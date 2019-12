Varga exkluzív interjúja a kormánymédiának: a magyar sajtószabadsággal is minden rendben

A magyar jogállamiság helyzetével foglalkozó meghallgatás egy kívülről irányított kérdésekből álló eljárás volt, amelynek folyamán bebizonyosodott, hogy bizonyos érdekcsoportok meg akarják osztani a tagállamok közötti egységet – tudósított az MTI Varga Judit igazságügyi miniszter exkluzív, kormánymédiának adott brüsszeli interjújáról kedden.

A magyar miniszterek sajtótájékoztatóira rendszerint meghívják az brüsszeli magyar tudósítókat. A múlt héten még az EUrologus is hivatalos volt Vargának a meghallgatás utánra meghirdetett beszélgetésére, de kedden már csak a kormánymédia tudósítói mehettek el a tájékoztatóra, a többi sajtótermék munkatársai - beleértve a Népszavát és a BruxInfót is - nem. A meghallgatás egyik legfőbb témája egyébként a sajtószabadság volt, de Varga – az MTI szerint – minden kérdésre kimerítő válaszokat adott, úgyhogy szerinte az eljárást le is lehetne zárni.

Kedden a magyar jogállamiság védelmében indított hetes cikk szerinti eljárás második meghallgatását tartják az Európai Unió Tanácsában, ahol Varga Judit igazságügyi miniszternek az uniós miniszerkollégái kérdéseire kell válaszolnia az alábbi három témában: az igazságszolgáltatás függetlensége, a média és a tudományos élet szabadsága.

Varga az Európai Parlament szakértőivel, tagállami miniszterekkel és két uniós biztossal tartott munkareggelijén nem jelent meg – árulta el az EUrologusnak Gwendoline Delbos-Corfield francia zöldpárti EP-képviselő, aki az új ciklusban Judith Sargentinitől vette át a magyar ügyet.

Közben Kovács Zoltán a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár – aki szintén Brüsszelben van – délig tízszer írta a különböző közösségi médiafelületekre a kormány kommunikációjának legújabb leleményét, a Soros-kórus kifejezést – számolta össze a 444.hu hírportál. Kovács az MTI-nek a meghallgatás után azt mondta: nyilvánvalóvá vált, hogy Frans Timmermans, az Európai Bizottság ügyvezető alelnökének vezetésével Soros György emberei az új Európai Bizottságban is ott vannak.