, amikor meg kell teremtenünk a bizalmat, amire később építkezhetünk.”

„Nem vagyunk még az út végén – emelte ki. – Ezután is nagyon nyugodtak maradunk és gyakorlatiasak.”

A brexit az emberekről szól

„A brexit legfőképpen az emberekről szól. Az európaiak jogairól, a törékeny észak-írországi béke megőrzéséről, és a munkahelyek fennmaradásáról az Egyesült Királyság kilépése után” – jelentette ki az Európai Parlament elnöke, Antonio Tajani azt követően, hogy Michel Barnier tájékoztatta az EP frakcióvezetőiből álló elnökök értekezletét a brexit-megállapodás tervezetéről.

„Nincs okunk ünneplésre, hiszen a brexit az Egyesült Királyság és az Európai Unió számára egyaránt káros, de hiszünk a demokráciában, és tiszteletben tartjuk a britek döntését. Az Európai Unió és az Egyesült Királyság között létrejött megállapodástervezet egy hosszú út első lépése. Ugyanakkor optimista vagyok, hogy ez az első lépés szorosabb kapcsolathoz vezet majd az EU és az Egyesült Királyság között. Ahogy már többször mondtam, az Egyesült Királyság az Unióból lép ki, nem Európából” – tette hozzá Tajani elnök.

Verhofstadt: a legjobbat kellett kihozni egy bonyolult helyzetből

„A brit kilépés egy seb, és még mindig remélem, hogy egy nap az Egyesült Királyság visszatér az európai családba” – mondta Guy Verhofstadt, az Európai Parlament brexit-ügyi képviselője.

Az volt a feladatunk, hogy kihozzuk a legjobbat egy nagyon bonyolult helyzetből, magyarázta, és három pontot emelt ki, amelyben fontos eredményt értek el ezzel a megállapodással:

Sikerül minimalizálni a sokkot mindkét oldalon, ami fontos a gazdaságnak, a vállalatoknak és az állampolgároknak

Nem lesz határ Észak-Írország és Írország között.

Garantálja az állampolgárok jogainak a védelmét. „Nagyon is tisztában vagyok vele, hogy ezeket a biztosítékokat most a brit belügyminisztériumnak kell végrehajtania. Az Európai Parlament figyelemmel fogja kísérni, hogy ez megvalósul-e.”

Bizonytalan Theresa May helyzete, de eddig is az volt

A brit miniszterelnök pozíciója egyre bizonytalanabb, miután csütörtökön a kormányának három tagja is lemondott az EU-val kötendő kilépési megállapodás miatt.

Dominic Raab brexit-ügyi miniszter is a távozók között van. Azzal indokolta a lemondását a miniszterelnöknek, hogy nem tudná jó lelkiismerettel támogatni a szerdán bemutatott megállapodás-tervezetben foglaltakat. A legnagyobb probléma szerinte, hogy a tervezet Nagy-Britannia integritását veszélyezteti.

A Konzervatív Párt frakciójából 15 százalék, vagyis a 316-ból 48 képviselő kezdeményezhet bizalmi szavazást Theresa Mayjel szemben. Egyáltalán nem biztos, hogy sikerülne lemondatni, mert a brit parlament nagyon megosztott a miniszterelnök brexit-tervével kapcsolatban.

Az EU készen áll

Az Európai Unió részéről úgy tűnik, készen állnak jóváhagyni a megállapodást magasabb politikai szinten is. Beizzították a döntéshozó-rendszert, találkozókat hívtak össze szakértői, nagyköveti és miniszteri szinten is. Jövő vasárnap egy uniós csúcstalálkozón bólinthatnak rá a napokban tető alá hozott megállapodásra. Az eltervezett menetrend azonban borulhat, hogyha Londonban nyilvánvalóvá válik, hogy a parlament többsége nem támogatja Theresa May tervét, vagy ha maga a miniszterelnök is megbukik.

