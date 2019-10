Juncker: Néhány tagállam történelmi hibát vétett

„Nem Észak-Macedónia és Albánia hibája, hogy nem kezdődhetnek meg az uniós csatlakozási tárgyalások. Az uniós országok többsége zöld utat adott, de néhány állam ellenkezett" – mondta Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke az európai állam- és kormányfők kétnapos csúcstalálkozóját lezáró sajtótájékoztatón.

„Néhány uniós tagállam nem állt még készen a bővítésre. Ez egy hatalmas történelmi hiba"

– erősítette meg többször Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke.

A két elnök azonban hangsúlyozta, hogy újra egyeztetni fognak Albánia és Észak-Macedónia csatlakozásáról a 2020 májusában megrendezendő zágrábi EU-Nyugat-Balkán-csúcstalálkozó előtt. Tusk külön üzent a két országnak: „Ne adjátok fel, EU-tagok lesztek!" Lengyelország példáját is megemlítette: „Volt úgy, hogy mi is azt hittük, sosem leszünk EU-tagok."

A sajtótájékoztató egy ponton kifejezetten érzelmessé vált. „148 Európai Tanácson vettem részt" – mondta a hamarosan leköszönő Juncker arra utalva, hogy 1995 és 2013 között Luxemburg miniszterelnökeként, 2014-től pedig az Európai Bizottság elnökeként dolgozott. Barátjának, Tusknak és a karrierjét évtizedek vagy csak hónapok óta követő újságíróknak is köszönetet mondott. „Életem végéig büszke leszek arra, hogy Európát szolgáltam" – mondta elcsukló hangon, majd a vastaps alatt szemmel láthatóan a könnyeivel küszködött.

Az európai vezetők csütörtök kora délután ültek tárgyalóasztalhoz, és éjjel 2-kor álltak fel onnan. Az EU és a brit kormány újabb brexitmegállapodását még a vacsora előtt jóváhagyták, de nem tudtak egyezségre jutni abban, hogy megkezdjék-e az uniós csatlakozási tárgyalásokat Albániával és Észak-Macedóniával. Ahogy azt sejteni lehetett, a bővítést ellenző Emmanuel Macron francia elnök konfliktusba keveredett Angela Merkel német kancellárral és az Európai Tanács elnökével, Donald Tuskkal is.

Három állam blokkolta a bővítést: Franciaország, Hollandia és Dánia. Bár Mark Rutte holland miniszterelnök Észak-Macedóniát támogatta volna, de Albániát nem, abba belement volna, hogy a két államról külön-külön szavazzanak. Franciaország előbb az egész csatlakozási folyamatot szeretné megreformálni.

Péntek reggel több európai vezető is csalódottan nyilatkozott. „Az európaiságról beszélünk, de mit jelent az európaiság, ha nem akarjuk ezt terjeszteni és kibővíteni az EU-t?" – tette fel a költő kérdést Mateusz Morawieczki lengyel miniszterelnök az újságíróknak. A lengyel kormányfő arról is beszélt, hogy „néhány gazdag ország szegte meg az Albániának és Észak-Macedóniának" adott ígéretét.

Pénteken a 2021-27-es időszak keretköltségvetéséről is tárgyaltak az uniós vezetők, de nem jutottak előre.

„Borzasztó messze vagyunk attól, hogy megállapodjunk az uniós költségvetésről"

– mondta Angela Merkel német kancellár a csúcsot követő a sajtótájékoztatóján. Juncker csak nagyon tömören nyilatkozott a költségvetési tárgyalásokról: „Mindenki a saját álláspontját ismételgette, semmi újat nem tudtunk meg."

A Politico uniós ügyekkel foglalkozó hírportál értesülései szerint Ausztria, Dánia, Svédország és Hollandia közös álláspontot fogalmaztak meg. Azzal érveltek, hogy a brexit miatt végeredményben ötödével többet kellene fizetniük a közös költségvetésbe még akkor is, ha a többi tagállam által kevesellt 1 százalékot állapítják meg. A négy állam ismét kiállt amellett, hogy az uniós támogatások feltételrendszerébe a jogállamiságot is be kell illeszteni, és hogy a teljes uniós büdzsé 25 százalékát klímacélokra kell fordítani.

Az elhúzódó csúcsértékezleten a klímavédelemre mindössze 15 percet szántak a vezetők.

A európai vezetők Christine Lagarde kinevezését hivatalosan is megerősítették : az Európai Központi Bank elnöke lesz a következő nyolc évben francia jogász, aki korábban a Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezérigazgatója volt és két ciklusban tagja volt a francia kormánynak.

Az Európai Tanács péntek hajnalban elfogadott zárónyilatkozata megismételte az uniós külügyminiszterek hétfői figyelmeztetését: Törökországnak fel kell hagynia mindenfajta katonai tevékenységgel Szíriában, amely további szenvedést okoz a civil lakosságnak és jelentősen veszélyezteti az Iszlám Állam legyőzése érdekében eddig elért eredményeket, a terrorszervezet ugyanis továbbra is veszélyt jelent Európa biztonságára. Bojko Boriszov bolgár elnök sajtónak elárulta, hogy csütörtök éjjel Törökországról nem tárgyaltak külön, csak jóváhagyták a korábbi döntést.